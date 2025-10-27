Les Français de Liga Endesa en action : Neal Sako brille avec Valence, duel Benitez vs Maledon, Jonathan Rousselle ferme la marche

Direction l’Espagne avec un tour d’horizon des parquets espagnols pour suivre les performances de nos Français pour cette 4eme journée de Liga Endesa.

Pierre Pelos, Andrew Albicy et Louis Labeyrie impuissants face à Girona

Pierre Pelos, Andrew Albicy et Louis Labeyrie impuissants face à Girona. Malgré les efforts de nos Français, Gran Canaria s’est incliné sur le parquet de Girona (85-81) lors de la 4e journée de Liga Endesa. Les deux premiers tricolores, titulaires, n’ont pas pu empêcher le troisième revers du club insulaire en championnat. Pierre Pelos et Andrew Albicy étaient une nouvelle fois dans le cinq de départ de Gran Canaria. Les deux Français ont livré une prestation solide mais insuffisante pour permettre à leur équipe d’éviter une troisième défaite en quatre matchs. La rencontre a longtemps été équilibrée entre Girona et Gran Canaria, mais les Catalans ont mieux géré la fin de match pour s’imposer 85 à 81. Pierre Pelos a signé 11 points, 4 rebonds et 1 passe pour 10 d’évaluation en 18 minutes. L’ancien intérieur de Bourg a encore montré son efficacité offensive, notamment à mi-distance. De son côté, Andrew Albicy a compilé 6 points et 6 passes décisives en 26 minutes pour 7 d’évaluation. L’expérimenté meneur de jeu continue d’apporter son science et sa rigueur défensive, mais cela n’a pas suffi pour inverser la tendance. Louis Labeyrie a joué 13 minutes en sortie de banc. Touché par 2 fautes, il n’a pu capter que 2 rebonds dans la rencontre sans prendre le moindre shoot. Avec ce nouveau revers (1 victoire, 3 défaites), Gran Canaria reste bloqué dans le ventre mou du classement, à la 13e place.

Thimothé Luwawu-Cabarrot combatif mais maladroit battu avec Baskonia à Murcie

Malgré la défaite du Baskonia sur le parquet de Murcie (89-84), l’ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot a flirté avec le double-double mais n’a pas pu éviter le revers de son équipe, désormais à l’équilibre en Liga Endesa (2 victoires, 2 défaites). Dans une ambiance bouillante au Palacio de Deportes de Murcia, le Baskonia s’est incliné au terme d’un match disputé (89-84). Devant près de 7 000 spectateurs, le Français s’est illustré par son activité, mais sa maladresse longue distance a pesé dans le final. Deuxième joueur le plus utilisé par Paolo Galbiati, Thimothé Luwawu-Cabarrot a terminé la rencontre avec 10 points, 9 rebonds et 1 interception pour 6 d’évaluation en 27 minutes. S’il a pesé physiquement, l’ancien joueur NBA a connu une soirée compliquée à longue distance (1/6 à trois points). Son compatriote Clément Frisch, entré en jeu trois minutes, n’a pas eu le temps de se distinguer. Avec ce revers, le Baskonia présente désormais un bilan équilibré de deux victoires pour deux défaites et occupe la 11e place du classement de Liga Endesa.

Yves Pons et Andorre rechutent à Bilbao

Après leur succès spectaculaire face à Girona la semaine dernière, Yves Pons et ses coéquipiers d’Andorre n’ont pas confirmé à Bilbao, battus 81 à 71. Le Français a pourtant livré une prestation intéressante mais insuffisante pour relancer son équipe. La belle victoire arrachée face à Girona 115-113 n’aura pas servi de déclic pour Andorre. En déplacement à la Bilbao Arena, les hommes de Joan Plaza se sont inclinés 81 à 71 après avoir été dominés dès le premier quart temps (22-11). Yves Pons s’est montré actif des deux côtés du terrain mais n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite. Distancés au score, les Andorrans n’ont jamais réussi à inverser la tendance face à une équipe de Bilbao plus constante et mieux organisée. Yves Pons a compilé 9 points et 4 rebonds pour 8 d’évaluation en 23 minutes. Toujours précieux par son énergie, l’ancien joueur de l’ASVEL reste l’un des rares éléments réguliers d’Andorre (5,5 d’évaluation en moyenne sur la saison) au sein d’un groupe où aucun joueurs ne dépassent les 10 d’évaluation. Ce troisième revers en quatre matchs place le club andorran à la 14e place du classement, juste derrière Gran Canaria.

Neal Sako parfait à la finition lors du succès de Valence contre la Joventut

Devant près de 13 000 spectateurs à la Roig Arena, Valence a dominé la Joventut Badalone (102-90). Le pivot français Neal Sako s’est illustré avec une prestation impeccable aux tirs dans une rencontre très offensive.Valence poursuit son sans-faute en Liga Endesa. Porté par un collectif efficace et un Neal Sako impeccable sous le cercle, le club valencian s’est imposé face à la Joventut Badalone (102-90). Dans une Roig Arena bouillante, les hommes de Pedro Martinez ont fait la différence dans le troisième quart-temps pour signer une quatrième victoire en autant de matchs. La rencontre a offert un beau spectacle offensif, conclu sur un score élevé. Valence a pris le large dans le troisième quart-temps (28-16) avant de contrôler la fin de match. En 16 minutes, Neal Sako s’est montré particulièrement rentable : 10 points à 5/5 aux tirs, 5 rebonds et 1 passe pour 15 d’évaluation. Le pivot français confirme son intégration rapide dans la rotation valenciane et son efficacité proche du cercle. En face, l’ancien Dijonnais Cameron Hunt a brillé pour la Joventut avec 28 points, mais cela n’a pas suffi. Valence reste en haut du classement de Liga Endesa, co-leader avec Tenerife après quatre journées.

Hugo Benitez plus en vue que Théo Maledon dans la défaite de Manresa face au Real Madrid

Le Real Madrid s’est imposé logiquement contre Manresa (87-75) en Liga Endesa. Dans le duel des Français, Hugo Benitez a signé une prestation plus convaincante que celle de Théo Maledon, encore en manque de réussite. Le Real Madrid a confirmé son statut de favori en dominant Manresa (87-75) ce week-end. Les Madrilènes ont maîtrisé la rencontre de bout en bout, tandis les joueurs de Diego Ocampo ont tenté de tenir tête à l’armada blanche sans grand succès. Toujours aussi combatif, Hugo Benitez a livré une prestation intéressante avec 10 points, 1 rebond et 2 passes pour 8 d’évaluation en 20 minutes. Son activité n’a toutefois pas suffi pour maintenir Manresa dans le match face à un Real dominateur sur les quatre quart-temps. Théo Maledon, de son côté, a connu une soirée plus compliquée. En 17 minutes, le meneur a inscrit 8 points, pris 1 rebond et distribué 4 passes, mais avec un faible pourcentage au tir (1/5) pour une évaluation neutre. Manresa enregistre ainsi sa troisième défaite en quatre matchs et reste englué dans le bas du classement (16e), tandis que le Real Madrid grimpe à la 6e place (3 victoires, 1 défaite).

Jonathan Rousselle et Grenade toujours sans victoire après la défaite à Lleida

Malgré un Jonathan Rousselle volontaire, Grenade s’est incliné une nouvelle fois, cette fois sur le parquet de Lleida (99-90). Le club andalou reste lanterne rouge de la Liga Endesa après quatre journées. Rien ne va pour Grenade en ce début de saison. En déplacement au Pavello Barris Nord de Lleida, les hommes de Ramon Diaz ont concédé une quatrième défaite consécutive (99-90) malgré une prestation appliquée de leur meneur français Jonathan Rousselle, titularisé une nouvelle fois. En 21 minutes de jeu l’ancien dijonnais a compilé 8 points, 3 rebonds et 1 passe pour 5 d’évaluation. Face à une formation de Lleida plus constante offensivement, Grenade n’a jamais réussi à inverser la tendance malgré quelques bonnes séquences collectives. Depuis le début de saison, Jonathan Rousselle tourne à une moyenne de 8,8 points, 1,5 rebond et 2,3 passes pour 5 d’évaluation en 22 minutes sur 4 rencontres. Avec ce nouveau revers (0 victoire, 4 défaites), le club andalou ferme la marche en Liga Endesa et devra rapidement réagir pour éviter de s’enliser dans la zone rouge.

Youssoupha Fall signe son meilleur match en Liga Endesa

Le Franco-Sénégalais Youssoupha Fall a retrouvé le chemin des parquets avec réussite sous le maillot du FC Barcelone. Face à Breogán, le Barça s’est imposé sans trembler (100-85) et le pivot a livré sa meilleure prestation depuis le début de la saison : 11 points, 4 rebonds et 1 passe pour 13 d’évaluation en 18 minutes. Efficace dans la raquette, l’ancien joueur de l’ASVEL a été un des artisans de ce succès. Barcelone signe ainsi sa deuxième victoire en quatre rencontres et remonte à la neuvième place de la Liga Endesa, juste au pied du top 8.