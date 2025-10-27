Recherche
ELITE 2

Julien Cortey dévoile sa feuille de route avec le SCABB : « On va défendre »

Elite 2 - Le nouvel entraîneur du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket, Julien Cortey, a été présenté à la presse ce lundi 27 octobre. L’ancien coach de La Rochelle a partagé sa vision et ses priorités pour relancer le SCABB, actuellement 16e d’Élite 2.
00h00
Julien Cortey dévoile sa feuille de route avec le SCABB : « On va défendre »

Julien Cortey a expliqué sa feuille de route lors du point presse de présentation du club

Crédit photo : Laurent Peigue / SCABB

Arrivé après la mise à pied de Guillaume Quintard, Julien Cortey s’est présenté officiellement ce lundi à la presse, en présence du directeur général Fabrice Flotte. Le nouveau coach du Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB) sait qu’il débarque dans un contexte difficile, le club occupant la 16e place d’Élite 2 après sept journées. Mais le technicien roannais, connu pour son exigence défensive, n’a pas tardé à donner le ton : priorité à la réaction collective et à la rigueur.

« On gère jour après jour » : Julien Cortey veut redresser la barre

Conscient de l’urgence sportive, Julien Cortey a d’abord insisté sur la nécessité de retrouver confiance et cohésion. « Là, on est dans l’urgence, on gère jour après jour. Pour que le projet vive, il faut qu’on redresse la barre sportivement », a-t-il expliqué. « On verra plus tard ce que je peux amener au projet. Aujourd’hui, on va essayer de relever la tête et se remettre en ordre de marche. »

Malgré la pression du classement, l’ancien coach de La Rochelle garde un discours positif : « Les résultats actuels ne reflètent pas la qualité de l’équipe. Il n’y a que des bons gars, des joueurs qu’on peut coacher, qui viennent pour un projet. Ce que j’ai aimé, c’est de voir qu’ils sont impactés par la situation et ont envie d’aller ensemble dans la même direction. »

Un projet séduisant et une identité défensive affirmée

Séduit par le projet du club ligérien, le régional de l’étape Julien Cortey assure que sa venue ne tient pas qu’à la proximité géographique. « C’est super agréable, mais je n’ai pas choisi le Scabb parce que c’est à côté de chez moi. C’est vraiment le projet qui me motive. Disons que c’est la cerise sur le gâteau », confie-t-il avec le sourire.

L’ancien coach de La Rochelle, réputé pour sa rigueur et ses schémas défensifs, promet d’imprimer rapidement sa marque : « Ma touche ? On va défendre. Si vous demandez aux autres coachs, ils vous diront : Julien, c’est sa défense atypique qui pose problème. »

Julien Cortey entend désormais rencontrer l’ensemble des joueurs pour poser les bases du travail collectif. Il dirigera sa première rencontre à la tête du SCABB ce mardi 28 octobre sur le parquet de Denain, un premier test important pour lancer une nouvelle dynamique et pourquoi pas enchainer un deuxième succès de suite après la démonstration face à La Rochelle 108 à 73 le week-end dernier. Une rencontre importante qui se fera sans Ludovic Dufeal blessé pour plusieurs semaines.

SCABB
SCABB
Je pari sur une défense avec le pivot au milieu de la raquette et la pression des extérieurs. Avec acceptation des shoots extérieurs à 2 pts. La défense qui a marché en ProB et qui a pris l'eau en betclic.
