Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon

NBL - Alors que l’Élan Chalon espérait attirer Noa Kouakou-Heugue, le prospect français devrait finalement rester aux Perth Wildcats selon The West Australian et le scout Nic Thomas.
|
00h00
Résumé
Écouter
Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon

Noa Kouakou-Heugue ici avec l’équipe de France U19 reste en Australie

Crédit photo : FIBA

Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans), que l’Élan Chalon souhaitait rapatrier en Betclic ÉLITE pour relancer sa saison, ne quittera pas la NBL. Malgré une volonté affichée de retourner en France, l’intérieur passé par le Pôle France devrait rester aux Perth Wildcats, faute d’accord entre les deux clubs, comme l’ont rapporté The West Australian ainsi que le scout Nic Thomas.

LIRE AUSSI

Les négociations n’ont pas abouti

Selon The West Australian, “Le Next Star des Perth Wildcats Noa Kouakou-Heugue met fin à sa tentative de jouer en France pour l’Élan Chalon.”

Le scout Nic Thomas confirme la nouvelle : “Les Perth Wildcats et Chalon n’ont pas réussi à trouver un accord sur le montant du buyout.” Toujours selon lui, les Wildcats comme le programme Next Stars se réjouissent de conserver le Français : “Le Next Star et les Perth Wildcats sont ravis de le garder dans leur projet, car Kouakou-Heugue est considéré comme un prospect NBA très attendu.” Nic Thomas ajoute également : “Plusieurs sources m’ont indiqué que le Next Star de la NBL Noa Kouakou-Heugue devrait rester aux Perth Wildcats.” Et il rappelle qu’il avait donné son accord verbal à Chalon : “Il avait auparavant donné son accord verbal à Chalon, en France.”

Chalon pensait tenir sa recrue

Il y a encore dix jours, Chalon semblait en pôle pour récupérer Noa Kouakou-Heugue, qui souhaitait quitter la NBL en raison d’un temps de jeu très limité. Le début de saison de l’ancien joueur de l’ASVEL a été compliqué : très peu utilisé, repositionné en pur poste 5, loin de sa volonté de devenir un poste 4 à l’avenir.

Son coach Perth John Rillie déclarait pourtant le 25 octobre : “Sur les deux derniers matchs, il a été productif dans les minutes que nous lui avons données. Il a travaillé très dur pour ça, il a une superbe éthique de travail. Mais tout cela prend du temps. Quand on lui donne des opportunités, il devient de mieux en mieux.”

Un repositionnement sur la Draft NBA 2027

Nic Thomas rappelle que Kouakou-Heugue est “un choix attendu en loterie (de la Draft) en 2027.” Le scout précise également : “Il est éligible à la Draft en 2026, mais les Perth Wildcats, le Next Star et son propre plan de développement sont alignés sur le fait qu’il renoncera probablement à la Draft qui arrive, au profit d’une année supplémentaire dans le système de développement de la NBL.”

Rester à Perth lui offrirait donc une stabilité dans sa progression, malgré un début de parcours mouvementé.

Chalon devra revoir ses plans

Pour l’Élan Chalon, cette issue signifie la fin d’un dossier qui semblait bien engagé. Le club devra désormais se tourner vers une autre piste pour renforcer sa rotation intérieure, alors que l’opportunité d’intégrer l’un des prospects français les plus prometteurs s’éloigne.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Suivre
NBL
NBL
Suivre
Australie
Australie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Reprenez un Yougo Chalon ça a bien fonctionné l'an dernier.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
Julien Cros revient sur la sanction qui pourrait toucher Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper
Sasa Obradovic a retrouvé son ancien meneur Mike James jeudi soir
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge
Jaylen Hoard a brillé avec le Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia ce jeudi en EuroLeague
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague
Les légendes du STB Le Havre, un club centenaire, alors que celui-ci pourrait adopter un nouveau nom
NM1
00h00Le STB Le Havre pourrait changer de nom !
T.J. Shorts a retrouvé le sourire cette semaine avec le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid
G League
00h00Tidjane Salaün relancé en G-League : un début de saison encourageant avec Greensboro
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Fred Thomas quitte Besançon
NM1
00h00Besançon se sépare de Fred Thomas après seulement sept matchs
ELITE 2
00h00La JA Vichy rêve d’un retour en Betclic ÉLITE à l’horizon 2030 : le plan du président Guillaume Sereaud
1 / 0
Livenews NBA
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
1 / 0