NBA

Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown

L'intérieur des Hawks souffre d'une fracture dentaire suite à un contact avec Jaylen Brown lors de la victoire 117-106 contre Boston. Okongwu manquera à minima le match contre Houston jeudi soir.
00h00
Crédit photo : © Brian Fluharty-Imagn Images

Onyeka Okongwu a été victime d’une blessure spectaculaire lors de la victoire des Atlanta Hawks face aux Boston Celtics mercredi soir (117-106). L’intérieur des Hawks a reçu un coup de coude au visage de la part de Jaylen Brown au quatrième quart-temps, provoquant une fracture dentaire qui l’écartera des parquets pour au moins une rencontre.

Un contact involontaire aux lourdes conséquences

L’incident s’est produit alors que Brown tentait de se dégager d’un double marquage impliquant Okongwu et Dyson Daniels. L’ailier des Celtics a été sanctionné d’une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs, en réussissant un sur deux pour porter le score à 107-92 en faveur d’Atlanta.

Après la rencontre, Brown s’est exprimé sur cet incident malheureux : « J’étais juste agressif comme je le suis toujours. C’est juste une action de basket, c’est malheureux. Okongwu est un bon joueur, et je sais par ma propre expérience avec une fracture du visage et des dents cassées… Ce n’était pas intentionnel, et je sais que ça va être une longue journée chez le dentiste pour lui, j’espère qu’il aura un bon rétablissement. »

Brown fait référence à sa propre blessure subie il y a deux saisons, lorsqu’il avait subi une fracture maxillaire faciale après une collision avec son coéquipier Jayson Tatum. Il avait alors manqué quatre matchs avant de revenir avec un masque de protection.

Okongwu reste positif malgré la blessure

Malgré la gravité de sa blessure, qui lui a fait perdre au moins une dent, Okongwu a montré un état d’esprit remarquable. Il a même partagé une photo de sa bouche ensanglantée sur son compte Instagram avec le message « Good winssss birdsss », célébrant la victoire de son équipe.

L’entraîneur des Hawks, Quin Snyder, a salué le courage de son joueur : « Il est coriace. C’est une bonne chose que la dentisterie soit une profession. Je ne sais pas de quoi il aura besoin. Il est pas mal amoché. Il a pris un sacré coup. Je lui ai dit qu’il était toujours beau, mais c’est une bonne chose que les gens puissent réparer ses dents, parce qu’il va avoir besoin de travail. »

Avant sa sortie, Okongwu avait compilé 17 points et 6 rebonds, tirant à 6/12 aux tirs et 2/6 à 3-points. Les Hawks, qui restent sur quatre victoires consécutives, devront composer sans leur intérieur pour affronter les Houston Rockets jeudi soir, alors qu’ils tentent de prolonger leur série positive.

