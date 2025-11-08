Recherche
Betclic Élite

Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié

Betclic ELITE - Tombeur de Cholet au Palais des Sports Jean Weille après deux revers consécutifs, l’entraîneur du SLUC Nancy Sylvain Lautié a évoqué les clés de la victoire, qui sonne comme “un vrai bonus”, à nos confrères de l'Est Républicain.
00h00
Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié

Sylvain Lautié et ses joueurs ont fait tomber Cholet à Jean Weille, mettant fin à leur série de deux défaites de rang.

Crédit photo : Lilian Bordron

Après deux défaites consécutives, le SLUC Nancy a mis fin à sa série négative avec la manière à domicile. Dans un Palais des Sports Jean Weille comme souvent effervescent, les joueurs de Sylvain Lautié ont fait tomber Cholet Basket (91-87), dans un choc entre clubs historiques du championnat de France.

Soulagé après ce succès, le technicien lorrain a livré ses impressions sur le match, “qui se joue à pas grand chose”, à nos confrères de l’Est Républicain.

Après deux revers consécutifs, Nancy a réussi à retrouver le chemin du succès en s'imposant au forceps à domicile contre Cholet (91-87).
“On a été vigilants sur le premier et le troisième quart-temps. On est rentré de la bonne manière sur les deux mi-temps. C’est un vrai combat qu’on vient de gagner”, salue-t-il.

« Tout le monde n’est pas capable de

prendre une victoire face à Cholet »

Le prestige de leur adversaire rend d’ailleurs la victoire encore plus belle à ses yeux. “On sait que Cholet est un vrai rouleau compresseur. Cette victoire, c’est un vrai bonus, tout le monde n’est pas capable de prendre une victoire face à Cholet. Talent contre talent, on peut matcher et on l’a fait”.

Si la performance de Stéphane Gombauld, qui “a été une arme offensive exceptionnelle” avec ses 22 points et 5 rebonds, a donné le la, l’entraîneur veut surtout s’attarder sur le collectif que lui et ses joueurs ont su mettre en place depuis le début de saison. “On a une équipe qui vit bien ensemble. On en a voulu beaucoup ce soir [face à Cholet vendredi 7 novembre, ndlr]. C’est une belle performance, on les enchaîne.” Désormais dixièmes au classement, les Nancéiens peuvent recréer une série de victoires en cas de bon résultat à Saint-Quentin samedi 15 novembre (18 heures).

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
