EuroLeague

Lorenzo Brown ne jouera plus pour l’Olimpia Milan annonce son coach

EuroLeague - Peppe Poeta confirme le départ à venir de Lorenzo Brown de l'Olimpia Milan. L'entraîneur italien a officialisé que le meneur américain naturalisé espagnol ne fait plus partie du projet milanais après une saison difficile en EuroLeague.
00h00
Lorenzo Brown ne jouera plus pour l'Olimpia Milan annonce son coach

Lorenzo Brown ne jouera plus à Milan a indiqué son coach Peppe Poeta

Crédit photo : Montage BeBasket

Peppe Poeta confirme le départ de Lorenzo Brown de l’Olimpia Milan. L’entraîneur italien a officialisé que le meneur américain naturalisé espagnol ne fait plus partie du projet milanais après une saison difficile en EuroLeague.

L’Olimpia Milan a retrouvé le chemin de la victoire face au Partizan Belgrade lors de la 25e journée d’EuroLeague, mais c’est surtout l’annonce de Peppe Poeta concernant Lorenzo Brown qui retient l’attention. L’entraîneur italien a confirmé en conférence de presse que le meneur de 34 ans allait quitter le club lombard.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Lorenzo Brown.jpg
Lorenzo BROWN
Poste(s): Meneur
Taille: 196 cm
Âge: 35 ans (26/08/1990)

Nationalités:

logo usa.jpg
logo esp.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
5,8
#181
REB
1,6
#226
PD
2,7
#57

Une collaboration qui n’aura pas porté ses fruits

« Avec le club, nous avons décidé qu’il était en dehors du projet. Nous sommes aussi attentifs que toujours au marché, mais n’avoir qu’un seul recrutement disponible nous oblige à peser nos options avec beaucoup de soin », a déclaré Poeta après la victoire contre Belgrade.

Lorenzo Brown avait rejoint l’Olimpia Milan l’été dernier après un passage raté au Panathinaikos, mais sa saison milanaise aura été marquée par les blessures. En seulement 12 matches d’EuroLeague avec l’équipe italienne, l’Américain naturalisé espagnol n’a compilé que 5,8 points et 2,7 passes décisives de moyenne, des statistiques bien en deçà de son niveau habituel.

Cette séparation intervient à un moment délicat pour Milan, qui doit également composer avec la blessure de Leandro Bolmaro. L’Argentin s’est blessé au coude contre le Partizan, souffrant d’une hyperextension selon son entraîneur.

L’inquiétude grandit autour de Bolmaro

« Priez pour moi », a confié Poeta au sujet de la blessure de son ailier. « Avec Bolmaro, nous avons un bilan incroyable ; sans lui, l’histoire est complètement différente. Il est trop important pour nous par ses capacités défensives que personne d’autre dans cette équipe ne possède. Cela pourrait accélérer le marché si c’est quelque chose de sérieux, mais il est entre de bonnes mains. »

Le départ de Brown et la possible indisponibilité prolongée de Bolmaro pourraient pousser la direction milanaise à se montrer active sur le marché des transferts. Avec un seul recrutement possible selon les règles de l’EuroLeague, l’Olimpia Milan devra faire des choix stratégiques pour maintenir ses ambitions européennes.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
1 / 0