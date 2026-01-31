Recherche
EuroLeague

Sylvain Francisco marque 30 points mais le Zalgiris perd sur le parquet de Baskonia et TLC

EuroLeague - Baskonia enchaîne les victoires à domicile en dominant le Žalgiris Kaunas 102-91. Malgré les 30 points de Sylvain Francisco, les Lituaniens n'ont pas réussi à conquérir l'une des salles les plus difficiles d'EuroLeague.
00h00
Résumé
Sylvain Francisco marque 30 points mais le Zalgiris perd sur le parquet de Baskonia et TLC

Sylvain Francisco a marqué 30 points contre Baskonia mais le Zalgiris Kaunas revient de Vitoria avec une défaite

Crédit photo : EuroLeague

Baskonia enchaîne les victoires à domicile en dominant le Žalgiris Kaunas 102-91. Malgré les 30 points de Sylvain Francisco, les Lituaniens n’ont pas réussi à conquérir l’une des salles les plus difficiles d’EuroLeague. Cette performance permet aux Basques d’améliorer leur bilan à 9 victoires pour 16 défaites, tandis que les Lituaniens voient leur record passer à 14-11.

Un collectif basque en feu face à un Francisco héroïque mais isolé

La victoire de l’équipe basque s’est construite sur un remarquable jeu collectif, avec pas moins de six joueurs atteignant la barre des deux chiffres au scoring. Timothé Luwawu-Cabarrot a mené la charge offensive avec 19 points, suivi de près par Trent Forrest (16 points), Markus Howard (15 points) et Rodions Kurucs (15 points). Kobi Simmons (12 points) et Mamadi Diakite (11 points) ont complété cette belle distribution offensive. Titulaire, Clément Frisch n’a joué que 5 minutes pour 2 points et 1 passe décisive.

Du côté du Žalgiris Kaunas, l’histoire fut bien différente. Malgré une performance exceptionnelle de Sylvain Francisco, auteur de 30 points, les visiteurs n’ont jamais vraiment eu l’occasion de prendre le contrôle de la rencontre.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
30
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
BAS
102 91
ZAL

Très frustré après la défaite sur le parquet de Baskonia (91-102), Sylvain Francisco n’a pas cherché d’excuses et a pointé du doigt les manques collectifs de son équipe, notamment en défense et dans la gestion du money time :

« On ne peut pas gagner à l’extérieur en encaissant 100 points. À trois minutes de la fin, on avait l’avantage et on l’a gaspillé. On a manqué d’agressivité, on a joué avec trop de confiance et on ne leur a pas porté le coup qu’il fallait », a regretté le meneur français, marqué par la terrible série de 2-18 subie en fin de match. « Ce n’est pas une question d’attaque, mais de défense. À l’extérieur, c’est impossible de gagner en laissant autant de points », a-t-il insisté, appelant à une réaction collective avant le retour de l’EuroLeague à Kaunas, avec la réception de l’AS Monaco.

Le début de match avait pourtant laissé présager un scénario différent. Un démarrage canon sur le score de 5-14 semblait indiquer que le Žalgiris allait dominer la partie, mais cette forte entame des visiteurs s’est rapidement estompée. À la mi-temps, Baskonia avait déjà pris les devants au tableau d’affichage (46-45).

La dynamique positive et l’efficacité offensive se sont poursuivies en seconde période après la pause, permettant au Baskonia d’aborder les dernières minutes avec une grande confiance. Cette victoire confirme la difficulté pour les équipes adverses de s’imposer à la Buesa Arena, l’une des salles les plus redoutables d’EuroLeague.

Commentaires

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
