Benoît Mbala vient pallier l’absence de Kevin Samuel au Champagne Basket

Après deux défaites consécutives pour démarrer la saison (79-62 contre Boulazac, 81-91 contre Roanne), le Champagne Basket décide de se renforcer. Le club n’a pas pu compter sur son intérieur Kevin Samuel, arrivé hors de forme et avec un genou en mauvais état. Et a donc dû jouer sans pivot de renom. Ce qui leur a par exemple coûté cher lors de leur premier match contre Boulazac, qui a pilonné à l’intérieur. Cette situation ne pouvait pas durer. Les dirigeants ont donc décidé de prendre les choses en main en faisant appel à l’ailier-fort capable de jouer pivot Benoît Mbala (2,03 m, 29 ans) jusqu’à la fin de la saison, comme annoncé par le club. Le joueur était sous libre de contrat, et le club fait le forcing pour qu’il soit disponible pour jouer dès ce mardi 24 septembre en Coupe de France face à Levallois.

Un joueur d’expérience internationale

L’intérieur camerounais arrive de Turquie, où il a disputé les deux dernières saisons en deuxième division avec les clubs d’Ormanspor puis d’Igdir, où il tournait environ à 17 points et 7 rebonds de moyenne. Mais l’international camerounais est aussi expérimenté en LNB, puisqu’il a déjà disputé une saison et demi en Pro A (Limoges de 2019 à 2020), et deux saisons et demi en Pro B (Roanne en 2017/18, Aix Maurienne en 2018/19 puis en 2021). Lors de son dernier exercice complet en deuxième division française, il cumulait des statistiques de 16,1 points à 58,6% aux tirs (dont 40% à 3-points), 7,6 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,1 interception en 26 minutes de moyenne.

Son parcours qui l’a amené à jouer aux Philippines, au Mexique ou encore en Espagne le ramène donc en France pour cette saison 2024/25. À 29 ans, il est un joueur mature dans le jeu et physiquement, qui va faire du bien à la raquette champenoise.