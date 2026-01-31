Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah

Egor Demin a marqué l’histoire de la NBA vendredi soir à Salt Lake City. La jeune recrue des Brooklyn Nets a établi un nouveau record pour un rookie en réussissant au moins un 3-points lors de son 34e match consécutif, contribuant largement à la victoire de son équipe 109-99 contre le Utah Jazz.

Une performance exceptionnelle pour briser la malédiction

Le jeune prodige a terminé la rencontre avec 25 points et 10 rebonds, réussissant 6 de ses 12 tentatives à 3-points. Son record a été établi dès le premier panier de Brooklyn, donnant le ton d’une soirée mémorable pour les Nets qui mettaient fin à une série de sept défaites consécutives.

Cam Thomas a apporté un soutien précieux avec 21 points, tandis que Day’ron Sharpe a contribué avec 16 points et 9 rebonds. Danny Wolf a ajouté 14 points à l’effort collectif. Brooklyn a dominé Utah dans les secondes chances, remportant ce secteur 20-2. Titulaire, Nolan Traoré a cumulé 7 points et 6 passes décisives en 25 minutes.

Utah s’incline malgré les efforts de George

Du côté du Jazz, Keyonte George a mené l’attaque avec 26 points et 7 passes décisives, mais ses efforts n’ont pas suffi. Brice Sensabaugh a apporté 18 points en sortie de banc, Kyle Filipowski a réalisé un double-double avec 14 points et 12 rebonds, et Ace Bailey a ajouté 12 points. Cette défaite constitue la cinquième consécutive pour Utah, qui n’a remporté qu’un seul match sur ses dix dernières sorties.

Le tournant du match s’est produit au début du quatrième quart-temps, lorsque Brooklyn a enchaîné un 8-0 conclu par un 3-points de Jalen Wilson pour prendre l’avantage 91-83. Bien que Utah soit revenu à deux points d’écart sur un dunk de Cody Williams, Demin et Wolf ont combiné pour réussir trois 3-points et porter l’avance des Nets à 100-90 avec 4:45 restantes au chronomètre.

Les deux équipes se retrouveront en déplacement dimanche : Brooklyn affrontera Detroit tandis qu’Utah se rendra à Toronto pour tenter de relancer sa dynamique.