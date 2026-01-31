Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento

Payton Pritchard a brillé vendredi soir au TD Garden en inscrivant 29 points lors de la victoire dominante des Boston Celtics face aux Sacramento Kings (112-93). Le meneur remplaçant a été épaulé par Baylor Scheierman, auteur de 16 points, dans cette démonstration offensive des champions en titre.

Une première mi-temps parfaite pour Boston

Les Celtics ont pris le contrôle du match dès l’entame, réussissant leurs cinq premiers tirs pour prendre rapidement 15 points d’avance après le premier quart-temps. Pritchard a été étincelant avec 22 points et 8 passes décisives en première période, permettant à Boston de mener 72-46 à la pause.

L’efficacité à 3-points a fait la différence, avec Pritchard et Scheierman qui ont combiné pour réussir 9 de leurs 13 tentatives à longue distance. Derek White a également contribué avec 9 passes décisives, orchestrant parfaitement le jeu offensif des Celtics.

Sacramento continue sa spirale négative

Cette défaite marque la huitième consécutive pour les Kings, qui évoluaient lors du deuxième match d’un back-to-back difficile. Zach LaVine a tenté de maintenir Sacramento à flot avec 17 points, épaulé par Nique Clifford et ses 15 points, mais l’écart n’a cessé de se creuser.

Les absences ont pesé lourd pour les visiteurs, privés de Domantas Sabonis (genou), Keegan Murray (entorse de la cheville gauche) et Russell Westbrook (douleur au pied droit). Malik Monk était de retour après avoir manqué le match de jeudi contre Philadelphie. Le Français Maxime Raynaud a signé un gros double-double.

L’avance des Celtics a culminé à 31 points au troisième quart-temps, malgré les contestations d’arbitrage du coach Joe Mazzulla, qui a eu gain de cause à deux reprises. Neemias Queta a complété la performance collective avec 10 points et 15 rebonds.

Côté Boston, Jaylen Brown était absent en raison d’une tension aux ischio-jambiers et d’une contusion au genou, sa quatrième absence de la saison. Sacramento chute à 3 victoires pour 22 défaites à l’extérieur et reste sur un 0-5 lors de ce road trip de six matchs. Les Celtics recevront Milwaukee dimanche, tandis que les Kings affronteront Washington.