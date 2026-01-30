L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague

Les actionnaires de l’EuroLeague se sont réunis vendredi à Barcelone pour élire le nouveau directeur exécutif de la compétition. Avec le soutien du Real Madrid, entre autres, Chus Bueno a été choisi à l’unanimité (13-0) pour remplacer Paulius Motiejunas dans ce rôle stratégique. L’intérêt manifesté par le géant espagnol, après deux années de distance vis-à-vis des décisions de l’EuroLeague, est également perçu comme un signal de ses intentions futures concernant la compétition rapporte EuroHoops et Marca.

Un profil d’exception face aux défis européens

Comme précédemment rapporté, deux candidats étaient en lice : Chus Bueno et Michael Ilgner, ancien directeur des ressources humaines de Deutsche Bank. La majorité a finalement tranché en faveur de l’Espagnol, considéré comme la personne idéale pour représenter l’institution face aux futurs défis dans une conjoncture compliquée.

L’ancien meneur professionnel, qui a évolué plusieurs années en ACB, possède une expérience importante dans les bureaux du basketball mondial. Il a débuté sa carrière à 25 ans comme secrétaire général de l’ABP (Association des Basketteurs Professionnels) et de l’UBE (Association des Basketteurs Européens). À seulement 36 ans, il était déjà directeur exécutif et secrétaire général de la FEB (Fédération Espagnole de Basketball).

Par la suite, il a occupé le poste de vice-président des opérations de la NBA en Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient pendant près de 13 ans, participant notamment à la création de la BAL, la ligue africaine de la NBA. Plus récemment, il a été directeur général de Legends pour l’Espagne et le Portugal, puis directeur général de DAZN Basketball à l’échelle internationale.

Un défi majuscule pour l’avenir de l’EuroLeague

Chus Bueno prend les rênes de l’EuroLeague à un moment crucial, avec certaines équipes disposées à abandonner la compétition pour s’embarquer dans le projet NBA, qui prévoit d’atterrir en Europe avec un nouveau tournoi en 2027. Son objectif sera de fortifier la compétition avec l’entrée de nouveaux investisseurs et de resserrer les liens de négociation avec la NBA et la FIBA.

Le directif espagnol devrait signer un contrat de moyenne durée, probablement quatre ans, pour avoir le temps de développer son projet. Les responsables de l’EuroLeague le considèrent comme la personne parfaite pour aller de l’avant, renforcer la compétition et résoudre les sérieux problèmes qui menacent même son avenir à moyen terme avec la NBA et la FIBA.