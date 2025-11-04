L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL

Il était dans la lignée des prospects français ayant choisi l’Australie et la NBL pour se développer l’année de leur Draft (après Ousmane Dieng, Hugo Besson, Rayan Rupert ou Alexandre Sarr). Pourtant, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) ne devrait finalement pas suivre le même parcours que ces derniers. Après une pré-saison et un début de saison moyenne avec les Perth Wildcats, où il a eu très peu de temps de jeu comparé à ses attentes (3 points et 1,8 rebond en 6 minutes de moyenne), l’ancien intérieur de l’INSEP a changé son fusil d’épaule et veut quitter l’Australie.

Et selon nos informations, un club de Betclic ÉLITE a flairé le bon coup dès qu’ils ont entendu cela. C’est en effet l’Élan Chalon qui devrait faire venir le prospect tricolore, en remplacement du poste 4 Chris Johnson, déclaré médicalement inapte à la pratique du basket pro en France en septembre, même si les profils ne sont pas les mêmes. Si tant est que toutes les négociations aboutissent avec les deux clubs. Le centre de formation chalonnais devrait donc encore avoir l’occasion de faire ses preuves.

Sous-utilisation

Dès la pré-saison, on voyait déjà des premiers signes négatifs sur l’utilisation de Kouakou-Heugue par les Perth Wildcats. Alors que son prédécesseur deux ans auparavant Alexandre Sarr tournait à plus de 15 points, 7 rebonds et 3 contres de moyenne en préparation, les débuts de son cadet de deux ans étaient beaucoup moins flamboyants, avec à peine 4 points et 4 rebonds de moyenne.

Et cela s’est confirmé au début de la saison régulière, puisqu’il n’a tout simplement… pas joué les trois premiers matchs. Ce qui est extrêmement rare pour un prospect en NBL, alors que le programme “Next Stars” qui les attire là-bas prévoit justement de les mettre en avant. Au début, on pensait même à une blessure. Le Français était pourtant bel et bien opérationnel, jusqu’à ces deux derniers matchs le 29 octobre et 2 novembre, où l’équipe a invoqué une blessure à la hanche.

« Ces deux derniers matchs, il a été productif avec les minutes qu’on lui a donné. Il a travaillé très dur pour ça, il a une super éthique de travail. Mais tout ça prend du temps. Quand on lui donne des opportunités, il fait de mieux en mieux » Son coach à Perth John Rillie, le 25 octobre

Garder sa cote pour la Draft

Il s’avère plutôt que c’est un départ du club qui se négocie en coulisses. Avec les Wildcats, Kouakou-Heugue était utilisé en pur poste 5 remplaçant, loin de sa formation en tant que poste 3-4. Mais ses lacunes dans la maîtrise technique et le shoot l’ont poussé vers un poste plus intérieur, où il a encore beaucoup à apprendre.

L’Élan Chalon s’est donc proposé pour relever ce défi, d’autant plus qu’il pourra leur rendre des services dans la rotation intérieure. Le club est habitué à faire jouer des jeunes, comme c’est par exemple le cas cette saison avec les autres 2007 Akram Naji et Jelani Kante. Un remplaçant tardif au poste 4 remercié Chris Johnson, avec un profil moins shooteur mais plus grand et intérieur.

Quant à Kouakou-Heugue, il s’y est pris tôt avant de voir sa compte trop sombrer. À l’heure actuelle, il apparaît encore dans les mock drafts pour 2026, par exemple en 44e position chez NBA Draft Net, ou en 53e position chez NBA Draft Room. Il faudrait pour lui que toute cette situation se règle vite afin qu’il puisse ré-apparaître sur les parquets et montrer son potentiel.