Trois victoires à domicile sans appel pour conclure la première journée

Après les trois victoires à l’extérieur d’hier, les gros poissons de la Pro B se devaient de remettre de l’ordre ce soir. C’est ce qu’ont fait l’ADA Blois face à Denain (83-70), Boulazac contre Châlons-Reims (79-62) et l’Orléans Loiret Basket face à Antibes (78-71). Trois sérieux candidats aux playoffs qui se placent déjà en cette entame de championnat.

Première réussie à domicile pour Lamine Kebe

Le match entre Orléans et Antibes, même s’il affiche le plus petit écart final des trois, est celui qui a offert le moins de suspense (78-71). Pour la première apparition de l’ancien coach du Pôle France Lamine Kebe sur un banc de Pro B, il ne s’est pas manqué. Devant les 6900 spectateurs du CO’Met, les joueurs de l’OLB ont infligé un 27-12 à leurs adversaires antibois dans le premier quart-temps. Notamment sous l’impulsion d’un Tomislav Gabric qui finit meilleur marqueur (25 points) et meilleure évaluation du match (25). Fraîchement arrivé de Pologne, celui qui avait déjà fait une saison en Pro B à Chalon en 2021/22 n’a pas manqué ses débuts. Malgré un trou d’air dans le troisième quart-temps (10-24), les Orléanais ont assuré leur victoire avec quelques 3-points bien sentis. Ils avaient besoin de se faire un peu peur pour relancer la machine. Tandis que de l’autre côté, les Sharks ont raté des lancers-francs et tirs extérieurs cruciaux en fin de match. Quatrième de la saison dernière mais éliminé au premier tour des playoffs, l’OLB visera mieux en 2024/25.

FIN DU MATCH OLB : 78

Antibes : 71

Blois et Boulazac assurent

Pour son retour en deuxième division, l’ADA Blois n’a pas non plus manqué ses débuts contre Denain (83-70). Devant une salle du Jeu de Paume toujours aussi pleine et enjouée, les hommes de David Morabito ont été relativement sérieux. Ce malgré quelques moments brouillons à l’image du jeune Talis Soulhac qui a raté ses débuts professionnels (5 turnovers et 2 fautes en 8 minutes). Ce sont les nouveaux arrivants qui ont tenu la baraque. Fabien Damase a marqué 17 points, Florent Thamba 15 et Romuald Morency 12. Denain a fait un match de traînard, restant souvent à moins de 10 points d’écart, mais cela n’a pas suffi.

Dans le troisième match, le sérieux de Boulazac a fait la différence contre la fougue du Champagne Basket (79-62). Face à une équipe jeune qui jouait en fer à cheval en enchaînant les 3-points (12 réussis, contre 11 à deux points), les Périgourdins ont pilonné à l’intérieur. Le vétéran Ousman Krubally termine notamment avec 18 points et 10 rebonds, malgré un 2/8 aux lancers. En face, les jeunes Killian Malwaya (12 points, 5 rebonds) et Guillaume Grotzinger (10 points) ont brillé au scoring. Mais ils ont commis trop d’erreurs, qu’ils ont payé cash face à une équipe aussi expérimentée que Boulazac. Les finalistes des derniers playoffs sont revenus cette année avec une soif de revanche.