G-League

Olivier Sarr monte en puissance en G-League, Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent leurs débuts dans ce championnat

G-League - Olivier Sarr confirme son retour en forme en G-League. L’ancien joueur d’OKC a signé sa meilleure performance de ce Tip Off Tournament avec les Raptors 905, tandis que Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent eux aussi leur apprentissage dans la ligue de développement américaine.
00h00
Olivier Sarr monte en puissance en G-League, Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent leurs débuts dans ce championnat

Olivier Sarr se relance en G-League cette saison

Crédit photo : © Troy Taormina-Imagn Images

Olivier Sarr retrouve du rythme. Après une saison blanche due à une rupture du tendon d’Achille au printemps 2024, l’intérieur français montre de vraies garanties en ce début de Tip Off Tournament, compétition qui précède la saison régulière de G-League. Aligné avec les Raptors 905, Olivier Sarr enchaîne les sorties convaincantes et a signé ce vendredi sa meilleure prestation depuis son retour à la compétition.

Olivier Sarr retrouve peu à peu son niveau

Aligné pour la quatrième fois lors de ce Tip Off Tournament, Olivier Sarr a compilé 18 points, 4 rebonds et 2 passes décisives dans la victoire des Raptors 905 contre Westchester (113-110). En face, Adama Bal a signé 7 points en 22 minutes pour les Knicks affiliés. Le membre de la génération 99 a été décisif avec un rebond important des lancers francs.

Olivier SARR
Olivier SARR
18
PTS
4
REB
2
PDE
Logo G League
WES
110 113
RAP

Sorti du Pôle France en 2017, passé par Wake Forest puis Kentucky, l’ancien joueur de l’US Le Bouscat et du TOAC poursuit donc sa montée en puissance. Après une dernière expérience entre NBA et G-League avec Oklahoma City, son retour à la compétition était particulièrement attendu après sa lourde blessure subie en finale des playoffs de G-League 2024 avec le OKC Blue.

Nolan Traoré prend le rythme de la G-League

Nolan Traoré continue lui aussi son apprentissage en G-League. Le jeune meneur a inscrit 13 points à 5/10 (0/2 à 3-points) en 26 minutes, malgré la lourde défaite des siens contre les Maine Celtics (116-92). Son ratio passes décisives/balles perdues (4-6) reste toutefois un axe de progression.

Après trois rencontres, Nolan Traoré affiche des moyennes de 13,3 points, 1,3 rebond et 4 passes décisives.

Daniel Batcho prend ses marques avec Stockton : un apport discret mais encourageant

Également débutant dans la ligue, Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) a inscrit 2 points en 8 minutes lors de la victoire des Stockton Kings contre Santa Cruz (125-103). L’intérieur français s’est surtout distingué au rebond avec 5 prises, une activité précieuse pour lui permettre de s’installer dans la rotation.

À noter que Maxime Raynaud a aussi porté le maillot de Stockton le temps d’un match (18 points à 8/15 et 15 rebonds en 37 minutes), avant de retrouver la rotation de Sacramento en NBA où il tourne à 4,3 points et 3,7 rebonds en 6 apparitions.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
