ELITE 2

Rouen engage un international sénégalais

ÉLITE 2 - Le Rouen Métropole Basket a officialisé l’arrivée de Karim Mané, arrière-meneur canado-sénégalais, médaillé de bronze à l’AfroBasket 2025 avec le Sénégal.
|
00h00
Résumé
Écouter
Karim Mané débarque à Rouen

Crédit photo : FIBA

Le Rouen Métropole Basket (Elite 2) a complété son effectif avec la signature de Karim Mane (1,90 m, 25 ans). Né à Dakar et passé par la NBA avec Orlando, l’arrière-meneur canado-sénégalais sort d’un été marquant, ponctué par une médaille de bronze avec la sélection sénégalaise à l’AfroBasket en Angola.

Un parcours atypique entre NBA, G-League et Europe

Installé au Canada depuis l’âge de 7 ans, Karim Mané s’est fait un nom au lycée Vanier à Montréal avant de se présenter à la Draft NBA en 2020. Non sélectionné, il a tout de même intégré Orlando, disputant dix matches en NBA et remportant le titre de G-League dès sa première saison. Après plusieurs expériences en G-League (Memphis Hustle, Greensboro Swarm, Delaware Blue Coats), il a poursuivi sa carrière en Europe, avec une saison remarquée en Bulgarie (21,2 points de moyenne avec Shumen), puis un passage plus court en Grèce (deuxième division) et enfin chez lui au Canada.

L’été de la confirmation avec le Sénégal

Déjà international canadien U19, Karim Mané a choisi en 2023 de représenter le Sénégal. Avec les Lions de la Teranga, il a disputé les éliminatoires de l’AfroBasket 2025 avant de décrocher la médaille de bronze en Angola. Une expérience qui confirme son retour au premier plan.

Le regard du coach rouennais

L’entraîneur Sylvain Delorme s’est réjoui de cette arrivée : « Karim Mané est un arrière athlétique et un solide défenseur. C’est exactement le profil que je cherchais pour compléter notre effectif. Capable d’apporter dans de nombreux secteurs de jeu, il viendra renforcer parfaitement nos lignes arrière aux côtés de Tray, Rosaire et Valentin. Après un beau parcours à l’AfroBasket avec le Sénégal, conclu par une médaille de bronze, Karim devrait nous rejoindre dans les prochaines semaines. »

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
