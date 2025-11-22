Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Un international camerounais renforce Levallois

Nationale 1 - Les Metropolitans Basketball Club ont officialisé vendredi le recrutement de Charles Minlend Jr, arrière/ailier américano-camerounais passé par l’université de San Francisco et Louisville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un international camerounais renforce Levallois

Charles Minlend Jr. sous la tunique du Cameroun

Crédit photo : FIBA

Arrivé vendredi pour renforcer la rotation extérieure des Metropolitans Basketball Club, Charles Minlend Jr rejoint Levallois après plusieurs saisons en Espagne et un début d’exercice 2025/2026 passé sans club. L’Américano-camerounais, connu pour son impact physique et sa combativité, débarque sous les ordres de Sacha Giffa pour accompagner la dynamique du club francilien, actuellement dans le top 5 de la Poule A de Nationale 1.

Levallois attire un nouveau profil polyvalent


Né à New York en 1997, Charles Minlend Jr (1,93 m) est passé par l’université de San Francisco puis par Louisville entre 2017 et 2021. Il avait lancé sa carrière professionnelle au Cameroun, avec les Forces Armées et Polices Basketball de Yaoundé lors de la saison 2021/2022, participant à la BAL Africaine où il avait tourné à 10 points de moyenne en trois matchs.

Depuis 2022, il évoluait en Espagne, en troisième division, où il a enchaîné plusieurs clubs : Zornotza, Huelva puis Castelló, avec qui il compilait 10 points, 3 rebonds et 1,5 passe en 2024/2025. Il avait également effectué un passage en Colombie durant l’été 2024 avant de se retrouver sans club au démarrage de la saison actuelle.

Un renfort athlétique pour les Metropolitans


Les Metropolitans voient en Charles Minlend Jr un joueur complet, puissant et très engagé. Dans les Hauts-de-Seine, il devrait apporter sa capacité à scorer près du cercle, son agressivité balle en main et son aptitude à provoquer des fautes. Son profil est celui d’un joueur connu comme excellent dans le jeu sans ballon, capable de couper fort et d’être dangereux à 3-points. Enfin, il possède un potentiel défensif notable, avec la faculté de défendre sur plusieurs positions. A noter que depuis 2022 il est international camerounais.

Levallois en confiance dans ce début de saison


Toujours invaincu à domicile après sa victoire face à Tarbes-Lourdes (75-72) vendredi soir, Levallois pointe dans le top 5 du groupe A de Nationale 1. L’arrivée de Minlend Jr s’inscrit dans la volonté du club de consolider son effectif pour rester dans le haut de tableau. Pour son premier match, il a compilé 13 points, 5 rebonds et 2 passes pour 13 d’évaluation en 20 minutes. Il a pesé positivement sur l’issue victorieuse pour les Metropolitans Levallois en sortie de banc.

– Journée 13
NM1
NM1
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jeildo
Son père a joué en France en ProA
Répondre
(1) J'aime
yann_plessis
Et il ne devait pas être loin d’être meilleur marqueur de la saison me semble t-il!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0