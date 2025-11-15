Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?

Betclic ELITE - Alors que Le Portel reçoit Chalon-sur-Saône pour le compte de la 8e journée de Championnat (18h20, en direct sur DAZN), la blessure de son pigiste médical Sean Armand pourrait déjà signer la fin de son aventure au Chaudron selon nos confrères de la Voix du Nord.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?

Sean Armand (au milieu) a disputé 21 minutes sous le maillot portelois avant de se blesser. Ces premières minutes pourraient être ses dernières au club.

Crédit photo : ESSM Le Portel

Sèchement battu par Nanterre en Coupe de France mardi 11 novembre, Le Portel doit se racheter auprès de ses supporters contre Chalon dans le multiplex de la 8e journée de Betclic ELITE (dès 18 heures, en direct sur DAZN). La réception de l’Elan se fera toutefois sans Sean Armand (1,96 m, 34 ans), qui est sorti blessé dès sa première apparition alors qu’il venait d’arriver comme pigiste médical de Michael Smith.

Si les examens passés ont révélé une entorse de la cheville, cette première apparition sous le maillot stelliste pourrait aussi être sa dernière selon nos confrères de La Voix du Nord.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Tout juste recruté par Le Portel comme pigiste médical de Mike Smith, Sean Armand s’est blessé à la cheville lors de sa première apparition sous le maillot portelois.
Coup dur pour Le Portel : Sean Armand blessé dès son premier match – BeBasket
Rédaction

“C’est fini”, avancent nos confrères du journal nordiste. La raison réside d’abord dans l’état de « Sa cheville [qui] avait doublé de volume », selon une source du quotidien. Avant d’envisager une reprise de son activité, Sean Armand doit donc rester immobilisé un certain temps, ce qui nous amène autour de début décembre.

Or, Michael Smith, qu’il était venu remplacer, est attendu avec le groupe de Kenny Grant à cette même période. Revoir l’Américain, qui signait des débuts intéressants en 21 minutes, paraît donc “peu probable” à ce stade. Quoi qu’il arrive, Armand manquera le match face à son ancienne équipe de samedi, ChalonLa rencontre sera à suivre au cœur du multiplex – ou en intégralité – à partir de 18 heures 20 sur DAZN.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

LIRE AUSSI
Betclic ÉLITE - Lanterne rouge de Betclic ÉLITE, Le Portel a officialisé la signature de Sean Armand pour pallier la blessure de Mike Smith. L’arrière américain, bien connu du championnat français pour avoir été un gros scoreur à l’Élan Chalon, retrouve ainsi la France après plusieurs mois sans compétition.
Le Portel tente un pari : relancer un ancien top scoreur de l’Élan Chalon – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Le Portel
Le Portel
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Blessé lors de son premier match, Sean Armand reportera-t-il le maillot du Portel ?
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
Olivier Sarr se relance en G-League cette saison
G League
00h00Olivier Sarr monte en puissance en G-League, Nolan Traoré et Daniel Batcho poursuivent leurs débuts dans ce championnat
L'ESSM Le Portel tente de survivre en Betclic ELITE malgré un budget en forte baisse
Betclic ELITE
00h00Le Portel en grande difficulté financière : « Il va falloir se battre, séduire, convaincre », annonce le président de l’ESSM
ELITE 2
00h00Vichy privé de Brice Eyaga pour le choc à Orléans
L'ADA Blois reçoit Denain ce samedi, une équipe en forme
ELITE 2
00h00ADA Blois : un bonbon ou un sort ?
Isaïa Cordinier a terminé MVP de la 11e journée de l'EuroLeague
EuroLeague
00h00Isaia Cordinier MVP de la 11e journée d’EuroLeague
Jahvon Blair a planté 34 points pour son retour à la compétition, avec Roanne
ELITE 2
00h00Jahvon Blair signe un retour fracassant et porte Roanne contre Antibes : « Je ne m’attendais pas à en marquer 34 »
NM1
00h0027 points : nouveau record pour Nathan Soliman malgré la défaite du Pôle France contre Val de Seine
NM1
00h00Les leaders chutent, Fos Provence revient à hauteur du Havre et le haut de tableau se resserre
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Avant de recevoir Paris, Dubaï fait venir un redoutable shooteur de NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs à nouveau battus par les Warriors de Steph Curry, Rudy Gobert et les Timberwolves enchaînent
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
1 / 0