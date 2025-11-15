8e journée de Betclic ELITE : un multiplex de tous les dangers, avant un choc tactique entre Bourg-en-Bresse et Paris !

Après un magnifique affrontement entre Cholet et Nanterre en ouverture du weekend de basket, la 8e journée de Betclic ÉLITE se poursuit ce samedi avec 5 rencontres au programmes, entièrement diffusées sur DAZN comme tout le reste du championnat. Elle commence par un multiplex de tous les dangers pour les équipes du bas de tableau, qui auront à cœur de redresser la barre à quelques longueurs de la première trêve internationale. La soirée sera occupée par un duel entre Bourg-en-Bresse et Paris, de quoi promettre de sérieux affrontements !

Saint-Quentin – Nancy, à la croisée des chemins

Duel des opposés dans la seconde partie de tableau. Saint-Quentin, avant-dernier, reçoit des Nancéiens remplis de confiance après leur succès de marque la semaine passée face à Cholet. Les hommes de Sylvain Lautié peuvent entamer une série de victoires face à des Phénix qui n’ont pas encore pris leur envol en championnat, et toujours privés de Jean-Philippe Dally, avec une seule victoire au compteur. Le succès en Coupe cette semaine a peut-être relancé une dynamique positive au sein du groupe mené par Philippe Da Silva, qui aura à cœur de mettre fin à leur série de trois défaites consécutives en Betclic ELITE.

Dijon – Gravelines-Dunkerque, pour s’éloigner des relégables

13e, la JDA Dijon reçoit Gravelines 14e, pour un choc qui risque de coûter déjà gros au perdant dans la quête du maintien. “Fier de [ses] joueurs” malgré les défaites comme celles à Paris ou dans le derby la semaine passée, Laurent Legname voudra imprimer la dynamique de victoires européennes actuelles en Championnat ; face au BCM d’un Jean-Christophe Prat en pleine réflexion, après avoir signé un bilan à l’équilibre depuis le retour de blessés majeurs.

Le Portel – Chalon-sur-Saône : duel dangereux pour l’Élan ?

Les Stellistes ont une dette à rendre à leurs supporters, après la défaite historiquement humiliante face à Nanterre cette semaine. Battus deux fois par les Franciliens en quatre jours, les joueurs de Kenny Grant ont toutefois montré en championnat une redoutable capacité à empêcher la mise en place de systèmes offensifs adverses, bien que les résultats ne tournent pas en leur faveur.

Le duel s’annonce donc passionnant à observer face à un Élan irrésistible sur plusieurs tableaux, capable de trouver des espaces grâce à la maestria de Jeremiah Hill. Attention toutefois à Ivan Février côté portelois, capable de prendre feu à 3-points comme ce fut le cas en Île-de-France la semaine passée.

Strasbourg – Boulazac, pour faire un nid de cigogne sur le podium ?

La rencontre peut paraître déséquilibrée entre l’un des leaders – Strasbourg – et le promu périgourdin. Et pourtant, Boulazac a montré depuis le début de championnat sa capacité à résister et même poser des problèmes aux cadors parisien ou burgien, qui ont dû largement s’employer pour l’emporter, ce qui lui vaut une 11e place avant de se déplacer dans l’Est.

Après sa victoire face à Dunkerque mardi, le BBD doit faire face au collectif alsacien rôdé de Janis Gailitis. La menace peut provenir autant des lignes arrières de la SIG avec un Marcus Keene capable de flamber, que de la peinture avec Nelly Joseph. La première place dans le viseur, Strasbourg peut mettre la pression sur Le Mans, qu’elle a battu la semaine passée, et Monaco et faire son nid sur le podium en s’emparant de la victoire. Il faudra pour cela mener une vraie bataille.

Bourg-en-Bresse – Paris : défense de fer contre attaque de feu

Quoi de mieux qu’une opposition tactique pour finir un samedi en beauté ? Sur le parquet d’Ekinox, la JL Bourg reçoit le Paris Basketball après une semaine européenne aux fortunes diverses. La Jeu a confirmé son incroyable défense en EuroCup face à Ulm alors que les Parisiens ont joué avec le feu face à Valence après s’être inclinés à Bercy face au Panathinaïkos.

Le jeu hyper agressif et uptempo prôné par Francesco Tabellini pourra-t-il prendre à revers l’assise défensive de la JL chez elle ? C’est tout l’enjeu de ce match, à suivre en intégralité à partir de 20 heures 30 sur DAZN.

Le programme à venir de la 8e journée :

Samedi 15 novembre à partir de 18h : Multiplex avec Saint-Quentin – Nancy, Dijon – Gravelines-Dunkerque, Le Portel – Chalon-sur-Saône et Strasbourg – Boulazac

Samedi à 20h30 : Bourg-en-Bresse – Paris

Dimanche à 16h30 : Limoges – Lyon Villeurbanne

Dimanche à 19h : Le Mans – Monaco (diffusé gratuitement)

