Vassilis Spanoulis dénonce les problèmes internes de Monaco après la défaite contre la Virtus

Pour la première fois depuis sa prise de fonction, Vassilis Spanoulis a évoqué ouvertement les difficultés que traverse l’AS Monaco en dehors des parquets. Après la défaite contre la Virtus Bologne, l’entraîneur grec n’a pas caché sa frustration face à une situation qui pèse de plus en plus sur ses joueurs.

Une défaite révélatrice des problèmes plus profonds

Monaco avait pourtant bien débuté la rencontre face aux Italiens, prenant rapidement dix points d’avance. Mais l’intensité est rapidement retombée, permettant à la Virtus de renverser la situation. « Je pense que nous avons bien commencé, nous avions dix points d’avance. Après ça, nous avons arrêté de jouer, très lentement, pas physiques. Nous n’avons pas bien joué… et il s’est passé ce qui s’est passé », a déclaré Spanoulis en conférence de presse.

L’entraîneur monégasque a pointé du doigt une performance bien en-deçà des standards habituels de son équipe. « Ce sont 39 minutes avant ça… Si nous jouons un basket normal, nous aurions 8-10 points d’avance, tout peut arriver sur la dernière possession », a-t-il ajouté.

Un effectif réduit qui complique la préparation

Mais au-delà de cette défaite, Spanoulis a surtout évoqué les problèmes structurels qui minent son équipe. L’entraîneur grec a notamment dénoncé un effectif trop réduit qui complique grandement son travail quotidien. « Il y a une situation ici qu’ils doivent résoudre, peu importe qui doit la résoudre, ce n’est pas normal d’avoir 12 joueurs. Il y a des équipes avec 17-18 joueurs, nous ne pouvons pas faire les mêmes entraînements que les joueurs qu’ils alignent », a-t-il expliqué.

L’absence prolongée de Yoan Makoundou et le départ inexpliqué de Cory Joseph ont particulièrement marqué l’entraîneur. « Nous avions Cory Joseph et personne ne sait ce qui s’est passé, il est parti. Nous voulions être au moins 14 mais nous ne sommes même pas 13, parce que Makoundou est absent depuis deux mois et il ne peut pas s’entraîner », a-t-il déclaré.

L’impact psychologique sur les joueurs

Spanoulis a également évoqué l’impact des réseaux sociaux et de la presse sur ses joueurs. « Nous devons réagir, mais le problème c’est que toutes les choses qui se passent à Monaco, bien sûr tous les joueurs lisent (les infos). Tout le monde maintenant est sur les réseaux sociaux, tout le monde lit et pour moi ce n’est pas facile d’expliquer tout le temps ce qui se passe », a-t-il confié.

Malgré ces difficultés, l’entraîneur grec a tenu à exprimer sa fierté envers son groupe : « Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs, mais je ne peux pas rester en dehors de ça. Une solution doit être trouvée, pour ne pas avoir des choses autres que le basket qui perturbent notre esprit. »