ITW Gavin Ware (Limoges) : « Rester dans course pour accéder aux playoffs »

A l’approche d’un déplacement crucial à Saint-Quentin, le pivot du Limoges CSP Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) s’est exprimé en fin d’ entraînement. Touché dernièrement par une blessure, l’ancien joueur de Dijon, Levallois et Gravelines-Dunkerque n’a pas eu l’impact de sa première partie de saison. Il espère aider le Cercle Saint-Pierre à retrouver le succès après deux revers consécutifs, à Monaco puis de peu face à Strasbourg.

Comment va votre blessure ?

Cela va de mieux en mieux, semaine après semaine, jour après jour. Je récupère avant et après les entraînements.

Vous n’avez pu jouer que dix minutes lors du dernier match contre Strasbourg. Cela dû être frustrant.

C’était très frustrant pour moi de regarder l’équipe et de constater qu’on n’était vraiment proche de battre cette très bonne équipe, donc on doit regarder ce dernier match et faire en sorte de toujours resté collé au score et surtout de gagner des matchs. On doit gagner des matchs.

Vous sentez donc que votre équipe n’est pas loin d’obtenir de bons résultats.

Si on regarde le match contre Monaco, on peut dire que nous avons plutôt bien joué. Contre Strasbourg, on a très bien commencé. On a ensuite essayé de bien finir le match. Il fait qu’on continue à améliorer notre jeu ? Tout le monde a un rôle à jouer et chaque joueur doit travailler à bien jouer ce rôle sur le terrain. Mon rôle est de prendre des rebonds pour mon équipe, d’apporter des points dans la peinture. Il faut également qu’on soit plus réfléchis défensivement.

Saint-Quentin est dans une position délicate dans le classement, mais il est toujours difficile de gagner sur place.

Oui. Mais on peut y arriver là-bas. Quand le match commence, on est à 0-0. Ils sont très bons sur les transitions. Il faut qu’on garde cela à l’esprit, qu’on soit sérieux, qu’on les empêche d’installer leur jeu et qu’on fasse notre travail.

Ce match contre Saint-Quentin est particulièrement important, notamment pour rester dans la course aux play-in…

Après cette première partie de saison difficile, ce qui est important, c’est de rester dans course pour accéder aux playoffs. Si une victoire là-bas peut nous aider à cela, et à nous donner davantage de confiance, alors ce sera bien.

