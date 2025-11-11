Bourg mate la 2e attaque la plus prolifique d’EuroCup, malgré la soirée record du duo Diakité – Faye

En six matchs d’EuroCup, le Ratiopharm Ulm – finaliste du championnat allemand la saison dernière – avait toujours marqué au minimum 78 points. Ils étaient même la deuxième attaque la plus prolifique de la compétition avec 93.5 points par match, et la meilleure à 3-points avec 42% de réussite. C’était avant de rencontrer la JL Bourg, qui est elle la meilleure défense d’EuroCup avec 98,7 de Defensive Rating.

Le résultat final entre ces deux styles opposés est sans appel : victoire de 32 points, avec seulement… 62 points marqués par les Allemands. Impeccables dans leurs rotations défensives, agressifs sur les extérieurs (15 interceptions), les hommes de Freddy Fauthoux ont livré une nouvelle superbe prestation sur la scène européenne. Celle-ci les maintient en première position du Groupe B.

Au rayon des performances individuelles, Adam Mokoka a crevé l’écran en attaque avec 23 points et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation. Tout comme Ricky Lindo en défense (8 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres en 25 minutes). La marque et les temps de jeu ont été bien répartis pour le reste.

En face, on notera que les deux jeunes pousses françaises d’Ulm ont eu du temps de jeu. Malgré quelques erreurs, Mohamed Diakité a sorti (de loin) son meilleur match sous le maillot d’Ulm, en marquant 11 points à 4/5 aux tirs et 2 rebonds en 15 minutes. Tout comme Meissa Faye, qui a lui carrément marqué ses premiers points sous ses nouvelles couleurs (3 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes).

« On voulait juste affirmer qu’on mérite le respect dans cette compétition. On voulait monter en intensité. Je suis content qu’on ait pu maintenir cette belle équipe à 64 points, et qu’on ait pu partager la balle en attaque pour en marquer 96. » Adam Mokoka après la rencontre, au micro de l’EuroCup « On a été sérieux pendant 40 minutes, défensivement surtout. Il leur manquait beaucoup de joueurs donc c’était important de rester concentrés sur chacun de leurs 10-11 joueurs. Après offensivement, on a beaucoup de bons joueurs, donc c’était fluide. » Freddy Fauthoux

Développement à venir…