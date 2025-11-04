Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie

NBL - En manque de temps de jeu depuis le début de saison, l’intérieur tricolore Noa Kouakou-Heugue devrait, selon nos informations, quitter les Perth Wildcats pour poursuivre son développement dans un autre club professionnel et ne pas enrayer sa courbe de progression vers la NBA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie

En manque de temps de jeu, Noa Kouakou-Heugue (à gauche) devrait quitter Perth.

Crédit photo : Perth Wildcats

Repéré depuis plusieurs mois comme un prospect à suivre en vue de la prochaine Draft NBA, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) s’attendait certainement à un meilleur début de saison en Australie. En manque de temps de jeu, l’intérieur tricolore négocie, selon nos informations et celles d’ESPN, son départ des Perth Wildcats pour poursuivre son développement dans le circuit professionnel avant son départ probable en NBA.

Passé par l’équipe U15 Élite de l’ASVEL puis par le Pôle France, Noa Kouakou-Heugue s’est engagé cet été en NBL avec Perth après une saison comme un cadre de l’équipe U18 du PFBB en Nationale 1 (9,8 points, 4,8 rebonds et 1,8 passe décisive). En optant pour le programme NBL Next Star, créé en 2018 pour offrir une voie royale vers la NBA aux jeunes basketteurs, l’international U18 pensait rejoindre un programme capable de l’“aider à atteindre le but ultime, qui est la NBA », déclarait-il à son arrivée sur le site officiel de la NBL.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Noa Kouakou-Heugue.jpg
Noa KOUAKOU-HEUGUE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 209 cm
Âge: 18 ans (27/04/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBL
PTS
3
#100
REB
1,8
#95
PD
0
#124

Mais avec seulement 6 minutes de moyenne sur 5 matchs disputés, Noa Kouakou-Heugue ne peut exprimer l’étendue de son potentiel. Son faible rôle dans la rotation se ressent dans ses statistiques : 3 points (67% aux tirs) et 1,8 rebond par match.

Pour ne pas enrayer sa trajectoire ascendante vers “[son] but ultime”, le joueur et son entourage cherchent une solution pour mettre fin à leur collaboration avec Perth. Un autre club professionnel – dont l’identité n’a pas fuité – tiendrait déjà la corde pour s’attacher les services du jeune et ambitieux talent français.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBL
NBL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
C'est incroyable comment également en NCAA les jeunes changent d'équipe aussi rapidement. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Pas facile à 18 piges de s'imposer parmi les adultes. Mais ne pas réussir à le faire en Australie cette année, ça montre qu'il ne sera pas près pour la NBA l'année prochaine...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue déjà sur le départ d’Australie
Amael L'Etang est très attendu cette saison à Dayton
NCAA
00h00Amaël L’Etang et Yohann Sissoko brillent dès la reprise de la NCAA
Théo Magrit a fini en double-double contre Monaco, pour sa première avec Limoges
Betclic ELITE
00h00Première réussie pour Théo Magrit sous le maillot du Limoges CSP
Myriam Djekoundade est de retour en équipe de France 3x3
3x3
00h0016 joueuses retenues pour le stage de l’équipe de France féminine 3×3 à Charnay-lès-Mâcon
Jaylen Hoard toujours invaincu en championnat israélien avec le Maccabi Tel Aviv
À l’étranger
00h00Le Maccabi Tel-Aviv et Jaylen Hoard ont eu peur, mais restent invaincus en Winner League
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
Vous pouvez chaque matin avoir le résumé des performances des Français en NBA réalisées durant la nuit, heure française
À l’étranger
00h00Un onglet dédié sur BeBasket pour suivre les Frenchies partout dans le monde
Le Palais des sports Cholet Agglomération, futur antre de Cholet Basket.
Betclic ELITE
00h00Le futur Palais des sports de Cholet : 6 051 places pour un chaudron flambant neuf
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
Barré par la concurrence chez le champion en titre, Ousmane Dieng s'est blessé après six minutes sur le parquet face à La Nouvelle Orléans
NBA
00h00Ousmane Dieng se blesse avec Oklahoma City, dernière équipe invaincue
NBA
00h00Français drafté le plus haut cette année, Noa Essengue prend aussi la route de la G-League
1 / 0