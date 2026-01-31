Recherche
NBA

Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers

NBA - Nikola Jokic retrouve les parquets après un mois d'absence et mène les Nuggets à une victoire convaincante 122-109 contre Los Angeles. Le triple MVP a compilé 31 points et 12 rebonds malgré une restriction de temps de jeu.
Résumé
Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers

Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu

Crédit photo : © Isaiah J. Downing-Imagn Images

Le retour tant attendu de Nikola Jokic s’est soldé par une performance magistrale. Après avoir manqué 16 matchs en raison d’une blessure au genou gauche contractée le 29 décembre contre Miami, le pivot serbe a immédiatement retrouvé son niveau d’excellence avec 31 points et 12 rebonds face aux Clippers.

Une performance maîtrisée malgré les restrictions

Malgré une restriction de temps de jeu imposée par l’entraîneur David Adelman, limitant Jokic à seulement 25 minutes sur le parquet, le triple MVP NBA a livré son 29e double-double de la saison. Cette limitation de minutes représente son deuxième plus faible temps de jeu cette saison, témoignant de la prudence du staff médical des Nuggets.

L’impact de Jokic s’est particulièrement ressenti en fin de quatrième quart-temps, où il a inscrit 11 points en l’espace de 3 minutes et 47 secondes, permettant à Denver de creuser l’écart de 5 à 16 points. Cette séquence a scellé le sort de la rencontre face à des Clippers pourtant en grande forme.

Un collectif efficace autour de la star serbe

Tim Hardaway Jr. a apporté un soutien précieux avec 22 points, tandis que Jamal Murray a également contribué avec 22 points et 9 passes décisives. Murray, auteur de 4 réussites à 3-points sur 5 tentatives, a atteint les 20 points pour la 35ème fois cette saison, égalant son record en carrière. Peyton Watson a complété ce festival offensif avec 21 points.

Cette victoire intervient alors que Denver avait maintenu un bilan honorable de 10 victoires pour 6 défaites durant l’absence de Jokic, période marquée également par les absences prolongées de Cameron Johnson et Christian Braun. Les Nuggets confirment leur solidité dans les back-to-back avec un bilan de 7 victoires pour 3 défaites cette saison.

Du côté de Los Angeles, James Harden a tenté de maintenir son équipe à flot avec 25 points et 9 passes, mais cela n’a pas suffi face à l’armada offensive de Denver. Les Clippers restaient pourtant sur une excellente série de 16 victoires en 19 matchs, le meilleur pourcentage de la ligue sur cette période.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
