Kevin Kokila veut désormais s’imposer parmi « les meilleurs intérieurs de Betclic ELITE »

Kevin Kokila (2,04 m, 24 ans) vit une saison charnière avec la JL Bourg. Nommé capitaine après le départ d’Hugo Benitez pour Manresa, l’international angolais depuis l’Afrobasket 2025 a pris une nouvelle dimension, à la fois dans le leadership et dans le jeu. À l’heure d’affronter la raquette du Paris Basketball, réputée pour sa verticalité et sa présence au rebond, l’intérieur de Bourg confirme son ambition : s’installer durablement parmi les meilleurs pivots de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Kevin KOKILA Poste(s): Pivot Taille: 204 cm Âge: 24 ans (03/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,7 #37 REB 6,3 #10 PD 1,8 #84

Le cap du titre africain et un rôle de capitaine assumé

De retour à Bourg cet été avec le titre de champion d’Afrique obtenu avec l’Angola, Kevin Kokila souligne l’impact de cette aventure sur sa progression. « J’entre sur le parquet avec plus de confiance », explique-t-il au Progrès, avant de détailler une compétition à forte intensité mentale et physique.

Depuis, l’intérieur originaire de région parisienne assume pleinement le capitanat, un rôle qu’il prend comme une marque de confiance et une responsabilité clé dans une équipe largement renouvelée. Il l’exprime clairement : être un leader vocal, guider, fédérer, et maintenir le groupe dans la bonne direction.

JL Bourg : une identité défensive renforcée, un jeu offensif plus partagé

La JL Bourg avait manqué de constance défensive la saison passée. Cette année, Kokila voit un groupe plus long, plus athlétique et capable de défendre dur : « L’équipe a été construite pour ça avec des joueurs qui ont des longs bras, des qualités physiques et athlétiques supérieures à la moyenne. En EuroCup, nous avons la meilleure défense. »

Une base solide qui correspond aussi à son ADN : celui d’un pivot engagé, toujours dans le combat, et désormais plus régulier.

Kokila souligne aussi la continuité du style burgien, fait de circulation de balle et de menaces multiples. Une dynamique qui le sert directement : son début de saison en championnat (11,7 points, 6,3 rebonds et 1,8 passe décisive) montre qu’il s’est imposé comme une option fiable dans la finition, notamment grâce à son activité au rebond offensif.

Objectif : devenir l’un des meilleurs pivots du championnat

Dans le top 10 de l’évaluation en Betclic ELITE (16,8) avant la dernière journée (12e depuis, avec 15,3), celui qui a fait le saut de la NM1 à la Betclic ELITE en 2022 assume son ambition : « Devenir l’un des pivots majeurs du championnat est l’un de mes objectifs. Je peux encore faire mieux, je le sais. »

Son impact actuel valide sa progression, tout comme les responsabilités qu’il a su prendre dans une équipe remaniée mais déjà cohérente, malgré quelques défaites.

Un test de taille : Paris Basketball

La confrontation à venir face au Paris Basketball fera office de test majeur. La raquette parisienne, l’une des plus hautes de la ligue, excelle au rebond mais n’est pas la meilleure d’EuroLeague dans ce secteur intérieur. Une opportunité pour Kokila de confirmer sa montée en puissance, dans un duel où son activité et sa dimension physique seront essentielles.