Le SCABB sans Ludovic Dufeal pour plusieurs semaines

Le SCABB n’avait pas besoin de ça. Alors que le club ligérien traverse une période délicate, avec la mise à pied de son entraîneur Guillaume Quintard, il devra désormais composer sans Ludovic Dufeal (2,02 m, 25 ans). Victime d’un arrachement osseux à la main gauche lors d’un entraînement, l’intérieur sera absent plusieurs semaines.

Un nouveau coup dur pour le SCABB

Déjà dernier d’ÉLITE 2 après six journées et restant sur 3 revers consécutifs, Saint-Chamond voit son secteur intérieur affaibli. En cinq rencontres cette saison, Ludovic Dufeal (2,18 m d’envergure) tournait à 4,4 points, 4 rebonds et 0,8 passe décisive pour 9,6 d’évaluation en 18 minutes de jeu. Son activité, notamment au rebond et dans l’énergie défensive, était précieuse dans une équipe en manque de repères collectifs.

PROFIL JOUEUR Ludovic DUFEAL Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 25 ans (03/12/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 4,5 #386 REB 3,5 #225 PD 1 #335

Le grand frère de Lucas Dufeal stoppé dans son élan

Révélation du SCABB en NM1 la saison dernière, Ludovic Dufeal était dans ce triste début de saison, l’une des satisfactions du club de la Loire. Grand frère du Manceau Lucas Dufeal, il avait démontré que la marche NM1 / Elite 2 n’était pas un soucis pour lui à l’image de son 19 d’évaluation contre l’ASA fin septembre. Ce contretemps intervient donc au pire moment pour lui et pour un SCABB en quête de stabilité sportive et administrative.

Le SCABB sous pression pour la réception de La Rochelle

Privé de son intérieur, Saint-Chamond devra rapidement trouver des solutions avant la prochaine journée d’Élite 2 qui verra La Rochelle se déplacer à l’Arena vendredi soir pour la 7eme journée de championnat. La profondeur d’effectif sera mise à l’épreuve, alors que la formation ligérienne n’a qu’une seule victoire au compteur, un bilan bien décevant pour une formation qui est appelé à jouer le haut de tableau. Face aux Rochelais, ce sera l’assistant coach Allan Ferraton qui effectuera l’intérim, en attendant l’officialisation de l’arrivée de Julien Cortey, qui ne retrouvera donc son ancien club que lors de la phase retour…