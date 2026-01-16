Staff, effectif, banc : le Rouen Métropole Basket secoué de toutes parts en ce début d’année 2026

Rouen traverse une période de profondes turbulences en ce début d’année 2026. Entre l’absence prolongée de son entraîneur principal, un départ dans la raquette et une arrivée pour rééquilibrer l’effectif, le club normand doit gérer plusieurs dossiers sensibles en parallèle. Afin de voir plus clair sur les derniers mouvements, le président du RMB, Yvan Gueuder, a fait le point sur une situation sportive devenue inhabituelle.

Un banc toujours privé de Sylvain Delorme

Pour la quatrième fois consécutive, Sylvain Delorme ne sera pas présent sur le banc rouennais. Toujours en arrêt de travail, l’entraîneur principal n’a pas accompagné l’équipe lors du déplacement en Savoie. L’intérim est donc de nouveau assuré par Jérôme Willeman, dans un contexte qui sort des standards habituels du championnat.

Cette absence prolongée a nécessité des ajustements réglementaires. Selon les textes fédéraux, appliqués par la LNB, un entraîneur principal ne peut manquer plus de trois matches consécutifs sans que sa situation ne soit réévaluée. Le RMB a toutefois obtenu une tolérance exceptionnelle. « Nous avons obtenu une tolérance, car il y a un vide juridique », a expliqué le président Yvan Gueuder dans les colonnes de Paris-Normandie. Une situation rare, l’arrêt maladie longue durée d’un entraîneur restant peu fréquent.

Un effectif déjà remanié

Sur le terrain aussi, le RMB a dû revoir sa copie. Arrivé l’été dernier avec un statut et des attentes élevées, Karim Mane (1,90 m, 25 ans) n’a pas répondu aux espoirs placés en lui. En difficulté dans son rendement (5,6 points, 3,1 rebonds et 1,5 passe décisive en 17,3 minutes de moyenne), l’international sénégalais n’a pas trouvé sa place dans la rotation rouennaise.

D’un commun accord, les deux parties ont choisi de mettre fin à leur collaboration. Absent lors de la reprise, le natif de Dakar ne reviendra pas sur les bords de Seine et a déjà été remplacé par Ikenna Ndugba, arrivé pour renforcer l’effectif dans un contexte déjà tendu.

Kevin Samuel quitte aussi le navire

Autre mouvement notable, celui de Kevin Samuel (2,13 m, 28 ans). Blessé depuis le début de la saison et longtemps en arrêt maladie, l’intérieur n’est plus lié contractuellement au Rouen Métropole Basket. Un accord a été trouvé entre le joueur et le club pour une résiliation anticipée, permettant à Kevin Samuel de rentrer aux États-Unis.

Avec un banc réorganisé, un staff fragilisé et un effectif en reconstruction partielle, le RMB avance dans une zone d’instabilité rarement connue à ce stade de la saison. Le déplacement à Aix-Maurienne s’inscrit ainsi dans un contexte bien particulier, où l’urgence est autant sportive que structurelle. Pour cette rencontre capitale, le club normand retrouvera son scoreur Tray Croft absent à la reprise pour des raisons familiales. Il sera avec ses coéquipiers sur le parquet de la Halle Marlioz d’Aix-les-Bains ce vendredi soir pour la 19e journée d’ELITE 2.