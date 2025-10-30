Youri Golitin recruté par un Caen BC en crise

Youri Golitin (2,02 m, 27 ans) rejoint le Caen Basket Calvados. L’ancien ailier fort du Rouen Métropole Basket s’est engagé en tant que remplaçant médical pour pallier l’absence de Marc-Eddy Norelia (2,03 m, 32 ans), forfait pour le reste de la saison.

Sans club depuis la fin de l’exercice 2024-2025, il retrouve ainsi l’Élite 2, où il tournait à 8,3 points, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive sous les couleurs rouennaises.

Un visage bien connu du basket normand

Passé par le centre de formation de Cholet Basket, Youri Golitin avait découvert la Betclic ÉLITE en 2017-2018 avant de s’affirmer dans les divisions inférieures. Après des passages à Denain, Rennes, Angers, Boulazac – aux côtés des joueurs de Caen Clément Cavallo et Louis Cassier – puis Rouen (8,3 points à 39%, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive en 37 matchs en 2024/25), il s’est imposé comme un joueur solide et polyvalent sur les postes 4 et 3.

« Il nous apportera sa taille, sa dureté, ses qualités défensives, sa capacité de drive et sa participation aux rebonds », a commenté son nouvel entraîneur Stéphane Eberlin, satisfait de ce renfort d’expérience.

Un renfort attendu pour relancer Caen

Avant-dernier du championnat avec cinq défaites consécutives, le Caen BC espère que l’arrivée de Golitin donnera un nouvel élan à son collectif. Le club normand doit désormais finaliser sa qualification administrative afin qu’il puisse faire ses débuts dès la réception de Pau-Lacq-Orthez, ce vendredi 31 octobre.

Un défi de taille pour le CBC, qui espère enfin enrayer la spirale négative et repartir de l’avant.