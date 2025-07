Officiel : Noa Kouakou-Heugue va lancer sa carrière pro en Australie avec son programme Next Star

Un air de déjà vu, comme le titre le site officiel de la NBL : Noa Kouakou-Heugue va en effet suivre les récentes traces laissées par d’autres Français avant lui en Australie, comme Rayan Rupert, Ousmane Dieng ou encore Alex Sarr. Comme le pivot drafté par les Washington Wizards en 2024, l’ex-pensionnaire du Pôle France rejoint les Perth Wildcats, au sein du programme Next Star, visant à développer au mieux les jeunes joueurs internationaux au sein de la ligue australienne.

𝗡𝗢𝗔. 𝗚𝗢𝗧. 𝗡𝗘𝗫𝗧. Rising French prospect Noa Kouakou-Heugue has chosen the @NBLNextStars program and will play for the @PerthWildcats in NBL26 🌟 Read more: https://t.co/ImGgE28Sqj pic.twitter.com/rhvGmgNVLf — NBL (@NBL) July 7, 2025

La NBL pour atteindre son but ultime : la NBA

Comme annoncé dès la mi-mai, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) va donc lancer sa carrière professionnelle à Perth, capitale de l’Australie-Occidentale située au Sud-Ouest du pays. L’ailier-fort au profil physique très attractif (2,09 cm) va vivre un grand écart, de la NM1 et l’INSEP à la NBL, terre de développement des prospects sur la dernière décennie.

Contrairement à de nombreux autres joueurs français cette année, Noa Kouakou-Heugue a fait le choix de l’Australie plutôt que de la NCAA. Mais les réussites récentes de Rayan Rupert, Ousmane Dieng ou encore Alex Sarr, qui ont fini drafté en NBA et qui sont toujours présents outre-Atlantique après plusieurs années, témoignent de la jolie vitrine que confère la NBL. Surtout avec son programme Next Star, créé en 2018, afin d’offrir une voie royale vers la NBA aux jeunes basketteurs du monde entier souhaitant se développer dans un environnement professionnel tout en attirant l’attention des recruteurs de l’Association. « Je pense que le programme NBL Next Stars peut m’aider à atteindre mon but ultime, qui est la NBA », a déclaré le joueur sur le site officiel de la NBL.

Une belle saison en NM1

avec la Coupe du Monde U19 en conclusion

À 18 ans, Noa Kouakou-Heugue s’apprête donc à franchir une étape décisive dans sa jeune carrière. Passé par l’équipe U15 Élite de l’ASVEL, il s’est imposé cette saison comme un cadre de l’équipe U18 du PFBB engagée en Nationale 1, compilant en 33 matches des moyennes solides de 9,8 points, 4,8 rebonds et 1,8 passe décisive. Tout dernièrement, l’ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Voiron a également participé à la Coupe du Monde U19 avec l’équipe de France. S’il n’a pas permis aux Bleuets de faire mieux qu’une décevante 10e place, il a été l’un des Tricolores les plus vus (7 points à 45% aux tirs, 5 rebonds et 1,6 contre de moyenne), malgré une utilisation davantage axée sur le poste 5.

PROFIL JOUEUR Noa KOUAKOU-HEUGUE Poste(s): Ailier Fort Taille: 209 cm Âge: 18 ans (27/04/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe du Monde U19 PTS 7 #85 REB 4,9 #39 PD 1,3 #81

Désormais, Noa Kouakou-Heugue va donc prendre la direction de l’Océanie, alors que la prochaine saison de NBL débutera le 27 août prochain. En espérant que le tremplin de l’Australie lui permette de s’envoler de l’autre côté du Pacifique, aux États-Unis, dès l’année prochaine…