Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

Bourg mate la 2e attaque la plus prolifique d’EuroCup, malgré la soirée record du duo Diakité – Faye

EuroCup - La JL Bourg continue sa superbe campagne européenne en matant Ulm sur leur parquet, les limitant à 30 points de moins que leur moyenne (score final 64-96). Ce résultat fleuve a permis aux jeunes pousses françaises du club allemand (Mohamed Diakité et Meissa Faye) de s'illustrer.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bourg mate la 2e attaque la plus prolifique d’EuroCup, malgré la soirée record du duo Diakité – Faye

Ricky Lindo et Adam Mokoka, les deux hommes forts de la JL ce soir

Crédit photo : Jacques Cormarèche / JL Bourg

En six matchs d’EuroCup, le Ratiopharm Ulm – finaliste du championnat allemand la saison dernière – avait toujours marqué au minimum 78 points. Ils étaient même la deuxième attaque la plus prolifique de la compétition avec 93.5 points par match, et la meilleure à 3-points avec 42% de réussite. C’était avant de rencontrer la JL Bourg, qui est elle la meilleure défense d’EuroCup avec 98,7 de Defensive Rating.

Le résultat final entre ces deux styles opposés est sans appel : victoire de 32 points, avec seulement… 62 points marqués par les Allemands. Impeccables dans leurs rotations défensives, agressifs sur les extérieurs (15 interceptions), les hommes de Freddy Fauthoux ont livré une nouvelle superbe prestation sur la scène européenne. Celle-ci les maintient en première position du Groupe B.

– Journée 7

Au rayon des performances individuelles, Adam Mokoka a crevé l’écran en attaque avec 23 points et 5 passes décisives pour 32 d’évaluation. Tout comme Ricky Lindo en défense (8 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres en 25 minutes). La marque et les temps de jeu ont été bien répartis pour le reste.

En face, on notera que les deux jeunes pousses françaises d’Ulm ont eu du temps de jeu. Malgré quelques erreurs, Mohamed Diakité a sorti (de loin) son meilleur match sous le maillot d’Ulm, en marquant 11 points à 4/5 aux tirs et 2 rebonds en 15 minutes. Tout comme Meissa Faye, qui a lui carrément marqué ses premiers points sous ses nouvelles couleurs (3 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes).

« On voulait juste affirmer qu’on mérite le respect dans cette compétition. On voulait monter en intensité. Je suis content qu’on ait pu maintenir cette belle équipe à 64 points, et qu’on ait pu partager la balle en attaque pour en marquer 96. » Adam Mokoka après la rencontre, au micro de l’EuroCup

« On a été sérieux pendant 40 minutes, défensivement surtout. Il leur manquait beaucoup de joueurs donc c’était important de rester concentrés sur chacun de leurs 10-11 joueurs. Après offensivement, on a beaucoup de bons joueurs, donc c’était fluide. » Freddy Fauthoux

Développement à venir…

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00Bourg mate la 2e attaque la plus prolifique d’EuroCup, malgré la soirée record du duo Diakité – Faye
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
Coupe de France Masculine
00h00« Impossible que les joueurs jouent plus de 5 ou 6 minutes de suite » : Julien Mahé explique sa gestion gagnante des temps de jeu à Nanterre
Betclic ELITE
00h00La folle statistique : Nadir Hifi est le meilleur scoreur du monde à la minute !
Micheal Ray Richardson demeure comme une icône du club d'Antibes
Betclic Élite
00h00Légende d’Antibes, héros du titre de 1995, Micheal Ray Richardson est décédé
EuroLeague
00h00Galatasaray, piste privilégiée au Fenerbahçe et à l’Anadolu Efes pour intégrer la NBA Europe
NM1
00h00Le Colisée de Chartres distingué par l’Unesco !
EuroLeague
00h00Comment regarder Paris Basketball – Panathinaïkos, et les retrouvailles avec T.J. Shorts, gratuitement ce mardi 11 novembre ?
Francis Jordane s'en est allé à l'âge de 79 ans
Équipe de France
00h00Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, n’est plus
Théo Léon et Tours sont qualifiés en huitièmes de finale de Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Tours sort sa troisième équipe d’ÉLITE 2 consécutive en Coupe de France !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
NBA
00h00Cooper Flagg brille et égale LeBron James : et si la saison du numéro 1 de la Draft 2025 était enfin lancée ?
NBA
00h00Retour victorieux pour Gobert dans l’Utah, Risacher l’emporte face à Batum, Sarr productif mais frustré
NBA
00h00En retrouvant ses qualités de sniper, Victor Wembanyama renverse à lui seul le match à Chicago
Les London Lions jouent à la Copper Box en attendant la livraison de leur future salle
NBA
00h00London Lions : un projet de salle de 15 000 places avance avec le soutien du maire
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
1 / 0