Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine

Betclic ELITE - La JL Bourg a officialisé sa nouvelle hiérarchie pour la saison 2025-2026. Kevin Kokila, 24 ans, devient le nouveau capitaine du club bressan, tandis qu'Adam Mokoka hérite du brassard de vice-capitaine.
|
00h00
Résumé
Écouter
JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine

Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Trois ans après son arrivée à Bourg-en-Bresse, Kevin Kokila (2,04 m, 24 ans) franchit une nouvelle étape dans sa carrière. L’international angolais, recruté à l’été 2022 comme troisième option au poste de pivot, s’est imposé comme un élément central de l’effectif burgien. Titulaire indiscutable depuis deux saisons, le Francilien vient d’être promu capitaine par Frédéric Fauthoux indique Le Progrès. Il succède à Hugo Benitez, qui a quitté le club à l’intersaison pour rejoindre la formation espagnole de Manresa.

Une promotion logique selon Fauthoux

« C’est celui qui connaît le mieux la maison, qui connaît mes règles et qui connaît les valeurs du club », justifie l’entraîneur de la JL Bourg. À seulement 24 ans, Kokila fait pourtant partie des plus jeunes joueurs de l’effectif, mais son parcours au sein du club plaide en sa faveur.

Champion d’Afrique avec l’Angola cet été, l’intérieur a su gravir tous les échelons depuis son arrivée en Pro B. Passé de simple remplaçant à leader technique, il endosse désormais un rôle de leader tout court. « Kevin devra transmettre tout ça à ses coéquipiers », précise Fauthoux, qui compte sur son nouveau capitaine pour incarner l’ADN bressan.

Mokoka, l’expérience internationale

Pour l’épauler, Frédéric Fauthoux a choisi Adam Mokoka (1,95 m, 27 ans) comme vice-capitaine. L’arrière/ailier, tout juste arrivé de Cluj-Napoca (Roumanie), apporte son expérience internationale au vestiaire burgien.

« Adam a l’expérience d’avoir joué aux États-Unis, en Europe, en France et en sélection. C’est un joueur expérimenté, qui pourra épauler Kevin sans problème », souligne le coach. Un atout supplémentaire : sa maîtrise de l’anglais, qui facilitera la communication avec les joueurs étrangers de l’effectif.

Cette nouvelle hiérarchie reflète la philosophie de Frédéric Fauthoux, qui privilégie l’adhésion aux valeurs du club autant que les qualités basketballistiques. Avec Kokila et Mokoka, la JL Bourg mise sur un duo complémentaire pour aborder une nouvelle saison en Betclic ELITE avec de l’ambition. Premier match ce samedi soir à Limoges.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
Isaïa Cordinier a fini MVP de l'Anadolu Efes Istanbul dès son premier match
À l’étranger
00h00Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes
La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c'est à suivre sur DAZN
Liga Endesa
00h00La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !
Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine
Aaron Broussard s'installe un peu plus au Benfica
Basketball Champions League
00h00Cette ancienne gloire de Fos Provence va affronter Le Mans en BCL
ELITE 2
00h00Blois, Nantes et Denain cartonnent à l’extérieur, Caen s’offre le derby de Normandie, Roanne fait la passe de trois à Gries
Betclic ELITE
00h00Le Mans s’impose dans la douleur face à Dijon en ouverture de la saison de Betclic ELITE
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0