Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier

EuroLeague - Porté par un duo Vezenkov - Jones impérial, l'Olympiakos signe une huitième victoire consécutive en dominant Barcelone (87-75). Invaincus en championnat et deuxièmes d'EuroLeague, les Grecs affichent une forme insolente que rien ne semble pouvoir arrêter.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier

Tyrique Jones a insufflé une énergie débordante des deux côtés du terrain lors de la victoire de l’Olympiacos face à Barcelone.

Crédit photo : Olympiacos B.C.

Le Pirée ne dort plus, il exulte. Jeudi soir, dans une ambiance incandescente devant plus de 12 700 spectateurs au stade de la Paix et de l’Amitié, l’Olympiakos a prolongé sa série d’invincibilité en venant à bout du FC Barcelone (87-75). Cette huitième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, confirme ce que tout le monde craignait sur le vieux continent : la machine rouge et blanche est enfin lancée, et rien ne semble pouvoir l’arrêter.

– Journée 25

Le Barça a plié sous l’orage du Pirée

Ce choc de titans contre les Catalans n’a pas déçu. Si le Barça a montré du répondant en prenant l’avantage en milieu de rencontre, porté par un Kevin Punter tranchant (15 points), ils ont fini par se heurter au mur grec dans un dernier quart-temps à sens unique (28-11).

La défense étouffante de l’Olympiakos et son efficacité offensive ont transformé la fin de match en une véritable démonstration de force devant un public en fusion.

En 26 minutes de temps de jeu Evan Fournier a compilé 6 points, 2 rebonds et 4 passes pour 5 d’évaluation dans cette rencontre.

PROFIL JOUEUR
Evan FOURNIER
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (29/10/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
9,9
#74
REB
1,4
#239
PD
2,7
#58

Le duo Vezenkov-Jones : Une équation insoluble

Si l’Olympiakos gagne, c’est parce que ses cadres sont au sommet de leur art. Sasha Vezenkov, une nouvelle fois impérial, a compilé un double-double massif avec 20 points et 11 rebonds. Il est le métronome, celui qui ne tremble jamais.

Mais la sensation de la soirée s’appelle Tyrique Jones. L’ancien pivot du Partizan a été monstrueux dans le « money time ». Avec 16 points, 8 rebonds et une évaluation de 29, il a mangé la raquette barcelonaise.

Tyrique JONES
Tyrique JONES
16
PTS
8
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
OLY
87 75
FCB

« J’essaie simplement d’être moi-même », a-t-il déclaré à EuroLeague TV après le match. « C’est pour ça qu’on m’a recruté, pour que je puisse être moi-même. Apporter de l’énergie et jouer un basket gagnant. Je suis prêt à entrer en jeu quand on fera appel à moi. Mon tour est arrivé et j’ai pu donner le meilleur de moi-même. J’ai mis la bonne énergie, offensivement comme défensivement. J’ai continué à presser et à défendre. »

Ajoutez à cela les 17 points de Tyler Dorsey et le retour rassurant de Nikola Milutinov (14 d’évaluation en 19 minutes), et vous obtenez un effectif d’une profondeur effrayante, d’autant plus que Cory Joseph a fait ses débuts (2 points et 2 passes décisives en 12 minutes) avec son nouveau club.

Un rouleau compresseur qui balaie tout sur son passage

Cette huitième victoire n’est pas un accident, c’est une suite logique. Avant de faire tomber Barcelone, les hommes de Georgios Bartzokas ont scalpé tout le monde :

  • En Europe : Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv, Partizan Belgrade et le Bayern Munich sont tous passés à la trappe.

  • En Grèce : Rhodes, Maroussi et Karditsas n’ont pu que constater les dégâts.

Les chiffres de la terreur

Le bilan actuel de l’Olympiakos donne le tournis et installe le club comme le grand favori de cette deuxième partie de saison :

CompétitionClassementBilanStatut
Championnat Grec1er15 Victoires / 0 DéfaiteInvaincu
EuroLeague2ème16 Victoires / 8 DéfaitesPrétendant au titre

L’Olympiakos ne se contente plus de gagner, il domine. Avec un collectif soudé et des individualités capables de prendre feu à tout moment, le club du Pirée envoie un message clair à l’Europe entière : il veut remonter sur le trône de l’EuroLeague dans la salle de son voisin et rival du Panathinaïkos.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
ils ont compris comment gagner: ne pas mettre un seul joueur grec dans l'équipe..
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
1 / 0