Espoirs ELITE

Cholet brise 19 mois d’invincibilité de la JL Bourg à domicile, Limoges toujours en panne malgré un magnifique Bussing

La 5e journée du championnat Espoirs s'est tenue ce week-end. Avec un fait marquant : le leader invaincu, Cholet Basket, est devenu la première équipe à s'imposer à Bourg-en-Bresse depuis la saison 2023/24.
|
00h00
La joie des Choletais, premiers vainqueurs à Bourg-en-Bresse depuis mai 2024

Crédit photo : Cyprien Desquennes / JL Bourg

Petit évènement au sein du championnat Espoirs ! Alors que la dernière défaite des U21 de la JL Bourg à domicile remontait au 11 mai 2024 (90-91) contre Limoges, les champions de France (remodelés) sont tombés.

Cholet toujours invaincu, et seul en tête 

Plus de 19 mois après, c’est Cholet Basket qui est venu s’emparer d’Ékinox (79-84), malgré les 27 points de Juwan Ekanga-Ehawa. Passé par la JL Bourg en 2022/23, Sublime Gbiegba a fait particulièrement mal à son ancien club avec 21 points à 10/10, 9 rebonds et 4 contres.

– Journée 5

« Je retiens la force mentale et collective de l’équipe », glisse Régis Boissié, le technicien choletais, au micro du Courrier de l’Ouest. « L’équipe a une vraie identité collective en attaque, cela se voit par les stats (24 passes décisives) mais aussi en défense. Il faut profiter des bons moments, notre début de saison en est un. »

Wembanyama monte en puissance 

Après cinq journées, les joueurs de l’Académie Gautier sont les derniers invaincus du championnat, une longueur devant le duo Le Mans – Strasbourg. Sans Bastien Grasshoff, préservé en vue de son intégration (réussie) chez les pros, le MSB a dominé Le Portel (92-68), avec un joli double-double d’Hugo Nguyen (15 points et 10 rebonds), tandis que la SIG est repartie victorieuse de Dijon (82-75). On notera qu’Oscar Wembanyama poursuit sa montée en puissance avec 11 points à 4/5, 4 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 28 minutes.

Par ailleurs, on notera plusieurs cartons dans le vide en bas de classement. Le néo-pro Kany N’Kouka a tout fait pour porter Nancy vers une seconde victoire (22 points à 8/9, 15 rebonds et 3 contres pour 36 d’évaluation), en vain (78-79 à Gravelines).

Kany N'KOUKA
Kany N’KOUKA
22
PTS
15
REB
0
PDE
Logo Espoirs ELITE
GRA
79 78
NAN

Idem pour Erwann Bussing, qui n’a pas grand chose à se reprocher dans la cinquième défaite consécutive du CSP (82-84 contre Saint-Quentin), dernière équipe toujours fanny (0v-5d). Déjà aperçu à trois reprises avec les pros de Limoges cette saison, le Montalbanais a dominé avec 31 points à 12/22, 16 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 3 contres. Seul bémol, et de taille : ses 8 balles perdues, qui l’empêchent de subtiliser le record de la meilleure évaluation à Louka Letailleur (38, contre 43 pour le Gravelinois).

Erwann BUSSING
Erwann BUSSING
31
PTS
16
REB
6
PDE
Logo Espoirs ELITE
LIM
82 84
SQT

Enfin, si Boulazac n’a pas existé à Monaco (60-83), Maïdy Douglas a pu lui s’offrir le luxe de briller dans une victoire. Meilleur marqueur du championnat Espoirs (24 points de moyenne), le Nanterrien a confirmé avec 30 points à 11/18 contre l’ASVEL (82-75).

Espoirs ELITE – Journée 5
24/10/2025
LIM Espoirs Limoges
82 84
SQT Espoirs Saint-Quentin
25/10/2025
JLB Espoirs Bourg-en-Bresse
79 84
CHO Espoirs Cholet
MSB Espoirs Le Mans
92 68
LEP Espoirs Le Portel
GRA Espoirs Gravelines
79 78
NAN Espoirs Nancy
DIJ Espoirs Dijon
75 82
STR Espoirs Strasbourg
MON Espoirs Monaco
83 60
BOU Espoirs Boulazac
NAN Espoirs Nanterre
85 72
ASV Espoirs ASVEL
26/10/2025
CHA Espoirs Chalon
65 88
PAR Espoirs Paris Basketball
