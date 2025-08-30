Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?

Depuis des années, l’Australie est une voie privilégiée pour les prospects français qui visent la NBA. L’année précédent la Draft, Hugo Besson, Ousmane Dieng, Rayan Rupert et Alexandre Sarr ont tous fait ce choix de la NBL. Et à succès, puisqu’ils ont tous été draftés le Jour J. Le programme “NBL Next Stars” mis en place par le championnat australien permet en effet d’attirer des prospects du monde entier en leur promettant du temps de jeu et une exposition médiatique. Si personne n’a tenté l’aventure côté français en 2024/25, Noa Kouakou-Heugue (2,08 m, 18 ans) s’est engagé avec les Perth Wildcats pour 2025/26. L’intérieur qui sort du Pôle France est l’un des seuls prospects français ayant une chance de se faire drafter l’année prochaine dans une cuvée bien faible.

Direction la Draft 2026 ?

Athlétiquement en avance, Kouakou-Heugue est un jeune de 18 ans originellement poste 3-4. Mais qui a joué comme pivot pour la France dans une Coupe du monde U19 mitigée cet été (7 points, 5 rebonds et 1,6 contre de moyenne). Et c’est apparemment la voie que vont aussi suivre les Perth Wildcats. L’équipe qui a déjà su propulser Alexandre Sarr en 2023/24 vers la 2e place de la Draft. À un mois du début de la saison, les Wildcats – 10 fois champions de NBL – ont joué ses deux premiers matchs de préparation lors du tournoi NBL Blitz. Et comme Sarr il y a deux ans, Kouakou-Heugue a été positionné comme pivot remplaçant. Mais avec beaucoup moins de succès que son compatriote.

Alors que Sarr tournait à plus de 15 points, 7 rebonds et 3 contres de moyenne en préparation, les débuts de son cadet de deux ans sont moins flamboyants. Sur ses deux premiers matchs, Kouakou-Heugue compile 4,0 points à 80% aux tirs, 4,0 rebonds et 2,0 passes décisives en 15 minutes de moyenne. Les flashs défensifs sont bien présents, et on sent une vision de jeu héritée de sa formation en tant qu’ailier. Ce qui pourrait en faire un profil assez unique à l’avenir.

Reste à voir s’il aura une production statistique suffisante cette saison pour être haut drafté. Et maintenir ainsi la série de 4 années consécutives avec au moins un Français choisi dans le Top 15. Voire drafté tout court. Rien d’évident au sein d’une génération 2007 très talentueuse chez les Américains, mais bien plus faible dans l’Hexagone. Mais deux matchs de pré-saison sont bien trop peu pour juger de cela.