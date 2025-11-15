Recherche
Betclic Élite

Malgré la défaite contre Nanterre, Fabrice Lefrançois ressent « une perspective positive » pour Cholet

Betclic ELITE - Après la défaite frustrante sur le fil face à Nanterre à la Meilleraie (76-78), l’entraîneur choletais Fabrice Lefrançois a livré ses sentiments sur le match à nos confrères de Ouest-France, retenant de bonnes choses de la prestation livrée par ses hommes.
Malgré la défaite contre Nanterre, Fabrice Lefrançois ressent « une perspective positive » pour Cholet

Fabrice Lefrançois a souligné l’attitude de ses joueurs, qui ont failli l’emporter face à Nanterre malgré un manque d’adresse aux tirs.

Crédit photo : Julie Dumélié

Pendant longtemps vendredi soir, Cholet a cru avoir la victoire en main face à Nanterre, en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE. Et pourtant, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont fini par céder face à ceux de Julien Mahé, au terme d’un scénario complètement renversant (76-78) à la Meilleraie.

– Journée 8

Pêchant dans la régularité sur 40 minutes mais aussi dans le rendement aux tirs de ses joueurs, Cholet peut toutefois retenir du positif de cette défaite selon son entraîneur, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Rédaction

Fabrice Lefrançois a d’abord souligné chez nos confrères l’attitude de ses joueurs, “valeureux” mais pas récompensés par la victoire. Menant de 15 points à la mi-temps, notamment grâce à un Gérald Ayayi intenable (19 points), les Choletais ont pour certains manqué d’adresse. A l’image de l’expérimenté T.J. Campbell (1/4 aux tirs) ou encore de Chibuzo Agbo (0/4) dont l’équipe attend autrement mieux.

Si la raison de cette maladresse peut être liée à “la confiance”, le coach choletais reconnaît volontiers qu’il “manque un tir un peu ‘clutch’ que [l’équipe] n’a pas en ce moment” pour se montrer tranchant jusqu’au bout des matchs. Malgré les 20% d’adresse à 3-points face à Nanterre vendredi soir, Cholet a pourtant bien failli l’emporter. De quoi garder “une perspective positive” pour la saison de Fabrice Lefrançois et son groupe.

Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
