Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120

Le Magic d’Orlando a signé une victoire spectaculaire face aux Raptors de Toronto (130-120) grâce à une performance exceptionnelle de Desmond Bane dans le money-time. L’arrière a inscrit 16 de ses 32 points totaux dans le quatrième quart-temps, permettant à son équipe de combler un retard de 13 points pour s’imposer à domicile.

Une remontée orchestrée par Bane dans le dernier acte

Menés de 14 points à la fin du troisième quart-temps, les joueurs d’Orlando ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation. Desmond Bane s’est montré décisif en réussissant trois tirs consécutifs, dont plusieurs paniers à 3-points, lors d’un passage crucial qui a permis au Magic de prendre le large après un score de parité à 104-104.

Paolo Banchero a également apporté sa contribution avec 20 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Wendell Carter Jr. a ajouté 23 points et 7 rebonds. Anthony Black a brillé avec 25 points et 6 passes, participant activement à cette deuxième victoire consécutive après quatre défaites de rang. Noah Penda n’a apporté que 3 rebonds en 6 minutes.

Du côté des Raptors, Brandon Ingram a livré une performance remarquable avec 35 points, mais cela n’aura pas suffi. Scottie Barnes a complété avec 19 points, 9 rebonds, 6 passes et 4 contres. Les deux joueurs avaient pourtant mené un run de 19-8 en fin de troisième quart-temps pour donner l’avantage à Toronto (99-86).

L’adresse à 3-points a fait la différence pour Orlando, qui a converti 17 de ses 34 tentatives à longue distance, dont 6 réussites sur 9 dans le quatrième quart-temps. À l’inverse, Toronto n’a trouvé la mire qu’à 5 reprises sur 18 tentatives à 3-points, malgré un pourcentage global honorable de 51,2%. Les Raptors n’ont marqué que 5 de leurs 18 tirs dans l’ultime période, scellant leur défaite malgré une série de quatre victoires consécutives à l’extérieur.