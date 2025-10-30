Recherche
ELITE 2

Youri Golitin recruté par un Caen BC en crise

ÉLITE 2 - Le Caen BC a trouvé le remplaçant de Marc-Eddy Norelia. L’ancien joueur de Rouen, Youri Golitin, rejoint le club normand pour la suite de la saison d’Élite 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
Youri Golitin recruté par un Caen BC en crise

Youri Golitin rejoint Caen pour la suite de la saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

Youri Golitin (2,02 m, 27 ans) rejoint le Caen Basket Calvados. L’ancien ailier fort du Rouen Métropole Basket s’est engagé en tant que remplaçant médical pour pallier l’absence de Marc-Eddy Norelia (2,03 m, 32 ans), forfait pour le reste de la saison.

LIRE AUSSI

Sans club depuis la fin de l’exercice 2024-2025, il retrouve ainsi l’Élite 2, où il tournait à 8,3 points, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive sous les couleurs rouennaises.

Un visage bien connu du basket normand

Passé par le centre de formation de Cholet Basket, Youri Golitin avait découvert la Betclic ÉLITE en 2017-2018 avant de s’affirmer dans les divisions inférieures. Après des passages à Denain, Rennes, Angers, Boulazac – aux côtés des joueurs de Caen Clément Cavallo et Louis Cassier – puis Rouen (8,3 points à 39%, 4,4 rebonds et 1,9 passe décisive en 37 matchs en 2024/25), il s’est imposé comme un joueur solide et polyvalent sur les postes 4 et 3.

De Rouen à Caen, changement de club en Normandie pour Youri Golitin (photo : Sébastien Grasset)

« Il nous apportera sa taille, sa dureté, ses qualités défensives, sa capacité de drive et sa participation aux rebonds », a commenté son nouvel entraîneur Stéphane Eberlin, satisfait de ce renfort d’expérience.

Un renfort attendu pour relancer Caen

Avant-dernier du championnat avec cinq défaites consécutives, le Caen BC espère que l’arrivée de Golitin donnera un nouvel élan à son collectif. Le club normand doit désormais finaliser sa qualification administrative afin qu’il puisse faire ses débuts dès la réception de Pau-Lacq-Orthez, ce vendredi 31 octobre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Youri Golitin.jpg
Youri GOLITIN
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 27 ans (27/11/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
8,3
#117
REB
4,4
#53
PD
1,9
#102

Un défi de taille pour le CBC, qui espère enfin enrayer la spirale négative et repartir de l’avant.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

