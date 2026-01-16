Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Staff, effectif, banc : le Rouen Métropole Basket secoué de toutes parts en ce début d’année 2026

ELITE 2 - Staff technique fragilisé, effectif remodelé et banc en configuration provisoire : le Rouen Métropole Basket vit un début d’année 2026 particulièrement mouvementé, marqué par de nombreux ajustements sportifs et organisationnels.
|
00h00
Résumé
Écouter
Staff, effectif, banc : le Rouen Métropole Basket secoué de toutes parts en ce début d’année 2026

Entre un entraîneur absent, un banc réorganisé et un effectif déjà remanié, le Rouen Métropole Basket vit un début d’année 2026 sous forte tension.

Crédit photo : Laurent Peigue / SCABB

Rouen traverse une période de profondes turbulences en ce début d’année 2026. Entre l’absence prolongée de son entraîneur principal, un départ dans la raquette et une arrivée pour rééquilibrer l’effectif, le club normand doit gérer plusieurs dossiers sensibles en parallèle. Afin de voir plus clair sur les derniers mouvements, le président du RMB, Yvan Gueuder, a fait le point sur une situation sportive devenue inhabituelle.

Un banc toujours privé de Sylvain Delorme

Pour la quatrième fois consécutive, Sylvain Delorme ne sera pas présent sur le banc rouennais. Toujours en arrêt de travail, l’entraîneur principal n’a pas accompagné l’équipe lors du déplacement en Savoie. L’intérim est donc de nouveau assuré par Jérôme Willeman, dans un contexte qui sort des standards habituels du championnat.

Cette absence prolongée a nécessité des ajustements réglementaires. Selon les textes fédéraux, appliqués par la LNB, un entraîneur principal ne peut manquer plus de trois matches consécutifs sans que sa situation ne soit réévaluée. Le RMB a toutefois obtenu une tolérance exceptionnelle. « Nous avons obtenu une tolérance, car il y a un vide juridique », a expliqué le président Yvan Gueuder dans les colonnes de Paris-Normandie. Une situation rare, l’arrêt maladie longue durée d’un entraîneur restant peu fréquent.

LIRE AUSSI

Un effectif déjà remanié

Sur le terrain aussi, le RMB a dû revoir sa copie. Arrivé l’été dernier avec un statut et des attentes élevées, Karim Mane (1,90 m, 25 ans) n’a pas répondu aux espoirs placés en lui. En difficulté dans son rendement (5,6 points, 3,1 rebonds et 1,5 passe décisive en 17,3 minutes de moyenne), l’international sénégalais n’a pas trouvé sa place dans la rotation rouennaise.

D’un commun accord, les deux parties ont choisi de mettre fin à leur collaboration. Absent lors de la reprise, le natif de Dakar ne reviendra pas sur les bords de Seine et a déjà été remplacé par Ikenna Ndugba, arrivé pour renforcer l’effectif dans un contexte déjà tendu.

Kevin Samuel quitte aussi le navire

Autre mouvement notable, celui de Kevin Samuel (2,13 m, 28 ans). Blessé depuis le début de la saison et longtemps en arrêt maladie, l’intérieur n’est plus lié contractuellement au Rouen Métropole Basket. Un accord a été trouvé entre le joueur et le club pour une résiliation anticipée, permettant à Kevin Samuel de rentrer aux États-Unis.

LIRE AUSSI

Avec un banc réorganisé, un staff fragilisé et un effectif en reconstruction partielle, le RMB avance dans une zone d’instabilité rarement connue à ce stade de la saison. Le déplacement à Aix-Maurienne s’inscrit ainsi dans un contexte bien particulier, où l’urgence est autant sportive que structurelle. Pour cette rencontre capitale, le club normand retrouvera son scoreur Tray Croft absent à la reprise pour des raisons familiales. Il sera avec ses coéquipiers sur le parquet de la Halle Marlioz d’Aix-les-Bains ce vendredi soir pour la 19e journée d’ELITE 2.

ELITE 2 – Journée 19
16/01/2026
AIX Aix-Maurienne
ROU Rouen
POI Poitiers
ASA Alliance Sport Alsace
SCA SCABB
ORL Orléans
CHA Challans
VIC Vichy
PAU Pau-Lacq-Orthez
ROA Roanne
EVR Evreux
ROC La Rochelle
CHA Champagne Basket
CAE Caen
NAN Nantes
BLO Blois
QUI Quimper
HTV Hyères-Toulon
17/01/2026
ANT Antibes
DEN Denain

 

 

Rouen
Rouen
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
marcko
Quand tu as un président narvalo oui c’est compliqué
Répondre
(1) J'aime
jj61
Duquel tu parles ? J'ai l'impression que y'en a pas un pour sauver l'autre ?
Répondre
(0) J'aime
jj61
Rouen, Caen, Evreux, c'est compliqué le basket professionnel en Normandie.
Répondre
(0) J'aime
thetruth
Beaucoup d'ajustement, Kevin Samuel avait déjà été fantomatique à Champagne Basket la saison dernière ?! Après, quand ton président Yvan Gueuder veut gérer le sportif, pense détenir la vérité sur le basket, le mur n'est pas loin.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »
Après un passage en Espagne, Briki retrouve une Elite 2 qu'il connaît bien. Crédit photo : Caen Basket Calvados
ELITE 2
00h00ITW Sofiane Briki (Caen) : « Je ne suis jamais aussi fort que quand je lâche les chevaux »
EuroLeague
00h00Malgré ses Français, l’Anadolu Efes perd son sixième match de suite, contre Baskonia et TLC
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais face à la « machine » roannaise, l’analyse de Mickaël Hay
EuroCup Féminine
00h00Zoé Wadoux et Vilnius butent sur le Mersin d’une Luisa Geiselsoder XXL
Betclic ELITE
00h00Deux nouveaux joueurs suspendus en LNB
Alicia Tournebize lors de sa première en NCAA avec les South Carolina Gamecocks, contre les Texas Longhorns
NCAA
00h00Ovationnée à son entrée, déjà sur SportsCenter, Alicia Tournebize a joué son premier match en NCAA
ELITE 2
00h00Staff, effectif, banc : le Rouen Métropole Basket secoué de toutes parts en ce début d’année 2026
Grant Golden s'apprête à quitter Manresa, avant de s'engager à l’Élan Chalon
Betclic ELITE
00h00Chalon : Jordan Tucker s’en va, Grant Golden en approche
Leon Stergar reste sur un très grand match face à l'Elan Chalon
Betclic ELITE
00h00ITW Leon Stergar, avant Monaco – Limoges : « Nous n’avons rien d’autre à faire que d’y aller en étant relâchés »
1 / 0
Livenews NBA
Rayan Rupert a été très utile ce jeudi dans la victoire de Portland contre Atlanta
NBA
00h00Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
1 / 0