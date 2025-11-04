Recherche
Betclic Élite

L'Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL

Betclic ÉLITE - Deux mois après, l'Élan Chalon pourrait avoir trouvé le remplaçant de Chris Johnson : il s'agit du prospect tricolore Noa Kouakou-Heugue, déçu de son temps de jeu en Australie. Le jeune intérieur est un des candidats tricolores pour la Draft NBA 2026.
|
00h00
L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL

Kouakou-Heugue a aussi disputé 3 campagnes internationales avec l’équipe de France, dont la dernière à la Coupe du monde U19 cet été

Crédit photo : FIBA

Il était dans la lignée des prospects français ayant choisi l’Australie et la NBL pour se développer l’année de leur Draft (après Ousmane Dieng, Hugo Besson, Rayan Rupert ou Alexandre Sarr). Pourtant, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) ne devrait finalement pas suivre le même parcours que ces derniers. Après une pré-saison et un début de saison moyenne avec les Perth Wildcats, où il a eu très peu de temps de jeu comparé à ses attentes (3 points et 1,8 rebond en 6 minutes de moyenne), l’ancien intérieur de l’INSEP a changé son fusil d’épaule et veut quitter l’Australie.

Et selon nos informations, un club de Betclic ÉLITE a flairé le bon coup dès qu’ils ont entendu cela. C’est en effet l’Élan Chalon qui devrait faire venir le prospect tricolore, en remplacement du poste 4 Chris Johnson, déclaré médicalement inapte à la pratique du basket pro en France en septembre, même si les profils ne sont pas les mêmes. Si tant est que toutes les négociations aboutissent avec les deux clubs. Le centre de formation chalonnais devrait donc encore avoir l’occasion de faire ses preuves.

Sous-utilisation

Dès la pré-saison, on voyait déjà des premiers signes négatifs sur l’utilisation de Kouakou-Heugue par les Perth Wildcats. Alors que son prédécesseur deux ans auparavant Alexandre Sarr tournait à plus de 15 points, 7 rebonds et 3 contres de moyenne en préparation, les débuts de son cadet de deux ans étaient beaucoup moins flamboyants, avec à peine 4 points et 4 rebonds de moyenne.

Et cela s’est confirmé au début de la saison régulière, puisqu’il n’a tout simplement… pas joué les trois premiers matchs. Ce qui est extrêmement rare pour un prospect en NBL, alors que le programme “Next Stars” qui les attire là-bas prévoit justement de les mettre en avant. Au début, on pensait même à une blessure. Le Français était pourtant bel et bien opérationnel, jusqu’à ces deux derniers matchs le 29 octobre et 2 novembre, où l’équipe a invoqué une blessure à la hanche.

« Ces deux derniers matchs, il a été productif avec les minutes qu’on lui a donné. Il a travaillé très dur pour ça, il a une super éthique de travail. Mais tout ça prend du temps. Quand on lui donne des opportunités, il fait de mieux en mieux »

Son coach à Perth John Rillie, le 25 octobre

Garder sa cote pour la Draft

Il s’avère plutôt que c’est un départ du club qui se négocie en coulisses. Avec les Wildcats, Kouakou-Heugue était utilisé en pur poste 5 remplaçant, loin de sa formation en tant que poste 3-4. Mais ses lacunes dans la maîtrise technique et le shoot l’ont poussé vers un poste plus intérieur, où il a encore beaucoup à apprendre.

L’Élan Chalon s’est donc proposé pour relever ce défi, d’autant plus qu’il pourra leur rendre des services dans la rotation intérieure. Le club est habitué à faire jouer des jeunes, comme c’est par exemple le cas cette saison avec les autres 2007 Akram Naji et Jelani Kante. Un remplaçant tardif au poste 4 remercié Chris Johnson, avec un profil moins shooteur mais plus grand et intérieur.

Quant à Kouakou-Heugue, il s’y est pris tôt avant de voir sa compte trop sombrer. À l’heure actuelle, il apparaît encore dans les mock drafts pour 2026, par exemple en 44e position chez NBA Draft Net, ou en 53e position chez NBA Draft Room. Il faudrait pour lui que toute cette situation se règle vite afin qu’il puisse ré-apparaître sur les parquets et montrer son potentiel.

 

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Chalon
Chalon
NBL
NBL
Commentaires

lulutoutvert
Si ça doit se faire, ce pourrait être un bon Win win
Répondre
(0) J'aime
thorir- Modifié
Les chalonais vont raler à mon avis si ça s'fait, ils attendaient plutot de l'étranger impactant comme devait l'etre Johnson. Perso j'aurai été trés hypé en début de saison s'il avait signé dans ce genre de club en France, là j'avoue être quand même surpris qu'il n'ait pas pu s'imposer en Australie. Ligue fermée, sans risque de descente, une franchise qui est habituée au programme de developpement de prospects, c'est surprenant... Est ce que la perspective de la draft le rend trop impatient ?
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
je me suis posé la même question. pourquoi un retour si rapide ?
(0) J'aime
elandu71- Modifié
Franchement je dis oui perso. Quitte à prendre un remplacant de Johnson, je préfére 100 fois un prospect de cet accabis qu'une starlette. Aprés ça reste mon avis.
Répondre
(0) J'aime
viking92- Modifié
A mon humble avis, il ne va pas prendre le risque d'aller dans un des clubs que tu cites (et encore faut-il qu'il y ait un intérêt de la part de ces clubs). Il cherche avant tout à être mis en évidence pour la draft et n'a pas réussi à s'imposer dans son club australien donc avoir des minutes dans un club EL/EC, ca me semble difficilement envisageable.
(0) J'aime
elandu71- Modifié
Commentaire supprimé.
