Betclic ELITE

Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2

Betclic ELITE - ELITE 2 - La LNB officialise plusieurs mouvements au sein des clubs de Betclic ELITE et d'ELITE 2 à l'image du premier contrat pro du jeune Abdoul Ba au Portel.
00h00
Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2

Junior Mbida prolonge son séjour à Quimper

La Ligue Nationale de Basket a publié ce jour un communiqué officiel détaillant les dernières qualifications de joueurs et les mouvements de staff au sein des championnats professionnels. Entre premiers contrats pros et piges médicales, voici ce qu’il faut retenir.

Qualifications de joueurs au Portel et à Quimper

La LNB enregistre deux profils aux trajectoires bien différentes pour les prochaines journées de Betclic ELITE (J18) et ELITE 2 (J21).

Pur produit du centre de formation du Portel, Abdoul Ali Ba (2,02 m, 18 ans) vient de signer son premier contrat professionnel qui le lie au club jusqu’à la fin de la saison en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Junior Mbida.jpg
Junior MBIDA
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 36 ans (14/01/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
3,3
#217
REB
2,6
#139
PD
0,3
#230

Pour faire face à l’absence sur blessure d’Antoine Dudit, Quimper prolonge Junior Mbida (2,06 m, 36 ans). L’intérieur camerounais arrivé en novembre dernier au sein de l’effectif breton reste chez les Béliers jusqu’au 1er mars 2026.

 Transformation de contrat à Gries-Souffel

Le club de Gries-Souffel pérennise la présence de Petar Aranitovic (1,94 m, 31 ans). Arrivé initialement comme remplaçant médical pour pallier l’absence de Yauhen Massalski, l’arrière serbe voit son contrat transformé en contrat professionnel jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

PROFIL JOUEUR
Petar ARANITOVIC
Poste(s): Arrière
Taille: 194 cm
Âge: 31 ans (20/09/1994)

Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
11,6
#50
REB
2,1
#169
PD
2,5
#67

Statu quo temporaire sur le banc de Rouen

Du côté de Rouen, la continuité est de mise pour le staff technique, bien que de manière éphémère. Les contrats de remplacement temporaire ont été prolongés pour une courte durée (jusqu’au 4 février 2026) pour Jérôme Willeman (Entraîneur principal) et Kevin Chapel (Entraîneur assistant).

