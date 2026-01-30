Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2
Junior Mbida prolonge son séjour à Quimper
La Ligue Nationale de Basket a publié ce jour un communiqué officiel détaillant les dernières qualifications de joueurs et les mouvements de staff au sein des championnats professionnels. Entre premiers contrats pros et piges médicales, voici ce qu’il faut retenir.
Qualifications de joueurs au Portel et à Quimper
La LNB enregistre deux profils aux trajectoires bien différentes pour les prochaines journées de Betclic ELITE (J18) et ELITE 2 (J21).
Pur produit du centre de formation du Portel, Abdoul Ali Ba (2,02 m, 18 ans) vient de signer son premier contrat professionnel qui le lie au club jusqu’à la fin de la saison en Betclic ELITE.
Pour faire face à l’absence sur blessure d’Antoine Dudit, Quimper prolonge Junior Mbida (2,06 m, 36 ans). L’intérieur camerounais arrivé en novembre dernier au sein de l’effectif breton reste chez les Béliers jusqu’au 1er mars 2026.
Transformation de contrat à Gries-Souffel
Le club de Gries-Souffel pérennise la présence de Petar Aranitovic (1,94 m, 31 ans). Arrivé initialement comme remplaçant médical pour pallier l’absence de Yauhen Massalski, l’arrière serbe voit son contrat transformé en contrat professionnel jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
Statu quo temporaire sur le banc de Rouen
Du côté de Rouen, la continuité est de mise pour le staff technique, bien que de manière éphémère. Les contrats de remplacement temporaire ont été prolongés pour une courte durée (jusqu’au 4 février 2026) pour Jérôme Willeman (Entraîneur principal) et Kevin Chapel (Entraîneur assistant).
