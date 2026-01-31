Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120

Recherche
NBA

NBA - Desmond Bane inscrit 16 de ses 32 points dans le dernier quart-temps pour permettre au Magic d'Orlando de renverser un déficit de 13 points contre les Raptors de Toronto vendredi soir.
00h00
Desmond Bane a été l’homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Le Magic d’Orlando a signé une victoire spectaculaire face aux Raptors de Toronto (130-120) grâce à une performance exceptionnelle de Desmond Bane dans le money-time. L’arrière a inscrit 16 de ses 32 points totaux dans le quatrième quart-temps, permettant à son équipe de combler un retard de 13 points pour s’imposer à domicile.

Une remontée orchestrée par Bane dans le dernier acte

Menés de 14 points à la fin du troisième quart-temps, les joueurs d’Orlando ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation. Desmond Bane s’est montré décisif en réussissant trois tirs consécutifs, dont plusieurs paniers à 3-points, lors d’un passage crucial qui a permis au Magic de prendre le large après un score de parité à 104-104.

Paolo Banchero a également apporté sa contribution avec 20 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Wendell Carter Jr. a ajouté 23 points et 7 rebonds. Anthony Black a brillé avec 25 points et 6 passes, participant activement à cette deuxième victoire consécutive après quatre défaites de rang. Noah Penda n’a apporté que 3 rebonds en 6 minutes.

Du côté des Raptors, Brandon Ingram a livré une performance remarquable avec 35 points, mais cela n’aura pas suffi. Scottie Barnes a complété avec 19 points, 9 rebonds, 6 passes et 4 contres. Les deux joueurs avaient pourtant mené un run de 19-8 en fin de troisième quart-temps pour donner l’avantage à Toronto (99-86).

L’adresse à 3-points a fait la différence pour Orlando, qui a converti 17 de ses 34 tentatives à longue distance, dont 6 réussites sur 9 dans le quatrième quart-temps. À l’inverse, Toronto n’a trouvé la mire qu’à 5 reprises sur 18 tentatives à 3-points, malgré un pourcentage global honorable de 51,2%. Les Raptors n’ont marqué que 5 de leurs 18 tirs dans l’ultime période, scellant leur défaite malgré une série de quatre victoires consécutives à l’extérieur.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
