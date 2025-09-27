JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine

Trois ans après son arrivée à Bourg-en-Bresse, Kevin Kokila (2,04 m, 24 ans) franchit une nouvelle étape dans sa carrière. L’international angolais, recruté à l’été 2022 comme troisième option au poste de pivot, s’est imposé comme un élément central de l’effectif burgien. Titulaire indiscutable depuis deux saisons, le Francilien vient d’être promu capitaine par Frédéric Fauthoux indique Le Progrès. Il succède à Hugo Benitez, qui a quitté le club à l’intersaison pour rejoindre la formation espagnole de Manresa.

Une promotion logique selon Fauthoux

« C’est celui qui connaît le mieux la maison, qui connaît mes règles et qui connaît les valeurs du club », justifie l’entraîneur de la JL Bourg. À seulement 24 ans, Kokila fait pourtant partie des plus jeunes joueurs de l’effectif, mais son parcours au sein du club plaide en sa faveur.

Champion d’Afrique avec l’Angola cet été, l’intérieur a su gravir tous les échelons depuis son arrivée en Pro B. Passé de simple remplaçant à leader technique, il endosse désormais un rôle de leader tout court. « Kevin devra transmettre tout ça à ses coéquipiers », précise Fauthoux, qui compte sur son nouveau capitaine pour incarner l’ADN bressan.

Mokoka, l’expérience internationale

Pour l’épauler, Frédéric Fauthoux a choisi Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) comme vice-capitaine. L’arrière/ailier, tout juste arrivé de Cluj-Napoca (Roumanie), apporte son expérience internationale au vestiaire burgien.

« Adam a l’expérience d’avoir joué aux États-Unis, en Europe, en France et en sélection. C’est un joueur expérimenté, qui pourra épauler Kevin sans problème », souligne le coach. Un atout supplémentaire : sa maîtrise de l’anglais, qui facilitera la communication avec les joueurs étrangers de l’effectif.

Cette nouvelle hiérarchie reflète la philosophie de Frédéric Fauthoux, qui privilégie l’adhésion aux valeurs du club autant que les qualités basketballistiques. Avec Kokila et Mokoka, la JL Bourg mise sur un duo complémentaire pour aborder une nouvelle saison en Betclic ELITE avec de l’ambition. Premier match ce samedi soir à Limoges.