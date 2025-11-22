Un international camerounais renforce Levallois

Arrivé vendredi pour renforcer la rotation extérieure des Metropolitans Basketball Club, Charles Minlend Jr rejoint Levallois après plusieurs saisons en Espagne et un début d’exercice 2025/2026 passé sans club. L’Américano-camerounais, connu pour son impact physique et sa combativité, débarque sous les ordres de Sacha Giffa pour accompagner la dynamique du club francilien, actuellement dans le top 5 de la Poule A de Nationale 1.

Levallois attire un nouveau profil polyvalent



Né à New York en 1997, Charles Minlend Jr (1,93 m) est passé par l’université de San Francisco puis par Louisville entre 2017 et 2021. Il avait lancé sa carrière professionnelle au Cameroun, avec les Forces Armées et Polices Basketball de Yaoundé lors de la saison 2021/2022, participant à la BAL Africaine où il avait tourné à 10 points de moyenne en trois matchs.

Depuis 2022, il évoluait en Espagne, en troisième division, où il a enchaîné plusieurs clubs : Zornotza, Huelva puis Castelló, avec qui il compilait 10 points, 3 rebonds et 1,5 passe en 2024/2025. Il avait également effectué un passage en Colombie durant l’été 2024 avant de se retrouver sans club au démarrage de la saison actuelle.

Un renfort athlétique pour les Metropolitans



Les Metropolitans voient en Charles Minlend Jr un joueur complet, puissant et très engagé. Dans les Hauts-de-Seine, il devrait apporter sa capacité à scorer près du cercle, son agressivité balle en main et son aptitude à provoquer des fautes. Son profil est celui d’un joueur connu comme excellent dans le jeu sans ballon, capable de couper fort et d’être dangereux à 3-points. Enfin, il possède un potentiel défensif notable, avec la faculté de défendre sur plusieurs positions. A noter que depuis 2022 il est international camerounais.

Levallois en confiance dans ce début de saison



Toujours invaincu à domicile après sa victoire face à Tarbes-Lourdes (75-72) vendredi soir, Levallois pointe dans le top 5 du groupe A de Nationale 1. L’arrivée de Minlend Jr s’inscrit dans la volonté du club de consolider son effectif pour rester dans le haut de tableau. Pour son premier match, il a compilé 13 points, 5 rebonds et 2 passes pour 13 d’évaluation en 20 minutes. Il a pesé positivement sur l’issue victorieuse pour les Metropolitans Levallois en sortie de banc.