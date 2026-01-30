Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »

Le 2 février 2025, la NBA basculait dans une autre dimension. En échangeant Luka Doncic, les Dallas Mavericks pensaient frapper un grand coup et ouvrir un nouveau cycle. Moins d’un an plus tard, la réalité est brutale : le projet porté par Nico Harrison n’a pas survécu à l’épreuve du temps, ni même à celle de la santé d’Anthony Davis. Le média First Team revenait sur le sujet ce 29 janvier, dans son émission hebdomadaire du First Day Show, à la fois pour faire le point sur la situation avec le peu de recul possible, mais également pour savoir si oui ou non, on peut qualifier ce transfert comme le pire du XXIe siècle.

Un changement de cap après l’échec de la piste Giannis

À l’origine, Dallas avait exploré une autre voie. Les Mavericks avaient montré un intérêt pour Giannis Antetokounmpo, sans succès face au refus catégorique des Milwaukee Bucks. C’est alors que les discussions se sont tournées vers les Los Angeles Lakers, avec Anthony Davis comme alternative.

Le 2 février 2025, l’échange est officialisé :

Les Dallas Mavericks récupèrent Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de draft 2029.

Les Los Angeles Lakers récupèrent Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris (avec le Utah Jazz en troisième concerné afin d’équilibrer les différences salariales)

À ce moment-là, le pari intrigue autant qu’il divise. Folie du GM des Mavs ? Ou génie incompris ?

Une chronologie qui a viré au cauchemar

Les mois suivants vont rapidement donner une autre lecture de ce trade.

3 mars : Kyrie Irving se rompt le ligament croisé antérieur

Le 18 avril, Dallas est éliminé du play-in par Memphis.

Le 26 juin, Cooper Flagg est drafté en première position par les Mavericks, apportant un espoir inattendu.

Le 11 novembre, Nico Harrison est limogé de son poste de GM.

Le 8 janvier 2026, Anthony Davis se blesse gravement, mettant un terme à sa saison.

En l’espace de quelques mois, le projet initial s’est effondré. Les espoirs reposent désormais sur le rookie Cooper Flagg en attendant un retour (on l’espère convaincant) de Kyrie Irving suite à sa rupture des ligaments croisés en fin de saison dernière.

Anthony Davis, un pari perdu d’avance ?

À Dallas, Anthony Davis (2,08 m, 32 ans) n’a jamais pu offrir les garanties espérées. Fragile physiquement, il a manqué 24 matchs sur 32 la saison dernière, puis 27 matchs sur 47 cette saison.

Depuis son arrivée aux Mavericks, il affiche :

29 matchs, 20,2 points, 10,8 rebonds, 3,3 passes, 0,9 interception, 1,8 contre.

Cette saison : 20,4 points, 11,1 rebonds, 2,8 passes, 1,1 interception, 1,7 contre.

Des statistiques solides sur le papier, mais une indisponibilité chronique qui a plombé toute construction collective au point ou la franchise Texane souhaite (déjà) s’en séparer.

Luka Doncic, symbole d’un regret éternel

De l’autre côté, Luka Doncic n’a pas tardé à rappeler ce que Dallas avait perdu. Sous le maillot des Lakers, il a retrouvé une forme physique (perdant 15kg) et des standards MVP.

Depuis son arrivée à Los Angeles :

66 matchs, 31,3 points, 7,9 rebonds, 8,2 passes, 1,5 interception, 0,5 contre.

Cette saison : 33,6 points, 7,7 rebonds, 8,7 passes, 1,5 interception, 0,5 contre.

Une moyenne de points qu’il n’avait plus atteinte depuis la saison 2023-2024.

Collectivement, l’écart est tout aussi parlant :

Les Los Angeles Lakers sont 6e de la Conférence Ouest (28-18).

Les Dallas Mavericks pointent à la 12e place (19-29).

Les voix du basket français accablent le projet

Sur les plateaux, le jugement est sans concession. Stephen Brun résume le désastre :

« En un an j’ai beaucoup changé d’avis. Sur le coup je me dis que Nico Harrison a vu des choses durant toute la saison, peut-être des comportements de Luka Doncic, un supermax à donner et qu’il n’était pas prêt à donner autant d’argent à un garçon qui n’est peut-être pas investi comme il faut pour être à la hauteur de ce salaire-là. Mais un an après c’est catastrophique. »

Il poursuit : « Les gens venaient à Dallas pour voir un phénomène comme Luka Doncic. […] Les fans ont vécu ça comme une trahison. »

Et interroge frontalement la logique du trade : « Comment Nico Harrison a pu ne pas prendre en compte la santé fragile d’Anthony Davis ? »

De son côté, Erwan Abautret souligne l’ironie du destin : « Je vous laisse imaginer maintenant si les Mavs n’avaient pas hérité du first pick… »

Avant de lâcher cette phrase devenue virale : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »

Un trade contre-nature selon Thomas Dufant

Thomas Dufant va encore plus loin dans l’analyse :

« D’habitude ce sont les superstars qui demandent leur trade, on ne trade jamais une superstar. […] Quand un joueur de ce calibre à 25-26 ans, tu dois tout faire pour le garder, le choyer et construire autour de lui. »

Il rappelle le contexte : « Ils sortent d’une finale NBA et ils le tradent derrière. […] Un an plus tard c’est le pire trade qui n’ait jamais existé. »

Et conclut sur l’impact émotionnel : « Tu te coupes de résultats à très court terme, et tu te coupes surtout de tes fans. »

Cooper Flagg, dernier espoir… hors transfert

Aujourd’hui, l’espoir des Mavericks ne repose plus sur Anthony Davis, mais sur Cooper Flagg (2,06 m, 19 ans). Un joueur qui n’a rien à voir avec le trade initial, mais qui apparaît comme un coup de pouce du destin.

Stephen Brun résume l’enjeu : « Ce qui maintient le fan de Dallas, c’est cet espoir que Cooper Flagg atteigne un niveau similaire à celui de Luka Doncic. »

Et Thomas Dufant conclut, presque prophétique :

« Pour moi, le clou définitif sur ce transfert, ce ne sera pas la fin de carrière d’Anthony Davis mais la fin de carrière de Cooper Flagg. Il faut attendre encore un peu. »

Un an après, le constat est sévère. Avec le peu de recul dont on dispose déjà, ce transfert s’annonce profondément déséquilibré, et il faudrait un scénario presque irréel pour qu’il ne reste pas dans l’histoire comme l’un des plus grands fiascos de la NBA moderne.