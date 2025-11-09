Quimper perd Antoine Wallez, le nom d’un pigiste médical circule déjà

Englué dans une mauvaise dynamique avec quatre défaites en cinq rencontres, Quimper abordera un match crucial contre Aix-Maurienne mardi en sous-effectif.

Trois mois d’absence pour Wallez

Ainsi, si Benoit Injai, en protocole commotion vendredi dernier contre Caen, est incertain, le forfait d’Antoine Wallez est lui déjà acté. Et le sixième hommes des Béliers ne reviendra pas de sitôt…

Sérieusement blessé au genou, l’ancien intérieur de l’ALM Évreux devrait être absent pendant trois mois rapporte Ouest France. Une durée qui va contraindre le club finistérien à embaucher un nouveau pigiste médical, après Mathieu Missonnier à la mène.

Wolicki – Flosse, les retrouvailles ?

Alors que le marché des intérieurs français disponibles est particulièrement limité, Ouest France avance le nom d’un ancien soldat du coach Thibault Wolicki : Matthias Flosse (2,10 m, 26 ans), qui a côtoyé le technicien breton en 2021/22 à Boulogne-sur-Mer.

Aperçu à Caen en présaison, où il a joué les sparring-partners, le champion de France Espoirs 2017 (avec le SLUC Nancy) pourrait ainsi retrouver l’ÉLITE 2 cinq ans après sa dernière apparition à ce niveau, avec Gries-Oberhoffen (4,2 points et 2,9 rebonds de moyenne lors de sa saison rookie en 2019/20).

Gravement blessé à l’automne 2023, victime d’une rupture du tendon d’Achille avec Andrézieux-Bouthéon, Matthias Flosse a retrouvé le plaisir de jouer l’an dernier avec Loon-Plage. Sous les couleurs des Toons, il a livré une saison de qualité en Nationale 1 avec 12,2 points à 47%, 6,8 rebonds et 1,3 passe décisive.