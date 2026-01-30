Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Vassilis Spanoulis dénonce les problèmes internes de Monaco après la défaite contre la Virtus

EuroLeague - Vassilis Spanoulis brise le silence sur la situation difficile de l'AS Monaco. L'entraîneur grec évoque pour la première fois les problèmes extra-sportifs qui perturbent son équipe après la défaite face à la Virtus Bologne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vassilis Spanoulis dénonce les problèmes internes de Monaco après la défaite contre la Virtus

Vassilis Spanoulis a évoqué les soucis extra-basket de l’AS Monaco

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pour la première fois depuis sa prise de fonction, Vassilis Spanoulis a évoqué ouvertement les difficultés que traverse l’AS Monaco en dehors des parquets. Après la défaite contre la Virtus Bologne, l’entraîneur grec n’a pas caché sa frustration face à une situation qui pèse de plus en plus sur ses joueurs.

LIRE AUSSI

Une défaite révélatrice des problèmes plus profonds

Monaco avait pourtant bien débuté la rencontre face aux Italiens, prenant rapidement dix points d’avance. Mais l’intensité est rapidement retombée, permettant à la Virtus de renverser la situation. « Je pense que nous avons bien commencé, nous avions dix points d’avance. Après ça, nous avons arrêté de jouer, très lentement, pas physiques. Nous n’avons pas bien joué… et il s’est passé ce qui s’est passé », a déclaré Spanoulis en conférence de presse.

L’entraîneur monégasque a pointé du doigt une performance bien en-deçà des standards habituels de son équipe. « Ce sont 39 minutes avant ça… Si nous jouons un basket normal, nous aurions 8-10 points d’avance, tout peut arriver sur la dernière possession », a-t-il ajouté.

Un effectif réduit qui complique la préparation

Mais au-delà de cette défaite, Spanoulis a surtout évoqué les problèmes structurels qui minent son équipe. L’entraîneur grec a notamment dénoncé un effectif trop réduit qui complique grandement son travail quotidien. « Il y a une situation ici qu’ils doivent résoudre, peu importe qui doit la résoudre, ce n’est pas normal d’avoir 12 joueurs. Il y a des équipes avec 17-18 joueurs, nous ne pouvons pas faire les mêmes entraînements que les joueurs qu’ils alignent », a-t-il expliqué.

L’absence prolongée de Yoan Makoundou et le départ inexpliqué de Cory Joseph ont particulièrement marqué l’entraîneur. « Nous avions Cory Joseph et personne ne sait ce qui s’est passé, il est parti. Nous voulions être au moins 14 mais nous ne sommes même pas 13, parce que Makoundou est absent depuis deux mois et il ne peut pas s’entraîner », a-t-il déclaré.

L’impact psychologique sur les joueurs

Spanoulis a également évoqué l’impact des réseaux sociaux et de la presse sur ses joueurs. « Nous devons réagir, mais le problème c’est que toutes les choses qui se passent à Monaco, bien sûr tous les joueurs lisent (les infos). Tout le monde maintenant est sur les réseaux sociaux, tout le monde lit et pour moi ce n’est pas facile d’expliquer tout le temps ce qui se passe », a-t-il confié.

Malgré ces difficultés, l’entraîneur grec a tenu à exprimer sa fierté envers son groupe : « Je suis fier de mon équipe et de mes joueurs, mais je ne peux pas rester en dehors de ça. Une solution doit être trouvée, pour ne pas avoir des choses autres que le basket qui perturbent notre esprit. »

Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
raoul_fonfrin
Les pauvres, c'est terrible ce qu'il leur arrive. Ils sont que 12 à l'entrainement. Comment peut-on travailler dans des conditions aussi dégradées ? Impossible de gagner des matches dans cette situation. Que le gouvernement monegasque fasse quelque chose, quitte à ce que Bébert enfile un short.
Répondre
(2) J'aime
dfribour
😂😂😂
Répondre
(0) J'aime
thorir- Modifié
Non mais sur ce coup là c'est sur qu'un double championnat de 38 et 30 matchs à 12 c'est intenable. Alors oui ils ont tellement de marge qu'en BE ils s'en sortent en trottinant, mais malgré tout ils sont sur le terrain, ils ne peuvent en laisser tout au plus qu' 1 ou 2 au repos chaque weekend. Mais j'sais pas trop quelle est l'issue, y'a déja pour pas loin d'1,5M€ de salaires mensuels non chargés en + des mois de salaires non payés, les amendes en tout genre, j'suis pas certain qu'élargir le roster fasse partie des priorités ni de la Principauté dans un 1er temps, ni d'un nouveau repreneur plus tard...
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Il n'a que 12 joueurs mais ne les utilise même pas. Aucune minute pour Michineau et Begarin et 3'43 pour Tarpey qui a tout de même prouvé à de multiples reprises qu'il pouvait apporter à ce groupe. En face, Matteo Accorsi, 18 ans, a joué plus ;-)
(1) J'aime
tonioparker- Modifié
C’est Bonato et ses potes de la saison 1999-2000 du CSP qui doivent se marrer en écoutant le span ! Oui évidemment c’est compliqué mais est-ce vraiment une excuse 🤔
Répondre
(0) J'aime
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
EuroLeague
00h00L’ASVEL pousse jusqu’au bout mais continue sa sale série contre le Panathinaïkos qu’ils n’ont plus battu depuis… 2021
Vassilis Spanoulis a évoqué les soucis extra-basket de l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Vassilis Spanoulis dénonce les problèmes internes de Monaco après la défaite contre la Virtus
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais en démonstration offensive face à Caen
EuroLeague
00h00Troisième défaite d’affilée pour Monaco, qui ajoute une panne de résultats au chaos extra-sportif
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
Basketball Champions League
00h00Un Manceau élu joueur de la semaine en BCL
Betclic ELITE
00h00Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2
EuroLeague
00h00Olympiakos : Cory Joseph intègre le roster de la formation grecque, Frank Ntilikina mis de coté
ELITE 2
00h00L’ASA dos au mur : le match contre Quimper comme tournant de la saison
NM1
00h00Un nouveau renfort dans la peinture pour l’Étoile Angers Basket
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic devrait rejouer pour les Nuggets ce vendredi face aux Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic de retour ce soir avec Denver après un mois d’absence
NBA
00h00Victor Wembanyama et ses cicatrices de guerre : le prix de la domination des Spurs
Suite à un contact sur tir, Dort a poussé Fears au niveau de la poitrine, déclenchant une série de bousculades entre les deux joueurs.
NBA
00h00NBA : Jeremiah Fears et Luguentz Dort sanctionnés après leur altercation
Dončić a brièvement quitté le terrain après être tombé du parquet surélevé suite à une tentative à 3-points, souffrant d'une apparente blessure à la jambe.
NBA
00h00NBA : La blessure de Luka Dončić relance le débat sur le parquet surélevé de Cleveland
Début 2025, les fans des Dallas Mavericks demandaient la démission de Nico Harrison : ils l'ont obtenu
NBA
00h00Un an après le transfert de Doncic : « Ce qui est fou, c’est que le projet Nico Harrison aura duré trois quart-temps… »
Chus Bueno est le nouveau directeur de l'EuroLeague, va-t-il organiser le rapprochement avec la NBA Europe
NBA
00h00L’ancien vice-président de la NBA Europe devient le directeur de l’EuroLeague
L'ailier des Celtics a été sanctionné d'une faute flagrante pour ce contact. Malgré sa blessure et le sang qui coulait de sa bouche, Okongwu a courageusement regagné le terrain pour tirer ses lancers francs.
NBA
00h00Onyeka Okongwu victime d’une fracture dentaire après un coup de coude de Jaylen Brown
Mesurant 2,01m, Bryant avait déjà participé au Powerade Jam Fest avant le McDonald's All-American Game en 2024, démontrant ses qualités de dunkeur.
NBA
00h00Slam Dunk Contest 2026 : Jaxson Hayes et Carter Bryant premiers participants confirmés
L'ancien joueur d'Orlando s'était blessé vendredi dernier lors de la victoire 102-100 contre les Milwaukee Bucks.
NBA
00h00Aaron Gordon rechute et sera absent 4 à 6 semaines chez les Nuggets
Rudy Gobert au dunk devant Chet Holgrem et OKC
NBA
00h00Gobert et Timberwolves dominent OKC, Alex Sarr gobe 17 rebonds : les pivots français ont brillé ce jeudi
1 / 0