Betclic Élite

Erwann Bussing signe un contrat stagiaire professionnel de deux ans avec le Limoges CSP

Betclic Elite - Le jeune intérieur Erwann Bussing s’est engagé ce lundi jusqu’en 2027 avec le Limoges CSP. Arrivé cet été du Portel, il réalise un bon début de saison avec les Espoirs et a déjà effectué plusieurs apparitions en Betclic ÉLITE.
00h00
Erwann Bussing signe un contrat stagiaire professionnel de deux ans avec le Limoges CSP

Erwann Bussing sous contrat stagiaire professionnel avec le CSP jusqu’en 2027

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CPS

Le Limoges CSP continue de miser sur la jeunesse. Ce lundi, le club du Limousin a officialisé la signature du premier contrat stagiaire professionnel d’Erwann Bussing (2,03 m, 19 ans). Arrivé cet été en provenance du Portel, le jeune intérieur prometteur et travailleur, s’engage pour deux saisons avec le CSP, jusqu’en 2027.

Des débuts prometteurs

Erwann Bussing a rapidement gagné la confiance du staff limougeaud en ce début de saison. Le jeune joueur vu sur le banc du CSP à 5 reprises et entré en jeu le temps de 3 matchs face à Bourg, Dijon et Nancy vient de voir son statut évolué et donc son contrat modifié. Sous convention de formation, et donc limité à 5 apparitions sur le banc, le Montalbanais change de catégorie et passe sous un contrat stagiaire professionnel d’une durée de deux saisons.

PROFIL JOUEUR
Erwann BUSSING
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 19 ans (08/03/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
19,6
#6
REB
8,8
#5
PD
2,6
#44

Apprécié pour son état d’esprit et son énergie, il s’impose peu à peu dans le groupe professionnel tout en poursuivant son apprentissage avec l’équipe Espoirs, où il est un élément clé du début de saison avec ses 19,6 points, 8,8 rebonds et 2,6 passes décisives pour 19,8 d’évaluation en 32 minutes sur 5 matchs de championnat Espoirs Elite. Il a notamment réalisé un match XXL face à Saint-Quentin il y a 3 jours avec un joli 38 d’évaluation où le CSP s’est incliné de 2 points (82-84).

Erwann BUSSING
Erwann BUSSING
31
PTS
16
REB
6
PDE
Logo Espoirs ELITE
LIM
82 84
SQT

Humilité et ambition maîtrisée

Malgré cette progression rapide, l’intérieur reste lucide sur le chemin qui l’attend. « J’essaie d’apporter beaucoup d’énergie, de la dureté en défense et pourquoi pas du rebond. C’est ce que le staff des pros attend. Je dois me concentrer sur la défense, le reste, c’est du bonus », confiait-t-il dans Le Populaire en début de mois. Le jeune joueur du CSP avance avec sérénité et détermination. « Si j’ai des minutes, tant mieux pour moi. Mais si je dois rester sur le banc, je vais continuer à encourager les gars. »

À 19 ans, Erwann Bussing incarne la nouvelle génération du Limoges CSP : patiente, engagée et pleine de promesses.

Limoges
Limoges
Suivre

