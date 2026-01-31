Recherche
ELITE 2

Roanne, Blois et Orléans distancent les poursuivants, un « match référence » d’Aix-Maurienne

ÉLITE 2 - Les deux équipes les plus en forme en ce moment en deuxième division ? Roanne (leader) et... Aix-Maurienne (12e) qui vient de sortir son match référence contre un Hyères-Toulon qui était pourtant aussi en pleine bourre avant ça (113-87).
00h00
Résumé
Roanne, Blois et Orléans distancent les poursuivants, un « match référence » d’Aix-Maurienne

La joie des joueurs d’Aix-Maurienne

Crédit photo : Cécile Thomas

Depuis le début de saison, Blois et Orléans se tirent la bourre. Mais comme la saison dernière après Boulazac, ils sont désormais devancés par un troisième club : Roanne, qui ne semble pas prêt de s’arrêter. À domicile face à l’une des pires équipes à l’extérieur de la ligue (La Rochelle), la Chorale a remporté sa sixième victoire d’affilée. Avec un duo de Ja(h)von (Masters et Blair) à respectivement 19 et 17 points et une grosse activité défensive à l’extérieur, ils ont assez vite dominé leurs visiteurs. Les Roannais sont toujours invaincus en 2026.

Concernant Blois, tout a été plus compliqué puisqu’il a fallu aller jusqu’en prolongations pour battre Poitiers à l’Arena Futuroscope, 77-79. Un scénario qui a forcément déçu le coach poitevin Andy Thornton-Jones, auprès de La Nouvelle République : « C’est triste mais c’est le basket. » Il est en revanche remarquable que les Blésois aient réussi à l’emporter avec un pourcentage aux tirs de seulement… 34,1%. « Je suis vraiment très fier de mes joueurs » a dit David Morabito, parlant de l’attitude de ses joueurs plutôt que de leur adresse. Orléans n’a pas eu à s’embarrasser de tels chiffres pour dominer Evreux : 61-83.

Développement à venir…

Tous les résultats de cette 21e journée :

ELITE 2 – Journée 21
30/01/2026
EVR Evreux
61 83
ORL Orléans
POI Poitiers
77 79
BLO Blois
AIX Aix-Maurienne
HTV Hyères-Toulon
CHA Champagne Basket
74 76
ROU Rouen
NAN Nantes
78 83
DEN Denain
ROA Roanne
83 72
ROC La Rochelle
PAU Pau-Lacq-Orthez
90 54
CAE Caen
SCA SCABB
74 79
VIC Vichy
CHA Challans
ANT Antibes
ASA Alliance Sport Alsace
103 79
QUI Quimper
