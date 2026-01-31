Lorenzo Brown ne jouera plus pour l’Olimpia Milan annonce son coach

Peppe Poeta confirme le départ de Lorenzo Brown de l’Olimpia Milan. L’entraîneur italien a officialisé que le meneur américain naturalisé espagnol ne fait plus partie du projet milanais après une saison difficile en EuroLeague.

L’Olimpia Milan a retrouvé le chemin de la victoire face au Partizan Belgrade lors de la 25e journée d’EuroLeague, mais c’est surtout l’annonce de Peppe Poeta concernant Lorenzo Brown qui retient l’attention. L’entraîneur italien a confirmé en conférence de presse que le meneur de 34 ans allait quitter le club lombard.

PROFIL JOUEUR Lorenzo BROWN Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 35 ans (26/08/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 5,8 #181 REB 1,6 #226 PD 2,7 #57

Une collaboration qui n’aura pas porté ses fruits

« Avec le club, nous avons décidé qu’il était en dehors du projet. Nous sommes aussi attentifs que toujours au marché, mais n’avoir qu’un seul recrutement disponible nous oblige à peser nos options avec beaucoup de soin », a déclaré Poeta après la victoire contre Belgrade.

Lorenzo Brown avait rejoint l’Olimpia Milan l’été dernier après un passage raté au Panathinaikos, mais sa saison milanaise aura été marquée par les blessures. En seulement 12 matches d’EuroLeague avec l’équipe italienne, l’Américain naturalisé espagnol n’a compilé que 5,8 points et 2,7 passes décisives de moyenne, des statistiques bien en deçà de son niveau habituel.

Several teams are following the situation of Lorenzo Brown and they already expressed interest.

Aris BC is one of the team, I'm told. pic.twitter.com/sJFgyADvTM — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 30, 2026

Cette séparation intervient à un moment délicat pour Milan, qui doit également composer avec la blessure de Leandro Bolmaro. L’Argentin s’est blessé au coude contre le Partizan, souffrant d’une hyperextension selon son entraîneur.

L’inquiétude grandit autour de Bolmaro

« Priez pour moi », a confié Poeta au sujet de la blessure de son ailier. « Avec Bolmaro, nous avons un bilan incroyable ; sans lui, l’histoire est complètement différente. Il est trop important pour nous par ses capacités défensives que personne d’autre dans cette équipe ne possède. Cela pourrait accélérer le marché si c’est quelque chose de sérieux, mais il est entre de bonnes mains. »

Le départ de Brown et la possible indisponibilité prolongée de Bolmaro pourraient pousser la direction milanaise à se montrer active sur le marché des transferts. Avec un seul recrutement possible selon les règles de l’EuroLeague, l’Olimpia Milan devra faire des choix stratégiques pour maintenir ses ambitions européennes.