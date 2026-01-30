Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague

EuroLeague - Chus Bueno devient le nouveau directeur exécutif de l'EuroLeague. L'Espagnol de 56 ans, ancien vice-président de la NBA Europe, remplace Paulius Motiejunas dans un contexte crucial pour l'avenir du basketball européen.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague

Chus Bueno est le nouveau directeur de l’EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe

Crédit photo : DR

Les actionnaires de l’EuroLeague se sont réunis vendredi à Barcelone pour élire le nouveau directeur exécutif de la compétition. Avec le soutien du Real Madrid, entre autres, Chus Bueno a été choisi à l’unanimité (13-0) pour remplacer Paulius Motiejunas dans ce rôle stratégique. L’intérêt manifesté par le géant espagnol, après deux années de distance vis-à-vis des décisions de l’EuroLeague, est également perçu comme un signal de ses intentions futures concernant la compétition rapporte EuroHoops et Marca.

Un profil d’exception face aux défis européens

Comme précédemment rapporté, deux candidats étaient en lice : Chus Bueno et Michael Ilgner, ancien directeur des ressources humaines de Deutsche Bank. La majorité a finalement tranché en faveur de l’Espagnol, considéré comme la personne idéale pour représenter l’institution face aux futurs défis dans une conjoncture compliquée.

L’ancien meneur professionnel, qui a évolué plusieurs années en ACB, possède une expérience importante dans les bureaux du basketball mondial. Il a débuté sa carrière à 25 ans comme secrétaire général de l’ABP (Association des Basketteurs Professionnels) et de l’UBE (Association des Basketteurs Européens). À seulement 36 ans, il était déjà directeur exécutif et secrétaire général de la FEB (Fédération Espagnole de Basketball).

Par la suite, il a occupé le poste de vice-président des opérations de la NBA en Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient pendant près de 13 ans, participant notamment à la création de la BAL, la ligue africaine de la NBA. Plus récemment, il a été directeur général de Legends pour l’Espagne et le Portugal, puis directeur général de DAZN Basketball à l’échelle internationale.

Un défi majuscule pour l’avenir de l’EuroLeague

Chus Bueno prend les rênes de l’EuroLeague à un moment crucial, avec certaines équipes disposées à abandonner la compétition pour s’embarquer dans le projet NBA, qui prévoit d’atterrir en Europe avec un nouveau tournoi en 2027. Son objectif sera de fortifier la compétition avec l’entrée de nouveaux investisseurs et de resserrer les liens de négociation avec la NBA et la FIBA.

Le directif espagnol devrait signer un contrat de moyenne durée, probablement quatre ans, pour avoir le temps de développer son projet. Les responsables de l’EuroLeague le considèrent comme la personne parfaite pour aller de l’avant, renforcer la compétition et résoudre les sérieux problèmes qui menacent même son avenir à moyen terme avec la NBA et la FIBA.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lokapikipok
C’est Bueno pour un rapprochement Euroleague-NBA Europe ça
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
ELITE 2
00h00Challans modifie son staff : pourquoi le VCB est contraint de nommer un nouveau coach pour être en règle
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
EuroLeague
00h00Valence vs Maccabi Tel-Aviv : Le duel des « Frenchies » tourne à l’avantage d’un Neal Sako record
Pape Diop explose cette saison avec Vichy
ELITE 2
00h00ITW Pape Diop (Vichy), de la NM2 au Top 4 de l’ÉLITE 2 : « J’ai passé un cap dans mon jeu »
NM1
00h00Matej Kavas et Chartres, c’est déjà fini
Wilson Jacques est le roi du rebond à Fresno State
NCAA
00h00Bilan de mi-saison des Français en NCAA : que donnent les 67 tricolores en championnat universitaire ?
EuroLeague
00h00L’Olympiakos est inarrêtable : 8 à la suite pour le club d’Evan Fournier
Oleksiy Yefimov va-t-il pouvoir accompagner la transition avec le gouvernement monégasque
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : le gouvernement monégasque face à la DNCCG ce vendredi
Le vainqueur de l'EuroLeague 2024, le Panathinaïkos Athènes, défie l'ASVEL ce vendredi devant les caméras de La Chaîne L'Equipe
EuroLeague
00h00Comment regarder sans souci et gratuitement les matches de l’ASVEL et Monaco ce vendredi en EuroLeague ?
1 / 0
Livenews NBA
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
Les Philadelphia 76ers ont ainsi renversé Sacramento 113-111, effaçant un retard de 11 points dans le quatrième quart-temps pour s'imposer devant leur public.
NBA
00h00Tyrese Maxey offre la victoire aux Sixers face aux Kings de Maxime Raynaud
Norman Powell (21 points) et Bam Adebayo (20 points, 12 rebonds) ont été les artisans principaux de ce succès en déplacement.
NBA
00h00Le Heat bat Chicago 116-113 dans un match serré
1 / 0