Betclic Élite

David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !

Betclic ÉLITE - Mal en point jusque-là, la JDA Dijon a été sauvée par une performance exceptionnelle de sa star David Holston (35 d'évaluation en 22 minutes) contre la SIG Strasbourg. Les Bourguignons signent leur deuxième victoire de la saison.
00h00
David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !

David Holston a donné le tournis à la défense alsacienne

Crédit photo : FOXAEP

La Betclic ÉLITE aime l’étiquette de la ligue des talents. Celle du championnat qui permet aux jeunes de se révéler, comme Bastien Grasshoff ce samedi. Mais qu’il y est agréable, aussi, d’y conserver les meilleurs « vieux ». Et quel soulagement de savoir que David Holston (39 ans) a choisi de repousser la retraite d’une année, au moins, l’été dernier. Surtout pour le voir délivrer de tels moments de grâce…

35 d’évaluation en moins de 22 minutes…

Bien sûr, la SIG Strasbourg ne pensera pas la même chose, elle qui a été la nouvelle victime du talent XXL du lutin bourguignon, auteur d’un invraisemblable 35 d’évaluation en 21 minutes et 53 secondes !

David HOLSTON
David HOLSTON
29
PTS
1
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
95 89
SIG

Une performance hallucinante (29 points à 7/11, 8 passes décisives et 3 interceptions), saluée par les vivats d’un Palais toujours énamouré de sa superstar avec des « David ! David ! » qui sont tombés des tribunes après son tir décisif, qui permet à la JDA de retrouver le sourire en l’emportant 95-89.

L’assassin David Holston en action (photo : FOXAEP)

Mal payés le week-end dernier à Paris, au terme d’une belle prestation qui aurait valu mieux qu’une défaite sur le fil, les hommes de Laurent Legname ont cette fois fait preuve de beaucoup de caractère pour arracher une victoire, la deuxième de leur saison, qui n’avait rien d’évidente. À deux reprises.

Un 14-1 pour finir 

Déjà lorsque la SIG s’est détachée dans le troisième quart-temps (48-62, 27e minute), portée par les 21 points de Gabe Brown. Puis lorsqu’elle a cru reporter l’estocade à l’aube du money-time, repoussant un premier retour bourguignon pour reprendre un petit matelas (77-84, 36e minute).

La joie des Dijonnais, vainqueurs de leur deuxième match de la saison (photo : FOXAEP)

Mais les Strasbourgeois, déjà pénalisés par la sortie prématurée sur cinq fautes d’Abdoulaye Ndoye, ont autant fait n’importe quoi dans le money-time (écrans mobiles de Nelly Joseph, possessions emmenées au bout des 24 secondes, faute antisportive, sélection douteuse de tirs), que les Dijonnais auront été héroïques. De 77-84 à 91-85, la JDA a terminé en trombe avec un 14-1, initié par un tir primé de Jordan Barnett (18 points), entretenu par Gregor Hrovat (18 points) et magnifié par qui vous savez… Celle-là, David Holston et les Dijonnais ne l’ont pas volé !

– Journée 5
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
porte3
le ronchon LL va être satisfait cette fois, quoique...
Répondre
(0) J'aime
pepelle
Exceptionnel David Holston ! Le lutin magique en a encore dans les jambes!!
Répondre
(0) J'aime
