NBA Draft 2026 : Adam Atamna seul Français dans le Top 50 de Bleacher Report

Après une Draft 2025 historique avec six Français sélectionnés, la cuvée 2026 pourrait être bien moins fournie pour la France. Selon le Mock Draft de Bleacher Report, seul Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) figure dans le Top 50, en 23e position. L’arrière de l’ASVEL, âgé de 17 ans, continue d’impressionner par son adresse et sa palette offensive même s’il n’a pas vraiment pu jouer à l’EuroBasket U18.

Des espoirs français plus discrets en 2026

Le contraste est saisissant. En 2025, le basket français avait frappé un grand coup avec un record de six joueurs appelés lors de la Draft NBA. Mais pour 2026, les projections sont bien moins favorables. Selon le Mock Draft de Bleacher Report, Adam Atamna est l’unique représentant tricolore dans le Top 50, placé à la 23e place. L’arrière de l’ASVEL s’est fait remarquer en février dernier lors du tournoi ANGT, où il a tourné à 33 points de moyenne sur quatre matchs, avant de confirmer à l’Euro U18 cet été.

« Il ne se distingue pas particulièrement par ses qualités physiques ou athlétiques, mais sa production constante et sa facilité à rentrer des tirs variés sont impressionnantes », écrit Jonathan Wasserman pour Bleacher Report.

Quelques noms cités plus bas

D’autres médias spécialisés placent occasionnellement d’autres Français dans leurs projections. Ainsi, NBAdraft.net mentionne le Franco-Malgache Mathias M’Madi (48e), qui évolue à Morón en deuxième division espagnole, et l’intérieur Noa Kouakou-Heugue (44e), actuellement en Australie dans le cadre de son projet Draft. Le site NBDraftroom.com cite, lui, Hugo Facorat (39e), joueur au potentiel énorme mais dont la carrière est freinée par des soucis avec diverses organisations.

Jahel Trefle, passé professionnel à la SIG Strasbourg, et Soren Bracq apparaissent parfois dans les listes, mais sans réelle projection ferme pour 2026. Pour Trèfle, né fin 2007, le potentiel pourrait davantage s’exprimer sur une Draft ultérieure.

Patience avant une nouvelle génération dorée ?

Si l’on se fie aux tendances actuelles, il faudra peut-être attendre 2027 (Hugo Yimga-Moukouri, Cameron Houindo etc.) ou 2028 (Nathan Soliman, etc.) pour voir une nouvelle vague tricolore déferler sur la NBA. En attendant, Adam Atamna portera une bonne partie des espoirs français pour la Draft 2026. Sa saison avec l’ASVEL sera scrutée de près par les scouts américains, qui veulent le voir confirmer face à l’opposition professionnelle.