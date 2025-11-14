Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon

Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans), que l’Élan Chalon souhaitait rapatrier en Betclic ÉLITE pour relancer sa saison, ne quittera pas la NBL. Malgré une volonté affichée de retourner en France, l’intérieur passé par le Pôle France devrait rester aux Perth Wildcats, faute d’accord entre les deux clubs, comme l’ont rapporté The West Australian ainsi que le scout Nic Thomas.

Les négociations n’ont pas abouti

Selon The West Australian, “Le Next Star des Perth Wildcats Noa Kouakou-Heugue met fin à sa tentative de jouer en France pour l’Élan Chalon.”

Le scout Nic Thomas confirme la nouvelle : “Les Perth Wildcats et Chalon n’ont pas réussi à trouver un accord sur le montant du buyout.” Toujours selon lui, les Wildcats comme le programme Next Stars se réjouissent de conserver le Français : “Le Next Star et les Perth Wildcats sont ravis de le garder dans leur projet, car Kouakou-Heugue est considéré comme un prospect NBA très attendu.” Nic Thomas ajoute également : “Plusieurs sources m’ont indiqué que le Next Star de la NBL Noa Kouakou-Heugue devrait rester aux Perth Wildcats.” Et il rappelle qu’il avait donné son accord verbal à Chalon : “Il avait auparavant donné son accord verbal à Chalon, en France.”

Chalon pensait tenir sa recrue

Il y a encore dix jours, Chalon semblait en pôle pour récupérer Noa Kouakou-Heugue, qui souhaitait quitter la NBL en raison d’un temps de jeu très limité. Le début de saison de l’ancien joueur de l’ASVEL a été compliqué : très peu utilisé, repositionné en pur poste 5, loin de sa volonté de devenir un poste 4 à l’avenir.

Son coach Perth John Rillie déclarait pourtant le 25 octobre : “Sur les deux derniers matchs, il a été productif dans les minutes que nous lui avons données. Il a travaillé très dur pour ça, il a une superbe éthique de travail. Mais tout cela prend du temps. Quand on lui donne des opportunités, il devient de mieux en mieux.”

Un repositionnement sur la Draft NBA 2027

Nic Thomas rappelle que Kouakou-Heugue est “un choix attendu en loterie (de la Draft) en 2027.” Le scout précise également : “Il est éligible à la Draft en 2026, mais les Perth Wildcats, le Next Star et son propre plan de développement sont alignés sur le fait qu’il renoncera probablement à la Draft qui arrive, au profit d’une année supplémentaire dans le système de développement de la NBL.”

Rester à Perth lui offrirait donc une stabilité dans sa progression, malgré un début de parcours mouvementé.

Chalon devra revoir ses plans

Pour l’Élan Chalon, cette issue signifie la fin d’un dossier qui semblait bien engagé. Le club devra désormais se tourner vers une autre piste pour renforcer sa rotation intérieure, alors que l’opportunité d’intégrer l’un des prospects français les plus prometteurs s’éloigne.