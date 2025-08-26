Rouen engage un international sénégalais

Le Rouen Métropole Basket (Elite 2) a complété son effectif avec la signature de Karim Mane (1,90 m, 25 ans). Né à Dakar et passé par la NBA avec Orlando, l’arrière-meneur canado-sénégalais sort d’un été marquant, ponctué par une médaille de bronze avec la sélection sénégalaise à l’AfroBasket en Angola.

Bienvenue Karim ! Karim Mané rejoint le Rouen Métropole Basket pour consolider nos lignes arrière !

Récemment médaillé à l’@AfroBasket, Karim nous rejoindra dans les prochaines semaines. 👉 L’article complet : https://t.co/P7fVQQlqD3 pic.twitter.com/8LIInHTCcK — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) August 25, 2025

Un parcours atypique entre NBA, G-League et Europe

Installé au Canada depuis l’âge de 7 ans, Karim Mané s’est fait un nom au lycée Vanier à Montréal avant de se présenter à la Draft NBA en 2020. Non sélectionné, il a tout de même intégré Orlando, disputant dix matches en NBA et remportant le titre de G-League dès sa première saison. Après plusieurs expériences en G-League (Memphis Hustle, Greensboro Swarm, Delaware Blue Coats), il a poursuivi sa carrière en Europe, avec une saison remarquée en Bulgarie (21,2 points de moyenne avec Shumen), puis un passage plus court en Grèce (deuxième division) et enfin chez lui au Canada.

L’été de la confirmation avec le Sénégal

Déjà international canadien U19, Karim Mané a choisi en 2023 de représenter le Sénégal. Avec les Lions de la Teranga, il a disputé les éliminatoires de l’AfroBasket 2025 avant de décrocher la médaille de bronze en Angola. Une expérience qui confirme son retour au premier plan.

Le regard du coach rouennais

L’entraîneur Sylvain Delorme s’est réjoui de cette arrivée : « Karim Mané est un arrière athlétique et un solide défenseur. C’est exactement le profil que je cherchais pour compléter notre effectif. Capable d’apporter dans de nombreux secteurs de jeu, il viendra renforcer parfaitement nos lignes arrière aux côtés de Tray, Rosaire et Valentin. Après un beau parcours à l’AfroBasket avec le Sénégal, conclu par une médaille de bronze, Karim devrait nous rejoindre dans les prochaines semaines. »