Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah

NBA - Egor Demin entre dans l'histoire en réussissant un 3-points lors de son 34e match consécutif, un record pour un rookie en NBA. Les Nets mettent fin à une série de sept défaites en s'imposant 109-99 face au Jazz.
|
00h00
Résumé
Écouter
Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah

Egor Demin au tir contre le Utah Jazz

Crédit photo : Egor Demin

Egor Demin a marqué l’histoire de la NBA vendredi soir à Salt Lake City. La jeune recrue des Brooklyn Nets a établi un nouveau record pour un rookie en réussissant au moins un 3-points lors de son 34e match consécutif, contribuant largement à la victoire de son équipe 109-99 contre le Utah Jazz.

Une performance exceptionnelle pour briser la malédiction

Le jeune prodige a terminé la rencontre avec 25 points et 10 rebonds, réussissant 6 de ses 12 tentatives à 3-points. Son record a été établi dès le premier panier de Brooklyn, donnant le ton d’une soirée mémorable pour les Nets qui mettaient fin à une série de sept défaites consécutives.

Cam Thomas a apporté un soutien précieux avec 21 points, tandis que Day’ron Sharpe a contribué avec 16 points et 9 rebonds. Danny Wolf a ajouté 14 points à l’effort collectif. Brooklyn a dominé Utah dans les secondes chances, remportant ce secteur 20-2. Titulaire, Nolan Traoré a cumulé 7 points et 6 passes décisives en 25 minutes.

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
7
PTS
2
REB
6
PDE
Logo NBA
UTA
99 109
BRO

Utah s’incline malgré les efforts de George

Du côté du Jazz, Keyonte George a mené l’attaque avec 26 points et 7 passes décisives, mais ses efforts n’ont pas suffi. Brice Sensabaugh a apporté 18 points en sortie de banc, Kyle Filipowski a réalisé un double-double avec 14 points et 12 rebonds, et Ace Bailey a ajouté 12 points. Cette défaite constitue la cinquième consécutive pour Utah, qui n’a remporté qu’un seul match sur ses dix dernières sorties.

Le tournant du match s’est produit au début du quatrième quart-temps, lorsque Brooklyn a enchaîné un 8-0 conclu par un 3-points de Jalen Wilson pour prendre l’avantage 91-83. Bien que Utah soit revenu à deux points d’écart sur un dunk de Cody Williams, Demin et Wolf ont combiné pour réussir trois 3-points et porter l’avance des Nets à 100-90 avec 4:45 restantes au chronomètre.

Les deux équipes se retrouveront en déplacement dimanche : Brooklyn affrontera Detroit tandis qu’Utah se rendra à Toronto pour tenter de relancer sa dynamique.

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Sammy Mejia, icône de Cholet et apprenti-coach à Bourg : « Parfois, j’ai les doigts qui me démangent sur le banc »
NBA
00h00Maxime Raynaud en double-double mais encore battu avec Sacramento, Nolan Traoré et Brooklyn renouent enfin avec la victoire
Josué Ballo-Debat avec le maillot de Poissy
NM1
00h00Poissy tente un pari avec l’arrivée de Josué Ballo-Debat
Sylvain Francisco a marqué 30 points contre Baskonia mais le Zalgiris Kaunas revient de Vitoria avec une défaite
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco marque 30 points mais le Zalgiris perd sur le parquet de Baskonia et TLC
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
Philippe Ausseur s'exprime sur la situation à Monaco
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : Philippe Ausseur confirme un dossier « arrivé au bout du bout »
Lorenzo Brown ne jouera plus à Milan a indiqué son coach Peppe Poeta
EuroLeague
00h00Lorenzo Brown ne jouera plus pour l’Olimpia Milan annonce son coach
En WNBA, Carla Leite cumule des moyennes à 7 points, 1,3 rebonds, 1,9 passes décisives en 17 minutes.
WNBA
00h00ITW Carla Leite – Rookie en WNBA, cadre à Saragosse : « Je pense que j’aurais pu montrer beaucoup plus »
ELITE 2
00h00Roanne, Blois et Orléans distancent les poursuivants, un « match référence » d’Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
Desmond Bane a été l'homme du match pour le Magic dans la victoire face aux Toronto Raptors
NBA
00h00Desmond Bane mène la remontée du Magic d’Orlando face aux Raptors 130-120
Luka Doncic s'est joué des Washington Wizards et de la défense de Bilal Coulibaly
NBA
00h00Luka Doncic écrase les Wizards de Sarr et Coulibaly avec un triple-double et 37 points pour les Lakers
Nikola Jokic a marqué 31 points en 25 minutes pour son retour au jeu
NBA
00h00Nikola Jokic fait son retour et guide Denver vers la victoire face aux Clippers
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
1 / 0