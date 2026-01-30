Limoges et son « objectif playoffs » prend une bouffée d’air frais contre Saint-Quentin, qui joue le maintien

Une fois la mi-saison passée, on pourrait appeler un match entre le 13e et le 15e du championnat un “duel de la peur”. Toutefois, Limoges a récemment affirmé à notre micro que l’équipe regardait vers l’avant et non vers l’arrière. Ces derniers veulent en effet « rester dans la course aux playoffs », comme l’a expliqué Gavin Ware. Au contraire de Sain-Quentin, qui compte désormais trois victoires de retard sur leurs adversaires du soir, et vont être en course pour le maintien jusqu’à la fin de saison. Car les Saint-quentinois se sont inclinés à domicile ce vendredi contre le CSP, 77-86, alors qu’ils ont pourtant dominé une bonne partie du match.

Un match tendu, accroché, et avec de l’intensité, devant un public plutôt hostile envers ses visiteurs. Comme on pouvait s’y attendre entre deux équipes qui doivent cravacher pour obtenir la moindre victoire cette saison. Mais Limoges en a désormais deux fois plus (6) que ses adversaires. Avec le retour d’Armaan Franklin (7 points) mais toujours sans Justin Lewis et Vincent Amsellem, le CSP a pu aligner une rotation de 10 joueurs. Et c’est d’ailleurs leur banc qui les a mis dans les meilleures dispositions avec 9 points de Mamadou Guissé ou 7 points et 4 passes décisives du néo-sélectionné en EDF 3×3 Théo Magrit.

Domination dans la raquette

Mais surtout avec… 20 points et 13 rebonds en 27 minutes de Nikola Jovanovic. Après s’est pris de nombreuses soufflantes par son coach lors du dernier match contre Strasbourg, l’intérieur serbe a sorti son meilleur match de la saison, avec trois fois plus de lancers-francs réussis (12/19) que de tirs (4/5). Beaucoup de joueurs nordistes étaient en problèmes de fautes, notamment à cause de lui.

Du côté des titulaires limougeauds, Frank Mason et Nicolas Lang ont contribué avec 3 tirs primés chacun. Autant que Nick Johnson en face, qui s’en sort avec un énorme double-double à 16 points et 13 passes décisives, malgré son… 1/8 à 2-points. Le meilleur marqueur saint-quentinois reste tout de même Eddie Ekiyor avec 21 points.

En revanche, aucun joueur de l’effectif de Pedro Nuno Monteiro n’a dépassé les 5 rebonds. ce qui a coûté cher collectivement, puisqu’ils ont largement perdu la bataille des rebonds 39 à 27. Un des facteurs explicatifs de la défaite. C’est leur 9e revers sur les 10 derniers matchs. Les champions de Pro B en 2023 restent avant-derniers, devançant seulement Le Portel et son unique victoire en 17 matchs.