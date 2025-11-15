Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?

Sèchement battu par Nanterre en Coupe de France mardi 11 novembre, Le Portel doit se racheter auprès de ses supporters contre Chalon dans le multiplex de la 8e journée de Betclic ELITE (dès 18 heures, en direct sur DAZN). La réception de l’Elan se fera toutefois sans Sean Armand (1,96 m, 34 ans), qui est sorti blessé dès sa première apparition alors qu’il venait d’arriver comme pigiste médical de Michael Smith.

Si les examens passés ont révélé une entorse de la cheville, cette première apparition sous le maillot stelliste pourrait aussi être sa dernière selon nos confrères de La Voix du Nord.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

“C’est fini”, avancent nos confrères du journal nordiste. La raison réside d’abord dans l’état de « Sa cheville [qui] avait doublé de volume », selon une source du quotidien. Avant d’envisager une reprise de son activité, Sean Armand doit donc rester immobilisé un certain temps, ce qui nous amène autour de début décembre.

Or, Michael Smith, qu’il était venu remplacer, est attendu avec le groupe de Kenny Grant à cette même période. Revoir l’Américain, qui signait des débuts intéressants en 21 minutes, paraît donc “peu probable” à ce stade. Quoi qu’il arrive, Armand manquera le match face à son ancienne équipe de samedi, Chalon. La rencontre sera à suivre au cœur du multiplex – ou en intégralité – à partir de 18 heures 20 sur DAZN.