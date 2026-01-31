Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Les New York Knicks de Jalen Brunson ont battu les Portland Trail Blazers
Les New York Knicks ont poursuivi leur excellente série en s’imposant largement face aux Portland Trail Blazers sur le score de 127-97. Cette cinquième victoire d’affilée confirme la belle dynamique de l’équipe new-yorkaise, portée par les performances remarquables de Jalen Brunson et OG Anunoby.
Une attaque collective dévastatrice pour les Knicks
Jalen Brunson a une fois de plus montré la voie avec 26 points, tandis qu’OG Anunoby l’a parfaitement accompagné avec 24 points. Josh Hart a également apporté sa contribution avec 20 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, égalant Jalen Johnson d’Atlanta en tête du classement NBA des double-doubles avec 31 réalisations cette saison.
Karl-Anthony Towns a dominé la raquette avec un double-double de 14 points et 20 rebonds, illustrant la profondeur de l’effectif des Knicks. Au total, sept joueurs new-yorkais ont terminé en double figures, témoignant d’une attaque collective redoutable qui a fait mal aux Trail Blazers. Le rookie français Mohamed Diawara a ajouté 10 points.
Portland en difficulté face à la défense des Knicks
Du côté de Portland (23-26), Shaedon Sharpe a tenté de maintenir son équipe à flot avec 26 points, aidé par Jerami Grant qui a ajouté 15 points en sortant du banc. Cependant, les Trail Blazers ont subi leur quatrième défaite consécutive, notamment à cause des difficultés rencontrées par leur star montante Deni Advija.
La défense des Knicks a parfaitement neutralisé Advija, qui affiche pourtant 25,8 points de moyenne cette saison (13e au classement NBA). L’ailier n’a pu marquer que 11 points à 4/14 aux tirs, commettant également 4 balles perdues en 28 minutes de jeu. A ses côtés, Sidy Cissoko a inscrit plus de points (15).
New York (30-18) a pris le contrôle du match dès la première période grâce à un run dévastateur de 34-12, creusant un écart de 24 points. Bien que Portland soit revenu à 10 points à la mi-temps, les Knicks ont définitivement scellé leur victoire en dominant la seconde période 68-48. Un run de 14-2 entre la fin du troisième quart-temps et le début du dernier acte a permis aux locaux de s’envoler vers cette victoire convaincante.
Cette performance à domicile porte le bilan des Knicks au Madison Square Garden à 19 victoires pour 6 défaites cette saison, confirmant leur statut de candidat sérieux dans la Conférence Est.
