BCL

L’Élan Chalon est irrésistible en BCL : même menés de 21 points, ils parviennent à l’emporter !

BCL - Il ne peut décidément rien arriver à l'Élan Chalon sur la scène européenne. Même très mal en point face aux derniers du Groupe B, les Chalonnais ont validé le plus gros come-back de la saison en BCL (de 71-50 à 87-89), grâce notamment à un homme : Jordan Tucker.
00h00
Résumé
L’Élan Chalon est irrésistible en BCL : même menés de 21 points, ils parviennent à l’emporter !

Jordan Tucker : le héros de la soirée

Crédit photo : Basketball Champions League

Le staff et les joueurs pouvaient bien célébrer avec des grands sourires et des chants en sautant après le coup de sifflet final. Vingt minutes auparavant, ce n’était clairement pas des sourires que l’on voyait sur les visages chalonnais. Mais plutôt de la frustration, de l’énervement, mais jamais de la résignation. Même quand l’Élan était mené de 21 points dans le troisième quart-temps, sur le parquet des Azerbaïdjanais du Sabah Bakou pourtant lanterne rouge du Groupe B. Les hommes d’Elric Delord ont arraché un nouveau succès européen qui était pourtant très mal engagé. C’est le plus gros come-back de la saison en Ligue des Champions.

– Journée 4
La joie du staff de l’Élan, avec les joueurs qui font de même derrière (photo : Basketball Champions League)

Deux visages différents

Les 5 pertes de balle sur les quatre premières minutes donnaient déjà le ton du match à venir. Le coach Delord prenait déjà un temps-mort salé pour demander à ses joueurs : « Qu’est ce que vous foutez ?! » Dominés dans l’agressivité, au rebond et dans l’adresse, les Chalonnais étaient menés de 13 points à la mi-temps (51-38). Et alors à ce qu’on s’attendait à un sursaut d’orgueil au retour des vestiaires après un discours probablement cru du staff, ils ont encaissé un 5-0 dans les deux premières minutes. 18 points d’écart (56-38) puis 21 (71-50), et on se disait que l’Élan allait bel et bien tomber dans le piège de la lanterne rouge. Une défaite qui aurait été surprenante au vu de leurs succès contre l’Alba Berlin et Nymburk.

Mais c’était avant qu’ils se lancent dans un come-back fantastique. Avec un homme principalement à la manœuvre : Jordan Tucker. S’il finit à 23 points à 5/12 aux tirs, le shooteur ex-roannais comptait à la mi-temps… 0 point, à 0/3 aux tirs. Il est tout simplement devenu un nouveau joueur en seconde période, et a amené ses coéquipiers avec lui. C’est forcément lui qui a planté le coup de poignard à 3-points, pour passer devant au score pour la première fois de la seconde période à… 10 secondes du terme.

S’arracher avec le cœur

Avant ça, les joueurs en blanc et rouge ont dû charbonner pour revenir au score. Ces derniers ont bel et bien monté l’intensité d’un cran à partir du milieu du troisième quart-temps. Mais en face, les Azerbaïdjanais, sur le point d’aller chercher leur première victoire de la saison en BCL, ne se sont pas laissés faire. Même avec une meilleure défense chalonnaise, ils continuaient à mettre des tirs compliqués, parfois miraculeux. Ils se sont reposés pour cela sur leurs leaders, puisque quatre joueurs ont marqué… 75 points (dont 18 pour l’ancien vadrouilleur de Betclic ÉLITE Gerry Blakes, ou 28 pour Keith Jordan).

Côté Élan, Lionel Gaudoux (8 points, 12 rebonds, 3 passes décisives) et Justyn Mutts (14 points) ont contribué au come-back avec leur énergie. Comme souvent cette saison, les Chalonnais ont donc réussi à climatiser une salle à l’extérieur, dans un match serré. Tout n’a pas été parfait, ni beau, mais l’essentiel est cette quatrième victoire en autant de matchs européens. Les deux prochains matchs contre les deux gros morceaux du groupe seront les plus importants pour essayer de sécuriser cette première place.

