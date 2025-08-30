Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?

NBL - Actuellement en pré-saison, Noa Kouakou-Heugue tente de s'habituer à sa nouvelle équipe et à son nouveau rôle. Ses débuts timides, loin de ceux d'Alexandre Sarr il y a deux ans, montrent que le chemin sera long vers la Draft NBA 2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?

Kouakou-Heugue fait partie du programme NBL Next Star

Crédit photo : Perth Wildcats

Depuis des années, l’Australie est une voie privilégiée pour les prospects français qui visent la NBA. L’année précédent la Draft, Hugo Besson, Ousmane Dieng, Rayan Rupert et Alexandre Sarr ont tous fait ce choix de la NBL. Et à succès, puisqu’ils ont tous été draftés le Jour J. Le programme “NBL Next Stars” mis en place par le championnat australien permet en effet d’attirer des prospects du monde entier en leur promettant du temps de jeu et une exposition médiatique. Si personne n’a tenté l’aventure côté français en 2024/25, Noa Kouakou-Heugue (2,08 m, 18 ans) s’est engagé avec les Perth Wildcats pour 2025/26. L’intérieur qui sort du Pôle France est l’un des seuls prospects français ayant une chance de se faire drafter l’année prochaine dans une cuvée bien faible.

Direction la Draft 2026 ?

Athlétiquement en avance, Kouakou-Heugue est un jeune de 18 ans originellement poste 3-4. Mais qui a joué comme pivot pour la France dans une Coupe du monde U19 mitigée cet été (7 points, 5 rebonds et 1,6 contre de moyenne). Et c’est apparemment la voie que vont aussi suivre les Perth Wildcats. L’équipe qui a déjà su propulser Alexandre Sarr en 2023/24 vers la 2e place de la Draft. À un mois du début de la saison, les Wildcats – 10 fois champions de NBL – ont joué ses deux premiers matchs de préparation lors du tournoi NBL Blitz. Et comme Sarr il y a deux ans, Kouakou-Heugue a été positionné comme pivot remplaçant. Mais avec beaucoup moins de succès que son compatriote.

LIRE AUSSI

Alors que Sarr tournait à plus de 15 points, 7 rebonds et 3 contres de moyenne en préparation, les débuts de son cadet de deux ans sont moins flamboyants. Sur ses deux premiers matchs, Kouakou-Heugue compile 4,0 points à 80% aux tirs, 4,0 rebonds et 2,0 passes décisives en 15 minutes de moyenne. Les flashs défensifs sont bien présents, et on sent une vision de jeu héritée de sa formation en tant qu’ailier. Ce qui pourrait en faire un profil assez unique à l’avenir.

Reste à voir s’il aura une production statistique suffisante cette saison pour être haut drafté. Et maintenir ainsi la série de 4 années consécutives avec au moins un Français choisi dans le Top 15. Voire drafté tout court. Rien d’évident au sein d’une génération 2007 très talentueuse chez les Américains, mais bien plus faible dans l’Hexagone. Mais deux matchs de pré-saison sont bien trop peu pour juger de cela.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA Draft
NBA Draft
Suivre
NBL
NBL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gabin_093005
On croit en toi noa, tu viens du même comité que moi et tu as jouais dans le même club une fierté pour moi
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
EuroBasket
00h00En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale
NBL
00h00Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?
ELITE 2
00h00L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle
Nikola Jokic et la Serbie ont galéré contre le Portugal
EuroBasket
00h00Bodganovic blessé, Petrusev exclu, Pesic en colère : la Serbie a souffert contre le Portugal
Féminines
00h00Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie
EuroBasket
00h00Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
EuroLeague
00h00Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
WNBA
00h00Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0