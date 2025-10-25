David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !

La Betclic ÉLITE aime l’étiquette de la ligue des talents. Celle du championnat qui permet aux jeunes de se révéler, comme Bastien Grasshoff ce samedi. Mais qu’il y est agréable, aussi, d’y conserver les meilleurs « vieux ». Et quel soulagement de savoir que David Holston (39 ans) a choisi de repousser la retraite d’une année, au moins, l’été dernier. Surtout pour le voir délivrer de tels moments de grâce…

35 d’évaluation en moins de 22 minutes…

Bien sûr, la SIG Strasbourg ne pensera pas la même chose, elle qui a été la nouvelle victime du talent XXL du lutin bourguignon, auteur d’un invraisemblable 35 d’évaluation en 21 minutes et 53 secondes !

Une performance hallucinante (29 points à 7/11, 8 passes décisives et 3 interceptions), saluée par les vivats d’un Palais toujours énamouré de sa superstar avec des « David ! David ! » qui sont tombés des tribunes après son tir décisif, qui permet à la JDA de retrouver le sourire en l’emportant 95-89.

Mal payés le week-end dernier à Paris, au terme d’une belle prestation qui aurait valu mieux qu’une défaite sur le fil, les hommes de Laurent Legname ont cette fois fait preuve de beaucoup de caractère pour arracher une victoire, la deuxième de leur saison, qui n’avait rien d’évidente. À deux reprises.

Un 14-1 pour finir

Déjà lorsque la SIG s’est détachée dans le troisième quart-temps (48-62, 27e minute), portée par les 21 points de Gabe Brown. Puis lorsqu’elle a cru reporter l’estocade à l’aube du money-time, repoussant un premier retour bourguignon pour reprendre un petit matelas (77-84, 36e minute).

Mais les Strasbourgeois, déjà pénalisés par la sortie prématurée sur cinq fautes d’Abdoulaye Ndoye, ont autant fait n’importe quoi dans le money-time (écrans mobiles de Nelly Joseph, possessions emmenées au bout des 24 secondes, faute antisportive, sélection douteuse de tirs), que les Dijonnais auront été héroïques. De 77-84 à 91-85, la JDA a terminé en trombe avec un 14-1, initié par un tir primé de Jordan Barnett (18 points), entretenu par Gregor Hrovat (18 points) et magnifié par qui vous savez… Celle-là, David Holston et les Dijonnais ne l’ont pas volé !