Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent

Les Trail Blazers de Portland font confiance à Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans), et le Français le leur rend bien. Titularisé à la mène pour la deuxième fois de suite – après la rencontre face aux Bulls mercredi soir -, le combo-guard a brillé face aux Warriors de Golden State, dans un match comptant pour la NBA Cup. En 23 minutes de jeu, Il a inscrit 15 points (6/11 aux tirs dont 3/7 à 3-points), sa marque record en NBA.

Bien lancé par un dunk dès les premières secondes de la rencontre, le Frenchie – bien épaulé par le Belge Toumani Camara (20 points) – a contribué à faire tomber Golden State à domicile pour la première fois de la saison (123-127). La tâche était pourtant loin d’être facile face aux Warriors d’un Stephen Curry encore étincelant à longue distance (38 unités, 9/17 à 3-points). L’autre joueur français de Portland, Rayan Rupert, a dû se contenter de 6 minutes.

🇫🇷 Sidy STARTER avec les @trailblazers ! 15 POINTS (6-11 FG, 3 3PM)

Les Trail Blazers mettent fin à leur série de quatre défaites de rang et remontent à la 9e place de la conférence Ouest, juste derrière leurs adversaires du soir. Ils s’emparent, dans la même occasion, de la tête du très relevé groupe C de la NBA Cup – devant Denver, San Antonio, Houston et Golden State.

Minnesota s’écroule en fin de match

Voilà un match qui n’aurait pas dû échapper aux Timberwolves. Devant de 8 points à une minute du buzzer final sur le parquet de Phoenix, Minnesota a craqué et s’est finalement incliné 114 à 113 dans l’Arizona. après un tir de la gagne du meneur américain Collin Gillespie. Presque irréprochables depuis le retour des vestiaires avant cette dernière minute fatale (33-19 dans le 3e quart-temps, 64-52 en deuxième mi-temps au final), les Wolves ont perdu pied et l’occasion de décrocher une 9e victoire de suite.

Gêné dans le money-time par une accumulation de fautes (5) Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a tout de même enregistré son 6e double-double de la saison, en compilant 12 points et 12 rebonds, en plus de 4 passes décisives. Joan Beringer n’est pas entré en jeu. Avec 10 victoires en 16 rencontres, la franchise basée à Minneapolis pointe désormais à la 7e place à l’Ouest, et au 3e rang du groupe A en NBA Cup.

Washington s’enfonce, OKC excelle

Washington a de nouveau sombré dans la nuit de vendredi à samedi chez les Raptors de Toronto (110-140). Titulaire et sur le terrain pendant 26 minutes, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) n’a pas été en réussite offensivement (9 points à 1/6 aux tirs). Son compatriote Alexandre Sarr, touché à un orteil, n’était pas sur la feuille de match. Les Wizards n’ont remporté qu’un seul de leurs 15 matchs cette saison, et affichent le pire bilan de toute la NBA.

À l’inverse, le Thunder d’Oklahoma City continue de surfer sur son excellente dynamique, après son titre de champion NBA. En déplacement à Utah, OKC s’est largement imposé (144-112) et a conforté sa première place à l’Ouest (16 victoires, 1 défaite). Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) s’est montré efficace en inscrivant 5 points (2/2 aux tirs) en 5 minutes de jeu.