Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Limoges et son « objectif playoffs » prend une bouffée d’air frais contre Saint-Quentin, qui joue le maintien

Betclic ELITE - Le Limoges CSP est allé chercher sa 6e victoire de la saison, sa 2e à l'extérieur, à Pierre-Ratte face à Saint-Quentin au terme d'un match âpre (score final 77-86).
|
00h00
Résumé
Écouter
Limoges et son « objectif playoffs » prend une bouffée d’air frais contre Saint-Quentin, qui joue le maintien

Meilleur match de la saison de Nikola Jovanovic

Crédit photo : Victor Lecomte

Une fois la mi-saison passée, on pourrait appeler un match entre le 13e et le 15e du championnat un “duel de la peur”. Toutefois, Limoges a récemment affirmé à notre micro que l’équipe regardait vers l’avant et non vers l’arrière. Ces derniers veulent en effet « rester dans la course aux playoffs », comme l’a expliqué Gavin Ware. Au contraire de Sain-Quentin, qui compte désormais trois victoires de retard sur leurs adversaires du soir, et vont être en course pour le maintien jusqu’à la fin de saison. Car les Saint-quentinois se sont inclinés à domicile ce vendredi contre le CSP, 77-86, alors qu’ils ont pourtant dominé une bonne partie du match.

LIRE AUSSI

Un match tendu, accroché, et avec de l’intensité, devant un public plutôt hostile envers ses visiteurs. Comme on pouvait s’y attendre entre deux équipes qui doivent cravacher pour obtenir la moindre victoire cette saison. Mais Limoges en a désormais deux fois plus (6) que ses adversaires. Avec le retour d’Armaan Franklin (7 points) mais toujours sans Justin Lewis et Vincent Amsellem, le CSP a pu aligner une rotation de 10 joueurs. Et c’est d’ailleurs leur banc qui les a mis dans les meilleures dispositions avec 9 points de Mamadou Guissé ou 7 points et 4 passes décisives du néo-sélectionné en EDF 3×3 Théo Magrit.

– Journée 18

Domination dans la raquette

Mais surtout avec… 20 points et 13 rebonds en 27 minutes de Nikola Jovanovic. Après s’est pris de nombreuses soufflantes par son coach lors du dernier match contre Strasbourg, l’intérieur serbe a sorti son meilleur match de la saison, avec trois fois plus de lancers-francs réussis (12/19) que de tirs (4/5). Beaucoup de joueurs nordistes étaient en problèmes de fautes, notamment à cause de lui.

Nikola JOVANOVIC
Nikola JOVANOVIC
20
PTS
13
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
77 86
CSP

Du côté des titulaires limougeauds, Frank Mason et Nicolas Lang ont contribué avec 3 tirs primés chacun. Autant que Nick Johnson en face, qui s’en sort avec un énorme double-double à 16 points et 13 passes décisives, malgré son… 1/8 à 2-points. Le meilleur marqueur saint-quentinois reste tout de même Eddie Ekiyor avec 21 points.

En revanche, aucun joueur de l’effectif de Pedro Nuno Monteiro n’a dépassé les 5 rebonds. ce qui a coûté cher collectivement, puisqu’ils ont largement perdu la bataille des rebonds 39 à 27. Un des facteurs explicatifs de la défaite. C’est leur 9e revers sur les 10 derniers matchs. Les champions de Pro B en 2023 restent avant-derniers, devançant seulement Le Portel et son unique victoire en 17 matchs.

Nick JOHNSON
Nick JOHNSON
16
PTS
4
REB
13
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
77 86
CSP

Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
Betclic ELITE
00h00Limoges et son « objectif playoffs » prend une bouffée d’air frais contre Saint-Quentin, qui joue le maintien
EuroLeague
00h00L’ASVEL pousse jusqu’au bout mais continue sa sale série contre le Panathinaïkos qu’ils n’ont plus battu depuis… 2021
Vassilis Spanoulis a évoqué les soucis extra-basket de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Vassilis Spanoulis dénonce les problèmes internes de Monaco après la défaite contre la Virtus
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais en démonstration offensive face à Caen
EuroLeague
00h00Troisième défaite d’affilée pour Monaco, qui ajoute une panne de résultats au chaos extra-sportif
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
Basketball Champions League
00h00Un Manceau élu joueur de la semaine en BCL
Betclic ELITE
00h00Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2
EuroLeague
00h00Olympiakos : Cory Joseph intègre le roster de la formation grecque, Frank Ntilikina mis de coté
ELITE 2
00h00L’ASA dos au mur : le match contre Quimper comme tournant de la saison
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
1 / 0