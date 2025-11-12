« L’objectif est atteint » : grâce à son icône Holston, la JDA Dijon a de nouveau son destin en mains en FIBA Europe Cup

Il y a trois semaines, la JDA Dijon ne fanfaronnait pas en FIBA Europe Cup, proche de la sortie de route prématurée : battue sur le fil par Reggio Emilia (88-96, a.p.) et par le Cibona Zagreb (73-76), l’équipe bourguignonne se dirigeait vers un fiasco continental, avec la perspective de deux déplacements consécutifs. Une troisième défaite et c’était déjà l’élimination quasi assurée…

Mais non, la JDA a su forcer son destin depuis. Une victoire en prolongation au Kosovo puis une autre au forceps en Italie l’avaient remise sur les rails après quatre journées, avec l’objectif de ne pas faiblir pour son retour au Palais. Face à Zagreb, qui présentait un bilan de trois victoires en quatre rencontres, il fallait l’emporter, avec le panier-average en prime. Et cela a été chose faite !

Holston, 9 points en 85 secondes…

Alors qu’ils menaient encore 74-61 à la 29e minute, les hommes de Laurent Legname en ont toutefois été quittes pour une bonne frayeur, rattrapés à l’aube des trois dernières minutes (80-80). Mais la légende David Holston a de nouveau enfilé sa cape de super-héros : le lutin chicagoan a enfilé trois tirs primés en l’espace de 85 secondes pour définitivement distancer les Croates (92-83, 40e minute). La preuve, s’il en fallait une autre, que l’ex-MVP reste toujours capable de faire basculer des rencontres, même avec un temps de jeu maîtrisé (25 points à 9/11 et 5 passes décisives pour 30 d’évaluation en 25 minutes).

La JDA qualifiée avec une victoire contre Bashkimi ?

« C’était une belle soirée, bien qu’on se soit fait peur », apprécie Williams Narace au micro du Bien Public. « Mais l’objectif est atteint avec la victoire et le point average. On a une nouvelle équipe, on manque encore de constance, mais on voit ce qu’on est capables de faire sur les bonnes phases. Il faut essayer de maintenir ça et enchaîner. C’est en équipe qu’on va réussir à (re)faire ce genre de rencontres. »

Leader provisoire avec trois victoires en cinq matchs, à égalité avec le Cibona Zagreb, la JDA Dijon pourrait se retrouver dans une égalité à trois ce mercredi soir si Reggio Emilia l’emporte à Prizren. Mais un succès la semaine prochaine face aux Kosovars, bons derniers de la poule, suffirait à envoyer les Bourguignons au second tour. Mais attention à ne pas tout gâcher…