Nancy a remporté « un vrai combat » face à Cholet, selon Sylvain Lautié

Après deux défaites consécutives, le SLUC Nancy a mis fin à sa série négative avec la manière à domicile. Dans un Palais des Sports Jean Weille comme souvent effervescent, les joueurs de Sylvain Lautié ont fait tomber Cholet Basket (91-87), dans un choc entre clubs historiques du championnat de France.

Soulagé après ce succès, le technicien lorrain a livré ses impressions sur le match, “qui se joue à pas grand chose”, à nos confrères de l’Est Républicain.

“On a été vigilants sur le premier et le troisième quart-temps. On est rentré de la bonne manière sur les deux mi-temps. C’est un vrai combat qu’on vient de gagner”, salue-t-il.

« Tout le monde n’est pas capable de

prendre une victoire face à Cholet »

Le prestige de leur adversaire rend d’ailleurs la victoire encore plus belle à ses yeux. “On sait que Cholet est un vrai rouleau compresseur. Cette victoire, c’est un vrai bonus, tout le monde n’est pas capable de prendre une victoire face à Cholet. Talent contre talent, on peut matcher et on l’a fait”.

Si la performance de Stéphane Gombauld, qui “a été une arme offensive exceptionnelle” avec ses 22 points et 5 rebonds, a donné le la, l’entraîneur veut surtout s’attarder sur le collectif que lui et ses joueurs ont su mettre en place depuis le début de saison. “On a une équipe qui vit bien ensemble. On en a voulu beaucoup ce soir [face à Cholet vendredi 7 novembre, ndlr]. C’est une belle performance, on les enchaîne.” Désormais dixièmes au classement, les Nancéiens peuvent recréer une série de victoires en cas de bon résultat à Saint-Quentin samedi 15 novembre (18 heures).