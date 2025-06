Karim Gourari prolonge une quatrième année à Rouen, Kevin Samuel débarque

Homme de confiance de Sylvain Delorme depuis la saison 2021-2022 et le titre de champion de France NM1 acquis avec Angers, Karim Gourari (2,02 m, 36 ans) va vivre une cinquième saison au côté de son entraîneur. La quatrième sous les couleurs du Rouen Métropole Basket.

Karim Gourari prolonge avec le RMB ! 🙌🫡 Capitaine du RMB, Karim Gourari prolonge pour une année supplémentaire ! Le numéro 15 du RMB entamera donc sa 4e saison sous les couleurs du club, en tant que capitaine et joueur incontournable du Rouen Métropole Basket ! pic.twitter.com/OOAfnP6gAH — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) June 25, 2025

Dans le top 5 des meilleurs marqueurs de l’histoire du RMB

Leader de la saison exceptionnelle du club normand en 2022-2023, synonyme de remontée en Pro B (11,3 points, 6,3 rebonds et 2,9 passes décisives pour 13,7 d’évaluation en 28 minutes), l’international marocain a porté le club jusqu’en demi-finale des play-offs la saison suivante malgré des statistiques en nette baisse (6 points, 4,8 rebonds et 2,9 passes décisives pour 10 d’évaluation). Mais son impact sur le terrain va bien au-delà des chiffres. Si aujourd’hui, Karim Gourari a intégré le top 5 des meilleurs marqueurs de l’histoire du RMB, comme l’indique le site officiel du club, ce poste 4 fuyant apporte son sérieux et son leadership naturel sur comme en dehors du terrain.

PROFIL JOUEUR Karim GOURARI Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 36 ans (26/05/1989) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 5,9 #181 REB 4,7 #48 PD 2,1 #92

Une troisième année de suite en Pro B pour Kevin Samuel

Karim Gouari partagera la peinture avec Kevin Samuel (2,13 m, 28 ans en août), désormais rodé aux joutes de la Pro B.

Kevin Samuel, nouveau pivot du RMB en provenance du Champagne Basket ! 👏🔏 Kevin rejoint le RMB après deux saisons réussies en Pro B. Une solide acquisition pour le RMB, qui pourra compter sur Kevin pour protéger son cercle lors de la saison 2025-2026. pic.twitter.com/rbGLzqUHNu — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) June 26, 2025

Depuis la fin de son long cursus universitaire américain (2018-2023) où il a connu trois facultés (!), le pivot au profil défensif n’a connu que ce championnat. Débarqué à Aix-Maurienne, le Caribéen – il est originaire d’Antigua-et-Barbuda donc Cotonou – a ensuite porté les couleurs de Champagne Basket la saison écoulée. Arrivé hors de forme et touché au genou durant la première partie de saison, son retour à la compétition à Noël a fait beaucoup de bien à son équipe pour décrocher le maintien. En 22 matchs (pour 12 victoires depuis son retour à la compétition), il a cumulé 7,5 points à 67,3% aux tirs, 6,7 rebonds et 1,6 contre pour 13,9 d’évaluation en 22 minutes. Troisième meilleur contreur de la division, Samuel partagera le poste 5 avec Landry Djedje… meilleur contreur de NM1 (2,4 blocks par match).

« Kevin est un joueur de grande taille. Sa présence dissuasive sous notre panier et son habileté offensive dans la raquette adverse, nous permettront d’avoir un point d’ancrage », a déclaré Sylvain Delorme sur le site officiel du club.

PROFIL JOUEUR Kevin SAMUEL Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 27 ans (03/08/1997) Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 7,5 #145 REB 6,7 #15 PD 0,7 #210

L’effectif du Rouen Métropole Basket commence à prendre forme avec les signatures de Tray Croft, Rosaire Malonga, Niels Pharose, Landry Djedje et Kevin Samuel. Ainsi que les prolongations de Mohamed Choua, Karim Gourari. Sans oublier Arthur Bouba sous contrat.