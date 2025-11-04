Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie

Repéré depuis plusieurs mois comme un prospect à suivre en vue de la prochaine Draft NBA, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) s’attendait certainement à un meilleur début de saison en Australie. En manque de temps de jeu, l’intérieur tricolore négocie, selon nos informations et celles d’ESPN, son départ des Perth Wildcats pour poursuivre son développement dans le circuit professionnel avant son départ probable en NBA.

Noa Kouakou-Heugue 🆚 Cairns in 16 MINS: 8 PTS

4/6 FG

4 REB@PerthWildcats pic.twitter.com/4spCvKjq2x — NBL Next Stars (@NBLNextStars) October 22, 2025

Passé par l’équipe U15 Élite de l’ASVEL puis par le Pôle France, Noa Kouakou-Heugue s’est engagé cet été en NBL avec Perth après une saison comme un cadre de l’équipe U18 du PFBB en Nationale 1 (9,8 points, 4,8 rebonds et 1,8 passe décisive). En optant pour le programme NBL Next Star, créé en 2018 pour offrir une voie royale vers la NBA aux jeunes basketteurs, l’international U18 pensait rejoindre un programme capable de l’“aider à atteindre le but ultime, qui est la NBA », déclarait-il à son arrivée sur le site officiel de la NBL.

Mais avec seulement 6 minutes de moyenne sur 5 matchs disputés, Noa Kouakou-Heugue ne peut exprimer l’étendue de son potentiel. Son faible rôle dans la rotation se ressent dans ses statistiques : 3 points (67% aux tirs) et 1,8 rebond par match.

Pour ne pas enrayer sa trajectoire ascendante vers “[son] but ultime”, le joueur et son entourage cherchent une solution pour mettre fin à leur collaboration avec Perth. Un autre club professionnel – dont l’identité n’a pas fuité – tiendrait déjà la corde pour s’attacher les services du jeune et ambitieux talent français.