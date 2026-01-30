Nouveaux visages et ajustements en Betclic ELITE et ELITE 2

La Ligue Nationale de Basket a publié ce jour un communiqué officiel détaillant les dernières qualifications de joueurs et les mouvements de staff au sein des championnats professionnels. Entre premiers contrats pros et piges médicales, voici ce qu’il faut retenir.

Qualifications de joueurs au Portel et à Quimper

La LNB enregistre deux profils aux trajectoires bien différentes pour les prochaines journées de Betclic ELITE (J18) et ELITE 2 (J21).

Pur produit du centre de formation du Portel, Abdoul Ali Ba (2,02 m, 18 ans) vient de signer son premier contrat professionnel qui le lie au club jusqu’à la fin de la saison en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Junior MBIDA Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 36 ans (14/01/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 3,3 #217 REB 2,6 #139 PD 0,3 #230

Pour faire face à l’absence sur blessure d’Antoine Dudit, Quimper prolonge Junior Mbida (2,06 m, 36 ans). L’intérieur camerounais arrivé en novembre dernier au sein de l’effectif breton reste chez les Béliers jusqu’au 1er mars 2026.

Transformation de contrat à Gries-Souffel

Le club de Gries-Souffel pérennise la présence de Petar Aranitovic (1,94 m, 31 ans). Arrivé initialement comme remplaçant médical pour pallier l’absence de Yauhen Massalski, l’arrière serbe voit son contrat transformé en contrat professionnel jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

PROFIL JOUEUR Petar ARANITOVIC Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 31 ans (20/09/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 11,6 #50 REB 2,1 #169 PD 2,5 #67

Statu quo temporaire sur le banc de Rouen

Du côté de Rouen, la continuité est de mise pour le staff technique, bien que de manière éphémère. Les contrats de remplacement temporaire ont été prolongés pour une courte durée (jusqu’au 4 février 2026) pour Jérôme Willeman (Entraîneur principal) et Kevin Chapel (Entraîneur assistant).