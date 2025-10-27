Cholet brise 19 mois d’invincibilité de la JL Bourg à domicile, Limoges toujours en panne malgré un magnifique Bussing

Petit évènement au sein du championnat Espoirs ! Alors que la dernière défaite des U21 de la JL Bourg à domicile remontait au 11 mai 2024 (90-91) contre Limoges, les champions de France (remodelés) sont tombés.

Cholet toujours invaincu, et seul en tête

Plus de 19 mois après, c’est Cholet Basket qui est venu s’emparer d’Ékinox (79-84), malgré les 27 points de Juwan Ekanga-Ehawa. Passé par la JL Bourg en 2022/23, Sublime Gbiegba a fait particulièrement mal à son ancien club avec 21 points à 10/10, 9 rebonds et 4 contres.

« Je retiens la force mentale et collective de l’équipe », glisse Régis Boissié, le technicien choletais, au micro du Courrier de l’Ouest. « L’équipe a une vraie identité collective en attaque, cela se voit par les stats (24 passes décisives) mais aussi en défense. Il faut profiter des bons moments, notre début de saison en est un. »

Wembanyama monte en puissance

Après cinq journées, les joueurs de l’Académie Gautier sont les derniers invaincus du championnat, une longueur devant le duo Le Mans – Strasbourg. Sans Bastien Grasshoff, préservé en vue de son intégration (réussie) chez les pros, le MSB a dominé Le Portel (92-68), avec un joli double-double d’Hugo Nguyen (15 points et 10 rebonds), tandis que la SIG est repartie victorieuse de Dijon (82-75). On notera qu’Oscar Wembanyama poursuit sa montée en puissance avec 11 points à 4/5, 4 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 28 minutes.

Par ailleurs, on notera plusieurs cartons dans le vide en bas de classement. Le néo-pro Kany N’Kouka a tout fait pour porter Nancy vers une seconde victoire (22 points à 8/9, 15 rebonds et 3 contres pour 36 d’évaluation), en vain (78-79 à Gravelines).

Idem pour Erwann Bussing, qui n’a pas grand chose à se reprocher dans la cinquième défaite consécutive du CSP (82-84 contre Saint-Quentin), dernière équipe toujours fanny (0v-5d). Déjà aperçu à trois reprises avec les pros de Limoges cette saison, le Montalbanais a dominé avec 31 points à 12/22, 16 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 3 contres. Seul bémol, et de taille : ses 8 balles perdues, qui l’empêchent de subtiliser le record de la meilleure évaluation à Louka Letailleur (38, contre 43 pour le Gravelinois).

Enfin, si Boulazac n’a pas existé à Monaco (60-83), Maïdy Douglas a pu lui s’offrir le luxe de briller dans une victoire. Meilleur marqueur du championnat Espoirs (24 points de moyenne), le Nanterrien a confirmé avec 30 points à 11/18 contre l’ASVEL (82-75).