Quimper songe (aussi) à Junior Mbida pour remplacer Antoine Wallez

Toujours à la recherche d’un remplaçant médical après la blessure d’Antoine Wallez, victime d’une fracture du plateau tibial, Quimper explore plusieurs pistes. Si celle menant à Matthias Flosse reste ouverte, le club breton pourrait finalement opter pour un profil plus athlétique avec Junior Mbida.

Un profil plus intérieur que Flosse

Thibault Wolicki, l’entraîneur des Béliers de Kemper, a confirmé être en discussions avec plusieurs intérieurs pour renforcer son effectif. Si Matthias Flosse (2,10 m, 26 ans), sorti d’une belle saison à Loon-Plage, a bien été contacté, le technicien semble privilégier désormais un poste 5 de métier, capable d’apporter du rebond et de la densité physique sous le cercle.

Les Béliers, actuellement en difficulté dans ce secteur (17e équipe d’Élite 2 au rebond, avec seulement 46,7% de rebonds disponibles captés), ont besoin d’un joueur dominant dans la raquette pour pallier l’absence longue durée d’Antoine Wallez.

Junior Mbida, une option solide et expérimentée

Toujours selon Ouest-France, des discussions ont été engagées avec Junior Mbida (2,06 m, 35 ans). Le pivot franco-camerounais, qui compte une quinzaine de clubs à son actif, sort d’une expérience en Arabie saoudite et a participé à la préparation estivale de Saint-Quentin. Habitué du championnat de Pro B, il a notamment remporté les playoffs en 2015 avec Antibes puis en 2019 avec Orléans.

Son profil robuste et expérimenté pourrait correspondre aux besoins immédiats de Quimper. S’il venait à signer, il apporterait une présence dissuasive dans la raquette et une expérience précieuse pour encadrer un groupe encore jeune.