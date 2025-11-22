Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent

NBA - Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec les Portland Trail Blazers, Sidy Cissoko a réalisé son record de points (15) dans la Grande Ligue lors de la victoire des siens sur le parquet de Golden State, dans la nuit de vendredi à samedi. Malgré un nouveau double-double, Rudy Gobert s'est lui incliné avec Minnesota, en toute fin de match, à Phoenix.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent

Sidy Cissoko a inscrit son record de points en NBA face à Golden State.

Crédit photo : Robert Edwards-Imagn Images

Les Trail Blazers de Portland font confiance à Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans), et le Français le leur rend bien. Titularisé à la mène pour la deuxième fois de suite – après la rencontre face aux Bulls mercredi soir -, le combo-guard a brillé face aux Warriors de Golden State, dans un match comptant pour la NBA Cup. En 23 minutes de jeu, Il a inscrit 15 points (6/11 aux tirs dont 3/7 à 3-points), sa marque record en NBA.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
15
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
GSW
123 127
POR

Bien lancé par un dunk dès les premières secondes de la rencontre, le Frenchie – bien épaulé par le Belge Toumani Camara (20 points) – a contribué à faire tomber Golden State à domicile pour la première fois de la saison (123-127). La tâche était pourtant loin d’être facile face aux Warriors d’un Stephen Curry encore étincelant à longue distance (38 unités, 9/17 à 3-points). L’autre joueur français de Portland, Rayan Rupert, a dû se contenter de 6 minutes.

Les Trail Blazers mettent fin à leur série de quatre défaites de rang et remontent à la 9e place de la conférence Ouest, juste derrière leurs adversaires du soir. Ils s’emparent, dans la même occasion, de la tête du très relevé groupe C de la NBA Cup – devant Denver, San Antonio, Houston et Golden State.

Minnesota s’écroule en fin de match

Voilà un match qui n’aurait pas dû échapper aux Timberwolves. Devant de 8 points à une minute du buzzer final sur le parquet de Phoenix, Minnesota a craqué et s’est finalement incliné 114 à 113 dans l’Arizona. après un tir de la gagne du meneur américain Collin Gillespie. Presque irréprochables depuis le retour des vestiaires avant cette dernière minute fatale (33-19 dans le 3e quart-temps, 64-52 en deuxième mi-temps au final), les Wolves ont perdu pied et l’occasion de décrocher une 9e victoire de suite.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
12
PTS
12
REB
4
PDE
Logo NBA
PHO
114 113
MIN

Gêné dans le money-time par une accumulation de fautes (5) Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a tout de même enregistré son 6e double-double de la saison, en compilant 12 points et 12 rebonds, en plus de 4 passes décisives. Joan Beringer n’est pas entré en jeu. Avec 10 victoires en 16 rencontres, la franchise basée à Minneapolis pointe désormais à la 7e place à l’Ouest, et au 3e rang du groupe A en NBA Cup.

Washington s’enfonce, OKC excelle

Washington a de nouveau sombré dans la nuit de vendredi à samedi chez les Raptors de Toronto (110-140). Titulaire et sur le terrain pendant 26 minutes, Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) n’a pas été en réussite offensivement (9 points à 1/6 aux tirs). Son compatriote Alexandre Sarr, touché à un orteil, n’était pas sur la feuille de match. Les Wizards n’ont remporté qu’un seul de leurs 15 matchs cette saison, et affichent le pire bilan de toute la NBA.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
9
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NBA
TOR
140 110
WAS

À l’inverse, le Thunder d’Oklahoma City continue de surfer sur son excellente dynamique, après son titre de champion NBA. En déplacement à Utah, OKC s’est largement imposé (144-112) et a conforté sa première place à l’Ouest (16 victoires, 1 défaite). Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) s’est montré efficace en inscrivant 5 points (2/2 aux tirs) en 5 minutes de jeu.

Ousmane DIENG
Ousmane DIENG
5
PTS
1
REB
2
PDE
Logo NBA
UTA
112 144
OKC

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0