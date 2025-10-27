Recherche
À l’étranger

[Vidéos] Sekou Doumbouya et Damien Inglis en feu au Japon

Sekou Doumbouya et Damien Inglis ont brillé ce week-end en B1 League japonaise. Les deux Français ont signé leurs meilleures performances de la saison avec Koshigaya et Yokohama, tandis que Yannis Morin a connu une sortie plus discrète avec Toyama.
|
[Vidéos] Sekou Doumbouya et Damien Inglis en feu au Japon

Une victoire en deux matchs ce week-end pour les Koshigaya Alphas de Sekou Doumbouya

Crédit photo : B-League

Les Français du championnat japonais ont encore fait parler d’eux. Sekou Doumbouya et Damien Inglis ont illuminé la 9e journée de B1 League avec des prestations XXL. L’un a inscrit 30 points avec Koshigaya, l’autre a dépassé les 30 unités à deux reprises avec Yokohama. Yannis Morin, lui, a eu plus de difficultés avec Toyama, battu lourdement à Nagasaki.

Sekou Doumbouya flambe malgré la défaite de Koshigaya

Sekou Doumbouya a réalisé son meilleur match de la saison avec Koshigaya. Auteur de 30 points, 7 rebonds et 1 passe pour 35 d’évaluation en 33 minutes, l’ancien joueur de Poitiers a été le meilleur homme de son équipe sur le parquet de Saga. Malgré cette performance, Koshigaya s’est incliné 76 à 73 devant plus de 5 300 spectateurs dans la Saga Arena.

Avec cette prestation, il bat son précédent record d’évaluation (34) établi face à Shimane en début de mois. Depuis le début de saison, Doumbouya affiche des moyennes impressionnantes : 18,2 points, 9,3 rebonds et 2,7 passes pour 21,2 d’évaluation en 33 minutes sur 9 rencontres. Leader statistique de son équipe, il ne parvient toutefois pas à la hisser au-delà de la 10e place du Groupe Est (3 victoires, 6 défaites).

Damien Inglis irrésistible avec Yokohama

De son côté, Damien Inglis a été intenable avec Yokohama. Meilleur joueur du match face à Ibaraki, l’ancien strasbourgeois a compilé 31 points, 7 rebonds et 2 passes pour 38 d’évaluation en seulement 27 minutes. Une performance qui a largement contribué à la victoire des B-Corsairs (81-69) sur le parquet du Preferential Security Hiratsuka devant plus de 4 200 fans.

La veille déjà, il avait signé un chef-d’œuvre : 35 points, 8 rebonds et 3 passes pour 40 d’évaluation en 32 minutes, toujours contre Ibaraki (succès 80-75). En neuf matchs, Inglis tourne à 19,1 points, 9 rebonds et 4,5 passes pour 22 d’évaluation en 32 minutes, confirmant son rôle central dans une équipe de Yokohama classée 9e du Groupe Est (4 victoires, 5 défaites), juste devant celle de Doumbouya.

Yannis Morin dans le dur avec Toyama

Le troisième Français engagé au Japon, Yannis Morin, a connu une soirée plus compliquée. Face à Nagasaki, l’intérieur tricolore n’a pu éviter la lourde défaite de Toyama 67 à 91 à domicile. En 19 minutes, il a inscrit 11 points à 5/9, pris 3 rebonds et délivré 1 passe pour 10 d’évaluation.

L’ancien joueur de Roanne (comme les deux autres, d’ailleurs) affiche depuis le début de saison des statistiques correctes (12,2 points, 7,2 rebonds et 1,6 passe pour 14,4 d’évaluation en 23 minutes). Son équipe reste en difficulté avec une 12e place (3 victoires, 6 défaites) dans le Groupe Ouest.

Japon
Japon
