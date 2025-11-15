Malgré la défaite contre Nanterre, Fabrice Lefrançois ressent « une perspective positive » pour Cholet

Pendant longtemps vendredi soir, Cholet a cru avoir la victoire en main face à Nanterre, en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE. Et pourtant, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont fini par céder face à ceux de Julien Mahé, au terme d’un scénario complètement renversant (76-78) à la Meilleraie.

Pêchant dans la régularité sur 40 minutes mais aussi dans le rendement aux tirs de ses joueurs, Cholet peut toutefois retenir du positif de cette défaite selon son entraîneur, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Fabrice Lefrançois a d’abord souligné chez nos confrères l’attitude de ses joueurs, “valeureux” mais pas récompensés par la victoire. Menant de 15 points à la mi-temps, notamment grâce à un Gérald Ayayi intenable (19 points), les Choletais ont pour certains manqué d’adresse. A l’image de l’expérimenté T.J. Campbell (1/4 aux tirs) ou encore de Chibuzo Agbo (0/4) dont l’équipe attend autrement mieux.

Si la raison de cette maladresse peut être liée à “la confiance”, le coach choletais reconnaît volontiers qu’il “manque un tir un peu ‘clutch’ que [l’équipe] n’a pas en ce moment” pour se montrer tranchant jusqu’au bout des matchs. Malgré les 20% d’adresse à 3-points face à Nanterre vendredi soir, Cholet a pourtant bien failli l’emporter. De quoi garder “une perspective positive” pour la saison de Fabrice Lefrançois et son groupe.