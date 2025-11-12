Recherche
ELITE 2

Dans un flou administratif après sa défaite contre Aix-Maurienne, Quimper a trouvé son nouveau pivot

ÉLITE 2 - Alors que Quimper conteste la validité de sa défaite de mardi contre Aix-Maurienne, ayant saisi la LNB en recours, les Béliers ont bien avancé sur un autre dossier. Le club breton a ainsi verrouillé la signature de Junior Mbida en pigiste médical.
00h00
Résumé
Dans un flou administratif après sa défaite contre Aix-Maurienne, Quimper a trouvé son nouveau pivot

Nouveau pivot de Quimper, Junior Mbida a passé la présaison avec Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : ESSM Le Portel

« Dans l’intensité de certains, en défense, c’est dramatique », s’est agacé le coach quimpérois Thibault Wolicki mardi après la défaite, qui pourrait se transformer en victoire, contre Aix-Maurienne… Ses Béliers ont notamment encaissé 50 points dans la raquette. Un total rédhibitoire à ce niveau si le promu veut exister durablement en ÉLITE 2.

Mbida a déjà remporté un titre avec Wolicki

Si ce match n’a pas agi comme une bascule sur l’identité du pigiste médical d’Antoine Wallez, le choix étant déjà entériné avant la rencontre, il a cependant peut-être confirmé le club finistérien dans sa décision. Ainsi, en lieu et place de Matthias Flosse, qui n’était finalement qu’un plan B selon Ouest France, ce sera plutôt Junior Mbida (2,06 m, 35 ans), rompu aux sombres tâches défensives dans la raquette. Déjà présent sur place, il a été présenté aux partenaires du club mardi soir après le revers aixois.

Vraisemblablement qualifié pour le périlleux déplacement de vendredi à La Rochelle, l’international camerounais est une vieille connaissance de Thibault Wolicki. Alors que le technicien n’était que l’assistant de Germain Castano et l’actuel vétéran un jeune joueur de 24 ans, les deux hommes ont remporté ensemble le titre de champion de France Pro B en 2014 avec Boulogne-sur-Mer.

Exilé en Arabie Saoudite la saison dernière

Depuis, Junior Mbida a roulé sa bosse aux quatre coins de l’Hexagone, a validé deux autres montées (Antibes 2015 et Orléans 2019), s’est imposé comme une vraie rotation en Betclic ÉLITE, a même goûté à la Coupe d’Europe avec la SIG Strasbourg. Récemment, il a même découvert l’étranger : au sortir d’une dernière courte pige aux Sharks à l’automne 2023, il a accompagné son ex-entraîneur Frank Kuhn en République tchèque, avant de s’exiler en Arabie Saoudite la saison dernière (11,1 points à 50%, 8,6 rebonds et 1,1 passe décisive en 17 matchs avec Al Fateh).

Son contrat avec Quimper devrait courir sur trois mois, le temps de l’indisponibilité d’Antoine Wallez, sérieusement blessé au genou… Il arrivera en forme puisqu’il s’est entraîné avec le BCM Gravelines-Dunkerque depuis la reprise, s’offrant notamment une pointe à 11 points en 16 minutes contre l’ASVEL en amical le 14 septembre.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Quimper
Quimper
ELITE 2
ELITE 2
